DON ANTONIO POLESE/ Il Boss delle Cerimonie: maratona della trasmissione sul compianto personaggio televisivo (oggi 26 dicembre, ultime notizie)

DON ANTONIO POLESE, IL BOSS DELLE CERIMONIE: MARATONA DELLA TRASMISSIONE SU REAL TIME (ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE) - A ormai un mese dalla morte di Don Antonio Polese nel giorno di Santo Stefano Real Time decide di dedicare il suo pomeriggio a una maratona del programma che lo rese celebre, Il Boss delle Cerimonie. La prima puntata è andata in onda alle ore 15.00 e l'evento finirà attorno alle 21.00. Si parte con diverse coppie da Felica e Salvatore a Rosa e Kijan passando per Rita e Paolo. In mezzo ci sarà da festeggiare anche la Comunione di Asia, due diciottesimi compleanni e anche il matrimonio tra Franco e Viviana. Si chiude con le coppie Maria Pia e Luigi, Giusy e Giovanni, Lucia e Salvatore. Sicuramente un pomeriggio dedicato al buonumore che questa trasmissione ha sempre portato nelle case degli italiani anche se con una puntina di nostalgia per quanto accaduto al protagonista della serie che ha perso la vita dopo una lunga battaglia. Il pubblico da subito però ha dimostrato grande affetto nei confronti di Don Antonio Polese con tanti commenti sui social network durante la messa in onda delle puntate della serie.

DON ANTONIO POLESE, IL BOSS DELLE CERIMONIE: CHI E' IL CELEBRE PERSONAGGIO TELEVISIVO? (ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE) - Don Antonio Polese è protagonista ancora una volta con Il Boss delle Cerimonie su Real Time. Ovviamente si tratta di repliche anche perchè l'uomo purtroppo ha perso la vita appena un mese fa. Don Antonio Polese aveva ottanta anni ed era il proprietario e gestore dell'hotel-ristorante La Sonrisa a Sant'Antonio Abate di Napoli. L'uomo aveva raggiunto la notorietà in televisione dopo però che per anni aveva rappresentato con le sue feste tutto il folkore e la tradizione del sud del nostro paese. Uomo sincero e di cuore era sempre pronto a un sorriso e alla battuta. Il programma che l'aveva reso noto era un appuntamento fisso per milioni di italiani che in questo lungo mese hanno dimostrato come tenessero davvero molto all'uomo, stando vicino alla famiglia ed esprimendo la gratiduine per ore e ore passate insieme davanti al televisione solamente uno dietro e l'altro davanti allo schermo.

© Riproduzione Riservata.