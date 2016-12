CALENDARIO FILM AL CINEMA/ Alps, Passengers, Masha e Orso - Nuovi amici e molti altri (settimana dal 26 dicembre 2016 all’1 gennaio 2017)

CALENDARIO FILM AL CINEMA, LE USCITE NELLE SALE: SETTIMANA DAL 26 DIMEBRE 2016 ALL’1 GENNAIO 2017 - "Alps". A partire da mercoledì 28 dicembre, gli appassionati di cinema potranno accedere alla trasmissione di "Alps", una delle opere principali dell'ottimo regista greco Yorgos Lanthimos. Questa pellicola risale al 2011 ma viene proposta nei cinema del nostro paese solo oggi, dopo che il suo autore è riuscito ad ottenere grande successo grazie al suo capolavoro "The Lobster", premiato dalla giuria del Festival di Cannes del 2015. La vicenda narrata ci porta ad Atene e ci mostra un particolare gruppo di professionisti: la loro missione è quella di assumere l'identità di persone da poco scomparse per aiutare i loro cari a sostenere il peso del lutto improvviso. Non sarà sempre facile per loro riuscire a definire in modo netto i confini delle loro personalità.

"Il GGG - Il Grande Gigante Gentile". Venerdì 30 dicembre, grandi e piccini potranno assistere ad un vero e proprio evento cinematografico: il celebre regista statunitense Steven Spielberg ha desiderato per vent'anni realizzare una pellicola incentrata sul romanzo per l'infanzia "Il GGG - Il Grande Gigante Gentile", scritto dall'inimitabile Roald Dahl. Una piccola orfanella di nome Sofia una notte sorprende una misteriosa ed enorme figura che passeggia tra le vie della sua cittadina. Con suo sommo orrore si dovrà rendere conto che si tratta di un gigante in carne ed ossa: la creatura la rapirà e la porterà nel suo paese. Qui Sofia scoprirà che il GGG, in realtà, è un'essere dolcissimo e timido il cui unico desiderio è quello di portare sogni felici nelle notti dei bambini di tutto il mondo. Per la sua diversità, viene costantemente vessato dai suoi ben più crudeli fratelli, abituati di cibarsi di esseri umani con grande frequenza.

"Passengers". Gli appassionati di film fantascientifici potranno dirsi soddisfatti: a partire da venerdì 30 dicembre, la programmazione cinematografica prevede la trasmissione di "Passengers", ottimo film diretto dal norvegese Morten Tyldum ed interpretato da Jennifer Lawrence e Chris Pratt. Il soggetto si incentra attorno ad un particolare viaggio spaziale: un'astronave trasporta un nutrito gruppo di viaggiatori ibernati per fargli raggiungere una fertile colonia extra-terrestre. Purtroppo un guasto tecnico pone fine anzitempo al loro sonno ed i nostri protagonisti si ritrovano confinati in uno spazio angusto per un tempo incommensurabile: il loro arrivo, infatti, è previsto dopo circa cento anni.

"Masha e Orso - Nuovi amici". La programmazione prevista nei cinema per le festività concede largo spazio ai più piccini: domenica 01 gennaio l'appuntamento è con "Masha e Orso - Nuovi amici". Si tratta di un lungometraggio tratto dalle avventure dei beniamini dei giovani spettatori, protagonisti di una serie animata russa nata dalla penna di Oleg Kuzovkov: anche in questa occasione i nostri eroi dovranno affrontare assieme rocambolesche e tenere avventure. Riuscirà il pacato e paziente Orso a contenere anche in questa volta il temperamento vivace e scatenato della piccola Masha?



"Mister Felicità". Domenica 01 gennaio verrà trasmessa in tutti i cinema "Mister Felicità", divertente commedia italiana che si caratterizza prevalentemente per la presenza di Alessandro Siani, comico ed autore napoletano classe 1975 che tutti ricordano per la sua performance in "Benvenuti al Sud". Al suo fianco reciteranno altri attori di grande livello come, ad esempio, l'immenso Diego Abatantuono e la pungente Carla Signoris. Protagonista del film è Martino, giovane napoletano che come tanti suoi coetanei è stato costretto a migrare per cercare lavoro: da qualche tempo vive in Svizzera con sua sorella, senza però avere migliore fortuna. Quando la donna subisce un infortunio e si trova costretta all'immobilità, Martino coglie la palla al balzo e la sostituisce nel suo impiego di donna delle pulizie. Così conosce il Dottor Guglielmo Gioia, life coach e motivatore di professione: il nostro protagonista si renderà subito conto che quello è il lavoro perfetto per lui. Si fingerà l'assistente del Dottore ed inizierà ad esercitare autonomamente la professione.

© Riproduzione Riservata.