GREY'S ANATOMY 13 / Anticipazioni del 26 dicembre 2016: Amelia ha deciso! Lascerà Owen?

GREY'S ANATOMY 13, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 26 dicembre 2016, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Grey's Anatomy 13, in prima Tv assoluta. La puntata sarà la settima, dal titolo "Perché cercare di cambiare adesso". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Alex (Justin Chambers) si prepara per andare al processo e Meredith (Ellen Pompeo) cerca di tranquillizzarlo, ma l'amico afferma che va tutto bene. Poco prima di uscire, è costretto però a sedersi per riprendere fiat. Mentre si trova in attesa di entrare in tribunale, Alex conosce Veronica (Brigid Brannagh) e notando che ha un'eritema sul braccio, le suggerisce di farlo controllare. Intanto, tutto l'ospedale inizia a parlare di una nuova specializzanda che inizierà a lavorare proprio quel giorno ed Arizona (Jessica Capshaw) non può credere ai suoi occhi quando scopre che si tratta di Leah Murphy (Tessa Ferrer). Il chirurgo si precipita quindi a chiedere spiegazioni a Richard (James Pickens Jr.), che crede di poter dare una seconda chance a Leah. Owen (Kevin McKidd) e Amelia (Caterina Scorsone) invece vengono avvisati dell'arrivo di padre e figlio, gravemente feriti a causa di un incidente stradale. Ben (Jason George) prende in carico l'adulto, Bob Reeves (Cliff Chamberlain), mentre Alex rivede di nuovo Veronica, che si è presentata al Duquette per un controllo. Decide di farle fare un day hospital alla fine, insospettito dal fatto che nonostante sia incinta abbia perso una taglia. Intanto, Catherine (Debbie Allen) contesta alla Bailey (Chandra Wilson) di non aver licenziato Alex nonostante ciò che ha fatto sia molto grave. Le consiglia anche di trovare un modo per sostituire Alex, prima che lei stessa prenda quel tipo di decisione. Più tardi, Amelia rivela ad Owen di non avere alcuna fretta di diventare madre e di aver bisogno prima di vivere la loro vita da sposati prima che da genitori. La Bailey scopre invece che Richard non è d'accordo con la sua decisione di non licenziare Alex ed a questo si aggiunge un comportamento non del tutto corretto da parte del chirurgo. Alex ha infatti capito che Veronica potrebbe avere il cancro e vuole che sia lei ad assumere il caso. Le analisi degli esami purtroppo confermano il sospetto sul tumore e sfocia tutto in una nuova tensione fra la Bailey e Alex. Amelia invece capisce che l'incidente potrebbe non essere casuale e mentre parla con Robbie (Micah Nelson), il figlio della vittima, il ragazzo sviene di colpo. Scopre così che in realtà il padre si è lanciato nell'inseguimento di una persona che gli aveva tagliato la strada. Alex invece viene colpito dalle parole di Veronica, che non crede sia stata una coincidenza incontrarlo, ma quando propone un'alternativa, la Bailey s'infuria ancora di più. Dopo aver perso Robbie sul tavolo operatorio, Amelia confessa ad Alex di aver avuto un figlio anni prima, morto poco dopo la nascita, e tutto quello che ha provato nel momento in cui ha visto il test di gravidanza fallito.

GREY'S ANATOMY 13, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 26 DICEMBRE 2016, EPISODIO 7 "PERCHE' CERCARE DI CAMBIARE ADESSO" - Nel prossimo episodio di Grey's Anatomy 13 la situazione più drammatica sarà ancora una volta quella di Amelia. La confidenza fatta ad Alex non ha fatto altro che aprire defintivamente quella vecchia ferita ed adesso il chirurgo dovrà riflettere molto a lungo sul suo matrimonio con Owen. Ancora una volta, dovrà analizzare in modo preciso ciò che sta vivendo e scegliere se andare avanti oppure no. Anche in questo caso, Amelia farà un passo indietro e tornerà, in modo illusorio, alla sua vita precedente, scegliendo di chiudere i ponti con Owen. Intanto, la presenza di Leah all'ospedale solleva una forte tensione fra i colleghi, quando inizia a circolare la voce riguardo ad una lista di nomi fatta dalla specializzanda.

© Riproduzione Riservata.