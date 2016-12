Amici 2016/ Ed.16, news: Shady e gli auguri "urlati" con la famiglia. Video (oggi, 26 dicembre 2016)

AMICI 16, 2016 NEWS: SHADY E GLI AUGURI URLATI CON LA FAMIGLIA. VIDEO - Natale è passato, ma non i video pubblicati sui social dagli studenti della scuola di Amici 2016. Una delle ragazze più seguite e amate del programma di Maria De Filippi è sicuramente Shady, la bella ragazza di origini marocchine che sembra abbia avuto una liason con Riccardo, il rubacuori di Amici 2016, agli inizi dello show. Il carattere impetuoso della ragazza ovviamente viene fuori soprattutto quando è con la sua bella famiglia, con la quale ha voluto fare gli auguri ai suoi fan sui social network: la cantante di Amici 2016 ha pubblicato un video in cui si trova a tavola con i parenti e urlano un enorme "auguri" dalla loro casa, addobbata a festa per il Natale. "Auguri da parte di una parte della Family (gli altri si erano dileguati momentaneamente) buon natale a tutti vi voglio bene! #natale2016 #amici16 #amici #natale #natale #buonefeste #amici #Shady #family". Clicca qui per vedere il video pubblicato da Shady.

AMICI 16, 2016 NEWS: SHADY DISORDINATA, ANDREAS PAZZO PER I LEGO. VIDEO - In questo periodo di festa i fans di Amici 2016 devono fare a meno dei loro beniamini in tv ma sui social possono avere un contatto diretto con loro attraverso i loro profili. Quello ufficiale della trasmissione di Canale 5 ce li fa invece conoscere meglio attraverso delle interviste realizzate nei giorni scorsi. I ragazzi rispondono alle domande e scopriamo così se sono ordinati o disordinati e quale era il loro gioco preferito da bambini. Per esempio sappiamo ora che Shady non si considera una persona ordinata, proprio come la maggior parte dei suoi compagni di scuola. Le fans di Andreas si sono invece emozionate scoprendo il suo gioco preferito di quando era bambino, i Lego: solo al pensiero, al ballerino vengono infatti i cosiddetti “occhi a cuoricino”. Clicca qui per vedere il video che ha conquistato quasi 30mila like in un paio d’ore.

AMICI 16, 2016 NEWS: I RAGAZZI DELLA SCUOLA ALLE PRESE CON LE FESTIVITÀ DI NATALE, GLI AUGURI DI VALENTINA, FOTO - La scuola di Amici 2016 è ufficialmente in vacanza, ma la fan page ufficiale del fortunato talent di Maria De Filippi non si è fermata neanche nella giornata di ieri, quando su Facebook hanno fatto la loro comparsa una serie di gif molto simpatiche, pronte a dare un tocco di ironia alle festività grazie alle espressioni più simpatiche dei protagonisti di questa edizione. In un breve filmato, in particolare, è possibile vedere tutti i ragazzi alle prese con i festeggiamenti in occasione delle feste di Natale, ma alla fine il messaggio di auguri è stato affidato a un'immagine che mostra i tanti talenti seduti ai loro preziosissimi banchi (cliccate qui per vedere lo scatto). Anche i ragazzi, nonostante il lungo periodo di pausa dalla scuola, hanno scelto di condividere con il pubblico un messaggio di auguri per le festività natalizie, fra questi spicca il post condiviso da Valentina, la cantante che in sole poche settimane ha conquistato un banco e una marea di fan pronti a supportarla: "Super selfie con il prof! Spero che le feste stiano andando bene per tutti!! #squad #amici #amici16 #love #christmas", scrive la giovanissima artista. E non mancano, fra i commenti nella sua foto, i tanti messaggi pieni di auguri da parte di chi segue questa edizione sin dal primo giorno: "Siete davvero un gruppo fantastico", "Siete così carini", "Bellissimi come sempre". Se volete visualizzare il suo scatto direttamente su Instagram, potete cliccare qui.

