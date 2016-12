8 amici da salvare / Trailer e diretta streaming e curiosità sul film con Paul Walker e Bruce Greenwood su Rai 1 (Oggi, 25 dicembre)

8 AMICI DA SALVARE, IL FILM IN ONDA SU RAI 1: LE CURIOSITÀ (OGGI, 26 DICEMBRE) - Il soggetto è stato tratto da un fatto effettivamente accaduto nell’anno 1958 peraltro già raccontato nella pellicola giapponese Nankyoku monogatari del 1983 conosciuto con il titolo di Antarctica, nella quale il soggetto venne scritto da Toshiro Ishido e Koreyoshi Kurahara mentre la sceneggiatura in questa versione 2006 è stata sviluppata da David DiGilio. Nella realtà dell’evento riportato, furono 15 i cani di razza Karafuto-Ken ad essere abbandonati e nella missione di recupero dell’anno successivo ne vennero trovati vivi soltanto 2, 7 furono trovati morti ancora incatenati e di 6 si persero le traccia. Il film ha ottenuto un certo riscontro di pubblico riuscendo ad incassare complessivamente ai botteghini di tutto il mondo la ragguardevole cifra di ben 120 milioni di dollari. È stato nel 2006 uno dei film più visti ed apprezzati negli Stati Uniti d’America.

8 AMICI DA SALVARE, FILM IN ONDA OGGI 26 DICEMBRE 2016 SU RAI 1: DIRETTA STREAMING E TRAILER - "8 amici da salvare" è un film prodotto dalla Walt Disney ed interpretato da Paul Walker e da Bruce Greenwood. La pellicola andrà in onda su Rai Uno alle ore 21.10 di oggi, lunedì 26 dicembre 2016. Il film potrà essere visto anche in diretta streaming sul sito di Raiplay.it, cliccando qui. Il trailer ci porta nella gelida Antartide. Jerry Shepard, esperto di sopravvivenza in condizioni proibitive, viene incaricato di scortare lo scienziato Davis McClaren in una pericolosa missione: per farlo utilizzerà la collaborazione di una muta di cani da slitta davvero speciale. Ecco il trailer della pellicola.

8 AMICI DA SALVARE, IL FILM IN ONDA SU RAI 1: IL CAST (OGGI, 26 DICEMBRE) – Su Rai 1 la serata di Natale prevede alle ore 21,25 la messa in onda della pellicola di genere avventura 8 amici da salvare (titolo originale Eight Below). Una pellicola del 2006 diretto dal regista Frank Marshall e con durata pari a circa due ore. Il film è stato prodotto dalla Walt Disney Pictures e nel cast sono presenti Paul Walker, Bruce Greenwood, Moon Bloodgood, Jason Biggs, Gerard Plunkett e August Schellenberg.

8 AMICI DA SALVARE, IL FILM IN ONDA SU RAI 1: LA TRAMA (OGGI, 26 DICEMBRE) – Siamo in Antartide, l’esploratore Davis McClaren (Bruce Greenwood) insieme al suo collega ed amico Jerry Shepherd si reca alla ricerca di un importante meteorite. Tuttavia nel bel mezzo della loro spedizione sono costretti ad abbandonarla per via di una forte tormenta che non da loro tregua e nessuna possibilità di continuare. Preoccupati quindi per la loro incolumità i due esploratori decidono di lasciare lì dove si trovano i loro fedeli compagni di viaggio. Si tratta nello specifico di ben otto cani di razza husky. Seppur a malincuore e molto preoccupati per la salvezza dei loro fedeli amici a quattro zampe i due esploratori non hanno alternative se non lasciarli lì in mezzo a quella tormenta. Purtroppo come spesso accade le tormente in Antartico sono molto lunghe ed estenuanti tant’è che va avanti per circa duecento giorni durante i quali gli husky sono costretti a star al gelo e sommersi dalla neve. Degli otto cani, però sette riescono a liberarsi e a fuggire. La stessa sorte non capita a Old Jack il quale purtroppo muore letteralmente sepolto dalla neve e Dewey che sarebbe uno dei due husky gemelli il quale scivola da una montagna. Per gli altri invece parte una sorta di ricerca spasmodica di cibo, affrontando non soltanto il freddo polare ma anche e soprattutto i numerosi pericoli dell’Antartide. Jerry però decide di voler ritornare in Antartide perché preoccupato per i suoi husky, così insieme alla sua squadra ne riescono a salvare cinque. Ci sarà una commuovente azione di recupero per rintracciare gli altri.

