Walter Veltroni / L'ex leader del Pd e regista ospite di Rai 1: i documentari di ''Gli occhi cambiano'' (Domenica In, puntata 25 dicembre 2016)

WALTER VELTRONI, L’EX LEADER DEL PD E REGISTA OSPITE SU RAI 1 (DOMENICA IN, PUNTATA 25 DICEMBRE 2016): I DOCUMENTARI DI “GLI OCCHI CAMBIANO” - Walter Veltroni sarà tra gli ospiti della puntata di Domenica In di questo pomeriggio. Molto probabilmente parlerà del programma “Gli occhi cambiano”, che andrà in onda a partire da domani in seconda serata su Rai 1. L’ex Sindaco di Roma ha deciso di realizzare dei documentari a partire dal ricco materiale delle Teche Rai. Si è infatti reso conto che diversi filmati possono essere uniti da un fil rouge che riguarda “alcuni verbi significativi della nostra quotidianità”, come ridere, amare, cantare, sapere. In tutto vedremo sei puntate da 70 minuti ciascuna. E ogni volta vedremo declinati questi verbi con un excursus temporale. Veltroni ha una certa esperienza con i documentari e vedremo se saranno apprezzati dal pubblico della prima rete.

WALTER VELTRONI, L’EX LEADER DEL PD E REGISTA OSPITE SU RAI 1 (DOMENICA IN, PUNTATA 25 DICEMBRE 2016): LA CARRIERA Tra gli ospiti della puntata di Domenica In di oggi ci sarà anche Walter Veltroni. Nato a Roma il 3 luglio 1955, è figlio di Vittorio, noto giornalista e dirigente della Rai. Fin da giovanissimo si accosta al mondo della politica e si appassiona agli ideali del Partito comunista italiano, prima di avvicinarsi a quello dei Democratici di Sinistra. Nel frattempo, si cimenta in qualità di giornalista e diventa direttore de L'Unità, rilanciando un quotidiano che stava vivendo un momento complicato. Torna poi a pensare maggiormente alla politica e nel 2001 viene eletto come sindaco di Roma, battendo il candidato di centrodestra Antonio Tajani. Viene confermato anche cinque anni dopo, mentre nel 2008 perde le elezioni politiche facendosi superare dalla coalizione opposta, guidata da Silvio Berlusconi. Si pone a capo del governo ombra del Partito democratico contro quello del Cavaliere, ma il suo impegno politico si affievolisce a poco a poco.

Dopo aver scelto di defilarsi dal mondo della politica, Walter Veltroni ha cambiato strada. Un paio di mesi fa, ha ideato e prodotto una trasmissione televisiva intitolata Dieci cose, andata in onda nella prima serata del sabato di Rai Uno. Il programma non ha raccolto le soddisfazioni auspicate, dato che ha ottenuto uno share inferiore al 12% ed è stato chiuso abbastanza presto, nonostante alla conduzione vi fossero Flavio Insinna e Federico Russo. Veltroni non si è perso minimamente d'animo e continua a scrivere romanzi e girare documentari con risultati migliori rispetto a quelli televisivi. Walter ha elogiato il nuovo corso della Rai, fatto di una voglia di rinnovarsi manifestata da proposte come Gazebo, lo show di Mika, la serata dedicata a Roberto Bolle, al remake del Rischiatutto portato avanti da Fabio Fazio. L'ex politico ha ancora molto da dire e non ha alcuna intenzione di fermare la propria creatività.

