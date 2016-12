HEATHER PARISI VS LORELLA CUCCARINI VIDEO, DITO MEDIO ALLA NEMICA E LUCIO PRESTA DOPO DOMENICA IN (OGGI, 26 DICEMBRE 2016) - Si allunga lo strascico delle polemiche tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini dopo la messa in onda di NemicAmatassima. La Cuccarini ha provato a ridimensionare il caso relativo allo sbilanciamento dello show in suo favore, ma, quando Pippo Baudo nell'intervista a Domenica In le ha chiesto quale augurio volesse fare all'amica/rivale, ha dichiarato: «Heather è una donna molto fragile che va trattata con cura, io le sono stata molto vicino. Le dico di fare pace con se stessa!». Per la Cuccarini il rapporto con la collega è stato faticoso, inoltre non si sente responsabile dello squilibrio: «C'era dall'inizio, è stato il frutto di una sua scelta» ha spiegato. Queste parole non sono state affatto ignorate da Heather Parisi, che ha deciso di usare l'ironia per replicare a Lorella Cuccarini e tirare in ballo anche il manager Lucio Presta. Da Hong Kong, dove è tornata subito dopo NemicAmatissima, ha pubblicato un video su Twitter nel quale finge di prendersi a pugni perché litiga con se stessa. Il video, che ha chiuso rivolgendo il dito medio alla camera, è stato lanciato con il titolo «Litigare con se stessi» e una serie di hashtag polemici, come #bugie, #pinocchio, #amolamiavita, indirizzati a Lorella Cuccarini e il suo agente Lucio Presta, che sono stati menzionati nel tweet (clicca qui per vedere il video). Ormai è guerra fredda tra le due showgirl e non c'è tregua nemmeno a Natale.

