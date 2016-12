Up / Su Rai 2 il film di Pete Docter e Bob Peterson (oggi, 25 dicembre 2016)

UP, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - "Up" è un film d'animazione realizzato nel 2009 dalla Pixar Animation Studios: sarà possibile seguire la sua trasmissione su Rai Due alle ore 22:50 di domenica 25 dicembre.

Trama: Siamo negli Stati Uniti del 1940: Carl Fredricksen (Edward Asner) è un bimbo di appena nove anni che idolatra il famoso esploratore Charles Muntz (Christopher Plummer). Muntz è stato screditato dalla comunità scientifica quando ha affermato di aver incontrato nei suoi viaggi un gigantesco uccello esotico avvistato nel selvaggio Venezuela. L'avventuriero non ci sta a passare per truffatore o per mitomane e giura di tornare nella Foresta Amazzonica per catturare un esemplare vivo. Il piccolo Carl sogna di poter diventare da grande esattamente come il suo eroe, anche se la sua indole appare dolce e timida. Un giorno, Carl fa amicizia con una ragazzina di nome Ellie: li accomuna il fatto che anche la piccola ha una vera e propria passione per l'avventura. I due decidono che quando saranno abbastanza grandi partiranno assieme per raggiungere le Cascate Paradiso e per incontrare il loro indomito idolo. Da cosa nasce cosa: i due resteranno assieme per tutta la loro vita. Sarà un'esistenza colma d'amore e di rispetto reciproco, anche se purtroppo Ellie e Charles non riusciranno ad avere bambini in grado di rendere completa la loro gioia. Dopo una vita di risparmi, Charles riesce a risparmiare i soldi necessari per realizzare il loro sogno d'infanzia: purtroppo quando raggiunge la cifra necessaria, la vivace Ellie si ammala e muore in modo improvviso. Passano gli anni e Carl, diventato anziano, vive ancora nella casa che ha diviso con sua moglie. Nonostante l'urbanizzazione sia andata avanti e nonostante in molti gli abbiano offerto di vendere a sua abitazione, Carl non ha nessuna intenzione di arrendersi. Il quartiere è molto cambiato e la piccola casa del nostro protagonista è ormai circondata solo da altissimi grattacieli. Devono intervenire le autorità: il nostro nonnino dovrà vendere tutto ed andare a vivere in una casa di riposo. Carl, però, ha un piano: dota la sua casetta di innumerevoli palloncini e lascia librare la sua abitazione in volo, dirigendo la rotta verso le Cascate Paradiso. Non sa, però, che non è la sola persona in casa: all'interno dell'edificio c'è anche un giovane scout di nome Russell che diventerà rapidamente il suo compagno di avventure.

