FABRIZIO CORONA / News: Silvia Provvedi e la dolce dedica per Natale (oggi, 26 dicembre 2016)

FABRIZIO CORONA, NEWS: SILVIA PROVVEDI E LA DOLCE DEDICA PER NATALE - Questo non è un periodo facile per Fabrizio Corona, che ha dovuto passare le feste natalizie in carcere e non circondato dall'affetto dei suoi cari. Anche per Silvia Provvedi questi non sono giorni felici, dato che la mora cantante del duo Le Donatella non fa che rivolgere pensieri d'amore al suo fidanzato chiuso a San Vittore. Nonostante la vicinanza della sorella Giulia, Silvia pensa molto spesso a Fabrizio Corona e ovviamente l'ha fatto anche nel giorno delle feste, ricordando il momento del loro primo incontro che li ha fatti innamorare. "“Ti posso rivedere?” mi ha chiesto. C’era un tenero nervosismo nella sua voce. Ho sorriso. “Certo.” “Domani?” ha chiesto. “Come corri, non vorrai sembrare troppo impaziente.” “È ben per quello che ho detto domani…io vorrei rivederti stanotte. Ma sono disposto ad aspettare tutta la notte e molta parte di domani.” Ho alzato gli occhi al cielo. “Non sto scherzando” ha detto.” #Auguri a te... la persona che Più mi manca e Speciale che ho", ha scritto Silvia Provvedi ricordando questo romantico momento. Quanto tempo ancora passerà prima che i due innamorati possano abbracciarsi ancora? Clicca qui per vedere il messaggio di Silvia Provvedi.

FABRIZIO CORONA, NEWS: NATALE IN FAMIGLIA PER SILVIA PROVVEDI, GLI AUGURI DEL DUO LE DONATELLA, FOTO - Quello appena trascorso è per Fabrizio Corona un natale assolutamente da dimenticare. Per l'ex re dei paparazzi, infatti, dallo scorso 10 ottobre si sono riaperte le porte del carcere, dopo un periodo di affidamento in prova ai servizi sociali, per i reati di intestazione fittizia di beni, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e violazione delle norme patrimoniali relative alle misure di prevenzione. Corona, oggi in attesa della prima udienza del processo che avrà inizio a partire dal prossimo 25 gennaio, anche in questa nuova vicenda giudiziaria ha al suo fianco sua madre Gabriella, che però non è la sola a lottare per lui. Corona, infatti, può contare anche sull'amore della sua adorata Silvia Provvedi, che ha trascorso il suo primo Natale in coppia lontana dal suo amato ma circondata dall'affetto della sua famiglia e di sua sorella Giulia, compagna di vita inseparabile. Le due cantanti, poche ore fa, hanno condiviso gli scatti della loro serata di festa, immagini che le immortalano serene assieme agli amici di sempre. "Buon Natale a tutti voi siete fantastici", hanno scritto le due ragazze sulla didascalia di uno scatto pubblicato su Instagram per lasciare un messaggio di auguri a tutti i follower, ma subito dopo, non contente, hanno scelto di postare una nuova immagine. I soggetti sono i medesimi, il messaggio, invece, è un po' differente: "#FAMILY.(è simile all'altra ma ci piace talmente tanto che non potevamo non metterla) #ANataletuttoèConcesso Auguriamo un felice Natale a tutti voi!". Come sempre, nella vita di Silvia Provvedi non manca l'affetto della famiglia, ma il suo natale è stato veramente sereno? Cliccate qui per vedere le immagini pubblicate poche ore fa su Instagram.

