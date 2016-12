Excalibur / Trailer e diretta streaming del film con Nigel Terry e Nicol Williamson su Iris (Oggi, 26 dicembre)

EXCALIBUR, FILM IN ONDA OGGI 26 DICEMBRE 2016 SU IRIS: TRAILER E DIRETTA STREAMING - Oggi, lunedì 26 dicembre 2016, su iris va in onda il film di genere fantasy – storico “Excalibur”, diretto da John Boorman e con la partecipazione nel cast di Nigel Terry, Helen Mirren e Nicholas Clay. Nel trailer di questa pellicola (clicca qui per vederla) viene raccontata la leggendaria avventura di Re Artù salito sul trono dell’Inghilterra per aver preso la spada Excalibur dalla roccia, unico a riuscire in tale impresa sotto l’occhio attento di Mago Merlino. Tuttavia il benessere del regno viene messo gravemente a rischio per via del tradimento del suo fidato primo Cavaliere Lancillotto che ha una relazione amorosa con regina Ginevra. Un momento difficoltà nel quale provano ad approfittarne tutti i nemici di Re Artù. Il film può essere seguito anche in diretta streaming sul sito di Mediaset effettuando il login qui.

EXCALIBUR, IL FILM IN ONDA SU IRIS: CURIOSITÀ (OGGI, 26 DICEMBRE) - Ci sono diverse curiosità legate a Excalibur, pellicola britannica del 1981. In alcune scene del film appaiono ben due dei quattro figli del regista John Boorman: Charley Boorman ha interpretato il giovane Mordered, mentre per la bella Katrine Boorman il padre le ha riservato il ruolo della regina Igrayne, personaggio peraltro cruciale per lo svolgimento della trama. Nel cast è presente una giovanissima ma già bravissima Helen Mirren, una delle attrici più apprezzate del suo tempo: nel corso della sua brillante ed esemplare carriera, questa grande artista ha recitato per registi prestigiosi quali Peter Weir, Sidney Lumet, Sean Penn, Robert Altman, Stephen Frears e Jay Roach, riuscendo ad aggiudicarsi l'Oscar dedicato alla migliore attrice protagonista grazie alla sua interpretazione della sovrana inglese Elisabetta II nel film "The Queen - La regina".

EXCALIBUR, IL FILM IN ONDA SU IRIS: IL CAST (OGGI, 26 DICEMBRE) – Questa sera, lunedì 26 dicembre 2016, viene trasmesso su Iris a partire dalle ore 21,00 il film storico – fantasy Excalibur, diretto nel 1981 da John Boorman, regista inglese classe 1933 che ha prodotto nel corso della sua carriera pellicola popolari e cariche di pathos come "Un tranquillo week-end di paura", "La foresta di smeraldo" e "Il sarto di Panama". La durata è di 140 minuti e nel cast figurano Nigel Terry, Nicol Williamson, Helen Mirren, Nicholas Clay e Cherie Lunghi.

EXCALIBUR, IL FILM IN ONDA SU IRIS: LA TRAMA (OGGI, 26 DICEMBRE) – Mago Merlino (Nicol Williamson), potente stregone molto versato nelle arti magiche, recupera la spada Excalibur dalle mani della Dama del Lago. La consegna a Uther Pendragon (Gabriel Byrne), signore della guerra che sta cercando di conquistare il dominio dell'intera Albione per donare alla sua terra equilibrio e stabilità. Per ottenere questo obiettivo si è alleato con Gorlois, duca di Cornovaglia. Purtroppo il loro accordo è destinato a finire molto presto: Uther, non appena posa gli occhi su di lei, si innamora perdutamente di Igrayne, la moglie del suo alleato. Il suo desiderio lo porta a dimenticare ogni patto di lealtà: il guerriero capisce che deve fare di tutto per avere quella donna. Merlino decide di aiutarlo grazie alle sue particolari abilità, a condizione che il sovrano acconsenta a donargli i frutti che deriveranno dalle sue azioni. Trasforma allora Uther in una perfetta copia di Gorlois e lo aiuta a penetrare nel castello del duca mentre il reale padrone è lontano: sotto mentite spoglie, l'uomo riesce a giacere assieme all'oggetto del suo desiderio. Nel frattempo, la giovane Morgana, figlia di Gorlois, si accorge di avere poteri magici quando percepisce con chiarezza che suo padre, impegnato ad attaccare l'accampamento di Uther, è morto in battaglia. Non sarà il solo frutto di questa strana notte: Igrayne, convinta di essere tra le braccia del suo legittimo marito, concepisce un bambino. Dopo nove mesi, Merlino decide di riscattare quanto Uther gli ha promesso e rapisce Artù, questo il nome del bambino appena nato: il re lo insegue per riprendersi suo figlio ma cade in un'imboscata dei suoi nemici e viene brutalmente ucciso. L'ultima cosa che farà prima di morire entrando nella leggenda: conficca Excalibur in una roccia poco lontano dal luogo dell'attentato ricordando agli astanti che il suo trono spetterà di diritto a chiunque si dimostri in grado di estrarre l'arma da suo granitico fodero. Molti valorosi cavalieri cercheranno di conquistare il regno in questo modo: nessuno, però, sarà in grado di riuscire nell'impresa. Solo molti anni dopo un ragazzino di nome Artù, per caso, riuscirà ad estrarre la spada dalla roccia.

