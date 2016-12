Gli uomini preferiscono le bionde / Diretta streaming e trailer del film con Marylin Monroe e Jane Russell su La7 (Oggi, 26 dicembre)

GLI UOMINI PREFERISCONO LE BIONDE, FILM IN ONDA OGGI 26 DICEMBRE 2016 SU LA7: DIRETTA STREAMING E TRAILER - "Gli uomini preferiscono le bionde" è una commedia statunitense girata nel 1953 dal grande Howard Hawks. Le sue interpreti sono due attrici dalla straordinaria bellezza come Marilyn Monroe e Jane Russell. Tale pellicola andrà in onda su La7 alle ore 21.10 di oggi, lunedì 26 dicembre 2016. Chiunque preferisca seguirla in diretta streaming può farlo sul sito dell’emittente tv, cliccando qui. Il trailer (clicca qui) ci presenta due giovani ed avvenenti ballerine di avanspettacolo. Non appena scende dal palcoscenico, la bella Lorelei invita uno degli spettatori a farle visita in camerino: ha infatti individuato nella sua tasca una scatolina che può contenere solo un anello di diamanti (clicca qui per lo streaming)

GLI UOMINI PREFERISCONO LE BIONDE, IL FILM IN ONDA SU LA7: CURIOSITÀ (OGGI, 26 DICEMBRE) – Ci sono diverse curiosità legate a "Gli uomini preferiscono le bionde". In un'intervista che ha avuto luogo dieci anni dopo la realizzazione di questo film, la grande diva Marilyn Monroe si è lamentata pubblicamente per il pessimo comportamento che la produzione ha avuto nei suoi confronti. Nonostante fosse lei la bionda del titolo, il suo stipendio era di appena 500 dollari la settimana, mentre la sua coprotagonista Jane Russell (i cui capelli erano corvini) si era portata a casa l'ingaggio davvero stratosferico per il tempo di circa 200mila dollari. Eppure, Marilyn ci aveva messo anima e corpo nel delineare il suo personaggio, producendo in prima persona alcune battute davvero incisive come, ad esempio, quella che recita: "Posso essere intelligente all'occorrenza, anche se alla maggior parte degli uomini non piace". Infine, la sua canzone Diamonds Are a Girl’s Best Friend è stata ripesa negli ultimi anni da tanti noti cantanti ed artisti come Nicole Kidman, Beyoncè e Christina Aguilera.

GLI UOMINI PREFERISCONO LE BIONDE, IL FILM IN ONDA SU LA7: IL CAST (OGGI, 26 DICEMBRE) – Su La7 questa sera va in onda il film commedia "Gli uomini preferiscono le bionde" realizzato nel 1953 con la regia del grande Howard Hawks, ottimo cineasta che ha operato nella realizzazione di pellicole tanto mute quanto sonore. Le più celebri sono senza dubbio "Susanna!", "La signora del venerdì" e "Acque del sud". Nel cast sono presenti eccezionali interpreti come Marylin Monroe, Jane Russell, Charles Coburn, Elliott Reid e Tommy Noonan.

GLI UOMINI PREFERISCONO LE BIONDE, IL FILM IN ONDA SU LA7: LA TRAMA (OGGI, 26 DICEMBRE) – Lorelei Lee (Marilyn Monroe) e Dorothy Shaw (Jane Russell) sono due show-girl statunitensi di grande fascino: le due ballerine, oltre a condividere il palcoscenico, sono amiche per la pelle nella vita reale. I loro caratteri sono però molto differenti, così come il loro gusto in fatto di uomini. La biondissima Lorelei, per esempio, ha una passione incommensurabile per i diamanti e sogna da sempre di riuscire a sposare un uomo estremamente facoltoso che le possa garantire una vita di lusso e di ricchezza. È convinta, infatti, che un matrimonio vantaggioso sia la miglior realizzazione che una donna possa ottenere. Non a caso è fidanzata con Gus Esmond (Tommy Noonan), un timido uomo dal cuore d'oro che è disponibile a regalare alla nostra protagonista qualsiasi cosa desideri. Il loro, purtroppo, non è un amore semplice dato che il padre del giovane (Taylor Holmes) non è affatto felice all'idea che suo figlio sposi una donna di spettacolo senza una dote adeguata al rango della loro famiglia. Dorothy, invece, è attratta da uomini di bell'aspetto ed avvenenti, per i quali perde costantemente la testa. Quando Lorelei e Gus decidono di fare una fuga d'amore e di recarsi in Francia per convolare a giuste nozze, la bionda ballerina chiede alla sua cara amica di accompagnarla a Parigi e di tenerle compagnia in attesa dell'arrivo del suo fidanzato. Non sa che Mr. Esmond Sr. ha assunto un detective privato di nome Ernie Malone (Elliott Reid) con lo scopo di seguire Lorelei e di dimostrare che la fanciulla non è affatto la donna giusta per il suo unico figlio. Ovviamente, questo investigatore perderà quasi subito la concentrazione: non appena posa gli occhi sulla bellissima Dorothy finendo per innamorarsi perdutamente di lei. Nel frattempo, sulla nave la dolce Lorelei adocchia un anziano signore di nome Sir Francis 'Piggy' Beekman (Charles Coburn), ricco possidente che può vantare tra i suoi averi anche un giacimento di diamanti. Per la nostra protagonista è davvero il massimo e la fanciulla si ritrova a flirtare con lui, nonostante l'uomo viaggi assieme alla sua gelosa moglie Lady Beekman (Norma Varden).

© Riproduzione Riservata.