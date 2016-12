BELEN RODRIGUEZ / News: com'è stato il suo Natale? (oggi, 26 dicembre 2016)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: COME HA PASSATO IL NATALE? - Natale in famiglia per Belen Rodriguez: la showgirl argentina ha deciso di passare le feste con i suoi cari e - apparentemente - sembra che Andrea Iannone non sia stato dei loro. Belen aveva più colte detto come questo Natale sarebbe stato triste per lei, in quanto il suo matrimonio con Stefano De Martino è finito circa un anno fa proprio poco prima del periodo natalizio. Nonostante la malinconia che sicuramente l'ha attanagliata in queste giornate, Belen Rodriguez sembra aver passato dei giorni sereni, in cui si è dedicata anima e corpo al figlio Santiago, l'unico grande amore della sua vita. Il dubbio che resta, è se Belen intimamente non inizi ad avere qualche ripensamento nei confronti sia della sua storia con Stefano De Martino, sia di quella con Andrea Iannone. Non è sfuggito il fatto che i due sembra si siano ignorati durante il Natale e che la giovane coppia non compaia mai insieme in nessuna foto. Che il Natale non porti fortuna alla sua vita sentimentale?

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: BACI A RIPETIZIONE CON IL PICCOLO SANTIAGO - Il grande amore di Belen Rodriguez è e sempre resterà il piccolo Santiago, frutto del suo matrimonio con Stefano De Martino. La love story con il ballerino di Amici ormai è finita ma i due resteranno per sempre legati dal loro bimbo. La showgirl argentina è davvero pazza di Santi e non perde occasione per dimostrarlo. Nelle scorse ore Belen ha pubblicato su Facebook un breve video in cui la vediamo tentare di baciare “a ripetizione” il suo figlioletto: “Quiero más!!!!!!#nonmibastimai”. La mamma di Santiago è super affettuosa ma per il bimbo è tutto un gioco e ridendo fa del suo meglio per schivare i baci . Un video molto divertente quello della showgirl argentina, accolto dai fans con oltre 16mila like in mezza giornata: clicca qui per vederlo.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL ABBRACCIA SANTIAGO E LASCIA UN MESSAGGIO DI AUGURI, FOTO - Natale in famiglia per Belen Rodriguez, che nella giornata di ieri ha pubblicato una serie di scatti per condividere con il suo pubblico i dolci momenti di festa assieme ai sui cari. Le immagini postate dalla showgirl sui social, infatti, raccontano di una serata passata nel calore della famiglia, e non mancano Jeremias e Cecilia, i due amati fratelli minori di Belen. Protagonista della festa di Natale, naturalmente, il piccolo Santiago (il figlio che la showgirl ha avuto da Stefano De Martino) che oltre ad essere circondato dall'affetto di sua madre e dei suoi numerosi parenti, ha ricevuto anche la visita di Babbo Natale. Belen Rodriguez, per augurare un buon Natale a tutti i suoi follower, che come sempre la seguono con enorme affetto, ha pubblicato uno scatto che la ritrae sul divano assieme a Santiago mentre, felice, sfoggia uno di sorrisi più belli: "Feliz navidad para todos, che la serenità vi possa accompagnare ogni giorno. #viabbraccio", ha scritto la showgirl sulla didascalia della sua foto. E non sono mancati per lei i commenti dei tanti fan: "Auguri Belen a tutta la tua famiglia... in particolare un bacio a Santi... stupendo anzi stupendi come sempre", "Buon natale Belen Rodriguez anche al tuo bambino e tutti le persone che tu ami!", "Tanti auguri @belenrodriguezreal felicissima di vedere il tuo sorriso quando sei con Santiago ti sorridono anche gli occhi! Buon Natale ad entrambi". Questi sono soltanto alcuni dei tanti messaggi lasciati fra i commenti della sua immagine. Se vi siete persi gli auguri di Belen Rodriguez potete visualizzarli ridettamene sul suo profilo ufficiale Instagram cliccando qui.

