APPUNTAMENTO SOTTO IL LETTO/ Su La7 il film con Lucille Ball e Henry Fonda. Le curiosità sulla pellicola (oggi, 26 dicembre 2016)

APPUNTAMENTO SOTTO IL LETTO, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 26 DICEMBRE 2016: CURIOSITA' - Appuntamento sotto il letto è il film che verrà trasmesso su La7 oggi, lunedì 26 dicembre 2016. Una pellicola dal genere commedia che è stata affida alla regia di Melville Shavelson, il soggetto è stato realizzato da Bob Carroll Junior e Madelyn Davis mentre la sceneggiatura porta la firma di Mort Lachman e dello stesso regista Melville Shavelson. A questo film hanno collaborato grandi artisti del mondo cinematografico come Charles F. Wheeler che ha svolto il ruolo di direttore della fotografia, Stuart Gilmore che ha realizzato il montaggio, Frad Karlin che ha composto le musiche della colonna sonora e Arthur Lonergan che ha gestito la realizzazione della scenografia. La pellicola è nata negli Stati Uniti d'America nel 1968 e la sua durata è pari a 111 minuti. Il soggetto di questo film è stato tratto da una storia realmente accaduta, Helen Eileen Brandmeier la vedova di Richard North madre di sette figli, incontrò Frank Beardsley, vedovo e con dieci figli, i due si sposarono dopo 4 mesi e a s seguito dell'attenzione dei media sulla numerosissima famiglia cedettero ai Desilu Studios i diritti della loro storia. Nel 2005 è stato realizzato un remake dal titolo I tuoi, i miei e i nostri ed è stato interpretato da Dennis Quaid e Rene Russo.

APPUNTAMENTO SOTTO IL LETTO, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 26 DICEMBRE 2016: IL CAST - Appuntamento sotto il letto, il film in onda su La7 oggi, lunedì 26 dicembre 2016 alle ore 14.20. Una pellicola dal genere commedia dal titolo originale Yours, Mine and Our. Un film diretto da Melville Shavelson, uscito nelle sale cinematografiche nel 1968 per la regia di Melville Shavelson. Nel cast sono presenti Lucille Ball, Henry Fonda, Van Johnson, Tim Matheson e Gil Rogers. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

APPUNTAMENTO SOTTO IL LETTO, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 26 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Il film narra la storia di una donna di nome Helen North (Lucille Ball) di professione infermiera rimasta vedova con ben otto figli da sfamare. La signora Helen lavora in California all’interno di una base navale e qui fa la conoscenza di molte persone e di molti uomini. Da quando ha perso suo marito però la signora Helen non si è mai interessata ad alcun uomo almeno fino a quando non ha incontrato sul luogo di lavoro un uomo di nome Frank Beardsley (Henry Fonda), che è un ufficiale di marina e che purtroppo p rimasto vedovo anche lui qualche tempo fa con ben dieci figlia carico. L’alchimia tra Helen e Frank è immediata per cui è inevitabile una frequentazione molto assidua anche se nessuno dei due rivela all’altro di avere così tanti figli dal precedente matrimonio. Un giorno però Helen, coscia dei suoi forti sentimenti nei confronti di Frank, decide di confessargli tutta la verità. Inevitabilmente quando Frank ascolta che Helen ha otto figli a sua volta non può far altro che rivelare di averne ben dieci. Questa confessione segna profondamente il loro rapporto tant’è che lo mette in crisi, i due si convincono allora di non essere fatti l’uno per l’altra e così decidono di non vedersi più. Tuttavia qualche tempo più tardi quando si rincontrano si rendono conto di non poter fare a meno l’una dell’altra e che sicuramente le loro famiglie non potranno mai ostacolare il loro amore e la loro frequentazione. Dopo ancora un po’ di tempo Frank decide di presentare la sua amata ai suoi figli, poi decidono di sposarsi anche se non riusciranno a fare il loro viaggio di nozze poiché uno dei figli di Helen prenderà una brutta influenza. La grande ed allargata famiglia va a vivere insieme con tutte le problematiche che questo comporta, Frank però un giorno riceve la chiamata per un nuovo imbarco mentre Helen scoprirà di attendere un ulteriore figlio.

br/>© Riproduzione Riservata.