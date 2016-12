Beautiful / Anticipazioni: ecco cosa vedremo nel 2017. Bill e Katie ai ferri corti. Oggi, 26 dicembre, la soap americana non va in onda

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI E NEWS 2017 - Le storie dei protagonisti i Beautiful, i loro problemi e i tanti triangoli amorosi torneranno nel 2017 con una serie di nuove trame pronte a coinvolgere tutti gli appassionati della celebre soap opera statunitense. Ritroveremo Bill alle prese con la gelosia di Katie, convinta - non senza avere torto- che suo marito abbia intrapreso una relazione con sua sorella Brook. Nell'ultima puntata, infatti, abbiamo visto al donna pronta a minacciare Bill ancora una volta, per una vicenda che possiamo anticiparvi riserverà al pubblico ancora grossi colpi di scena. Cosa ne sarà di Bill e Brooke? Un'altra storia che continua ad appassionare i tanti telespettatori è quella che coinvolge Thomas, padre biologico del figlio di Rick, ma anche la love story fra Eric e Quinn, che riserverà ancora grossi problemi al capofamiglia. Non resta quindi che attendere i nuovi episodi, che torneranno su Canale 5 subito dopo la fine del periodo legato alle festività.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI E NEWS 2017 - Beautiful ci ha lasciato con l'ultima puntata del 2016 andata in onda venerdì scorso. La soap tornerà a gennaio con nuovi triangoli e colpi di scena a cominciare dal matrimonio di Caroline e Ridge. Ci ha messo un anno intero ma finalmente Thomas ha svelato le sue carte in merito ai suoi sentimenti per Caroline. I fan di Beautiful ne avevano la certezza fin dall'inizio ma è stato nell'episodio di ieri che hanno capito una volta per tutte che il figlio di Ridge vorrebbe creare una famiglia al fianco della sua ex amante e del piccolo Douglas. E anche se lei ha rifiutato, affermando di essere completamente fedele e innamorata di Ridge, è impossibile dimenticare come lei stessa abbia cambiato improvvisamente versione sulla notte in cui ha tradito l'allora fidanzato con Thomas. A quanto pare non si è trattato solo di un errore dettato dall'abuso di alcool e farmaci, ma di una sorta di atto d'amore. Questi presupposti non promettono nulla di buono per i Carridge e un matrimonio che giorno dopo giorno sembra essere sempre più vicino alla fine.

BEAUTIFUL, OGGI, 26 DICEMBRE, LA SOAP NON VA IN ONDA. ECCO COSA SUCCEDERA' NEL 2017 - Nella puntata di Beautiful ampiamente dedicata alla relazione clandestina di Quinn ed Eric, non potrà mancare lo spazio per un altro amore impossibile. Ci riferiamo a Bill e Brooke che continuano a lasciarsi e a riprendersi: anche se i loro sentimenti non sono in discussione, la consapevolezza che Katie potrebbe soffrire di fronte ad un loro nuovo tradimento, sarà molto forte nella madre di Hope che continuerà a dirsi certa che tra lei e Bill non sia possibile una relazione. Ma mentre Brooke avrà le idee chiare, non si potrà dire la stessa cosa di Bill, confuso tra una Logan e l'altra: dopo avere appreso che, in caso di divorzio, la moglie gli porterebbe via Will, lo Spencer sarà molto confuso e arrabbiato. Per questo telefonerà a Brooke raccontandole gli ultimi avvenimenti e precisando che sarà difficile per loro avere un futuro felice: ma che farà la bionda Logan di fronte a tale dichiarazione? Ripeterà la sua convinzione di dover stare lontana da Bill, ma siamo davvero sicuri che ci riuscirà?

BEAUTIFUL, OGGI, 26 DICEMBRE, LA SOAP NON VA IN ONDA. ECCO COSA SUCCEDERA' NEL 2017 - Beautiful non va in onda nemmeno oggi e lo stesso succederà nei prossimi giorni. Mediaset ha deciso di mettere in panchina la soap americana per via della poca distanza con la messa in onda Usa e così dovremo fare a meno di Brooke e degli altri protagonisti per tutta la settimana e non solo. Una vita raddoppia e prende il posto della soap americana che tornerà nel 2017 con nuove storie e nuovi triangoli d'amore a cominciare proprio dalla liason di Brooke e Bill che metterà con le spalle al muro la bella Katie. La giovane Logan finirà in crisi e in lotta con il marito perchè presto alle minacce di portare via Will seguiranno i fatti. Cosa farà Dollar Bill a quel punto? Anche per i giovani della soap non c'è pace e il fatto che Quinn continua ad essere presente nella vita di Wyatt finirà per deteriorare il rapporto con Steffy. Il loro matrimonio è destinato a finire e la giovane a quel punto potrà tornare con Liam, ma siamo sicuri che andrà a finire proprio così?

BEAUTIFUL, OGGI, 26 DICEMBRE, LA SOAP NON VA IN ONDA. ECCO COSA E' SUCCESSO IN QUESTO 2016 - Il 2016 sta per volgere al termine e anche per i fan di Beautiful è arrivato il momento di tirare le somme di quello che hanno visto e che vedranno. Anche quest'anno, Brooke e i suoi uomini hanno tenuto alta la bandiera della soap che ha sempre registrato ottimi ascolti spesso sfiorando o superando il 20% di share in occasione di importanti eventi. E' proprio Beautiful uno dei gioielli di punta del pomeriggio di casa Mediaset e in questi mesi abbiamo visto Brooke tradire la sorella andando a letto con suo marito Bill e arrivare addirittura a Dubai per sposarlo ma senza riuscirci. Ridge ha fermato le nozze rischiando la vita (cadendo da un aereo così come voluto proprio da Dollar Bill) e finendo per perdere la sua "creatività". Proprio questo lo ha allontanato da Katie, sua fidanzata, e lo ha avvicinato alla giovane Caroline. Grazie a lei torna a disegnare e così, in nome di quell'amore quasi storico, decide di sposarla. Anche per loro arriva la crisi e "l'errore" di una notte che spinge Caroline a letto con Thomas. Da quella notte di passione nasce Douglas. In un primo momento Ridge decide di tacere sulla sua vera paternità ma proprio in queste ultime puntate del 2016, Thomas ha scoperto tutto e lo stilista ha deciso di mettersi da parte. Brook e Bill, dopo un periodo passato lontani, si sono nuovamente lasciati andare alla passione. Anche per Steffy sono cambiate molte cose visto che dopo l'uscita di scena la sua storia d'amore con Liam sembrava ormai cosa fatta. Tra incidenti, australiane e lo zampino di Quinn, i due si sono separati e Steffy ha sposato Wyatt. E adesso?

