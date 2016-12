A Natale mi sposo / Trailer e streaming su Canale 5 il film con Massimo Boldi, Vincenzo Salemme, alla regia Paolo Costella (oggi, 26 dicembre 2016)

A NATALE MI SPOSO, FILM IN ONDA OGGI 26 DICEMBRE 2016 SU CANALE 5: TRAILER E DIRETTA STREAMING - Su Canale 5 nella prima serata televisiva di oggi, lunedì 26 dicembre 2016, ci si diverte con la messa in onda del film di genere commedia A Natale mi sposo diretto da Paolo Costella e con Massimo Boldi, Elisabetta Canalis, Nancy Brilli, Vincenzo Salemme e Massimo Ceccherini. Nel trailer di questa pellicola (clicca qui per vederla) viene raccontata la storia di un modesto chef milanese che nonostante l’età avanzata sta ancora provando a diventare un luminare della cucina. Assieme a suo figlio Fabio riesce ad ottenere la gestione della cucina a Saint Moritz per il servizio di catering per un importante matrimonio. Il suo sogno si potrebbe avverare se non fosse per il figlio che fa di tutto per mandare all’aria il matrimonio in quanto pazzamente innamorato della promessa sposa. Una pellicola molto divertente che può essere seguita anche in diretta streaming sul sito di Mediaset effettuando il login qui.

A NATALE MI SPOSO, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 26 DICEMBRE 2016: CURIOSITA' - A Natale mi sposo è il film che andrà in onda su Canale 5 oggi, lunedì 26 dicembre 2016. Una pellicola comica che è stata diretta da Paolo Costella il quale ha dato il proprio contributo anche alla stesura del soggetto e della sceneggiatura assieme a Massimo Boldi, Edoardo Falcone e Gianluca Bomprezzi. Il film è stato prodotto dalla casa cinematografica della Mari Film, è stato distribuito nella sale cinematografiche e nel mercato dell’home video dalla Medusa Film, ha visto il montaggio da parte di Mauro Bonanni, le musiche sono state scritte da Riccardo Eberspacher, la scenografia è stata realizzata da Cosimo Gomez mentre i costumi utilizzati nelle varie riprese sono stati ideati da Roberta Ciotti. Tra i protagonisti della storia spicca Massimo Boldi, il comico attore e cabarettista italiano che senza dubbio ricordiamo le sue ottime interpretazioni nei film Due cuori una cappela, Luna di miele in tre, Prestami tua moglie, Il ragazzo di campagna, Vacanza di Natale '90, Matrimonio alle Bahamas, e Un Natale al Sud.

A NATALE MI SPOSO, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 26 DICEMBRE 2016: IL CAST - A Natale mi sposo, il film in onda su Canale 5 oggi, 26 dicembre 2016 alle ore 21.10. Spazio al divertimento con la pellicola dal genere commedia all’italiana che è stata realizzata nel 2010 e la sua durata di circa 1 ora e 37 minuti è stata diretta dal regista Paolo Costella. Nel cast ci sono tanti volti noti per il pubblico italiano come Massimo Boldi, Vincenzo Salemme, Nancy Brilli, Massimo Ceccherini, Enzo Salvi, Elisabetta Canalis, Teresa Mannino e tanti altri ancora. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

A NATALE MI SPOSO, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 26 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Il film narra la storia di un uomo di nome Gustavo Godendo (Massimo Boldi) di professione cuoco. Gustavo è originario di Milano, è vedovo e porta avanti un’importante trattoria a Roma che gestisce egregiamente. All’interno del suo tanto rinomato locale lavorano un lavapiatti di nome Cecco (Massimo Ceccherini) e un ex pugile, molto noto di nome Rocky (Enzo Salvi). Tradizione del ristorante di Gustavo è avere sempre al suo interno un bellissimo porcellino d’india a cui hanno dato il nome di Gualtiero. Ad aiutare il tutto fare Gustavo vi è suo figlio, un ragazzo di nome Fabio (Jacopo Sarno) che offre il suo contributo come cameriere. Mentre lavora nel ristorante di suo padre Fabio rivede una sua ex fidanzata, si tratta di Chris (Lucrezia Piaggio) la quale sta per convolare a nozze e si è recata a Roma per trovare un cuoco che possa cucinare al banchetto delle proprie nozze che verranno celebrate a St. Moritz. In una serie di pericolosi intrecci e stratagemmi, Fabio fa in modo che Chris ingaggi proprio Gustavo. Gustavo quindi deve riuscire a preparare un banchetto stellato per le nozze di Chris e di Steve (Simon Grechi). Nel frattempo il padre di Chris, Tony (Vincenzo Salemme) che ha fatto credere a tutti di essere molto ricco deve ad un certo punto rivelare a tutti che dell’eredità della moglie Sara (Nancy Brilli) è rimasto ben poco per non dire quasi niente. Ad organizzare il matrimonio verranno chiamate due wedding planner, si tratta di Paloma (Elisabetta Canalis) e di Gina (Teresa Mannino), le quali si innamorano chi dello sposo Steve e chi del lavapiatti Cecco il quale però immediatamente la rifiuta perché abituato a stare sempre con donne molto più anziane di lui, e di fatti si innamorerà e si fidanzerà con la nonna di Chris. Tutto sembra procedere per il meglio fino a quando Rocky rincontra Patrizia che si scopre avere una relazione extraconiugale con il padre della sposa, Fabio finalmente invece dopo tutta una serie di tentativi di mandare all’aria il matrimonio della sua ex perché ancora innamorato di lei, riesce nell’obiettivo con Steve che alla fine cede alla corte e alle lusinghe della wedding planner.

