I MISTERI DI SHADOW ISLAND – MATRIMONIO SENZA LO SPOSO/ Su La5 il film diretto da Gary Yates con Jennifer Finnigan

I MISTERI DI SHADOW ISLAND – MATRIMONIO SENZA LO SPOSO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 26 DICEMBRE 2016: IL CAST - I misteri di Shadow Island - Matrimonio senza lo sposo è uno dei film che fanno parte della sequenza di pellicole riguardanti la collana (o il franchising) dell'omonima serie I misteri di Shadow Island. La pellicola non è mai uscita sul grande schermo, in quanto sin da subito era progettata e pensata in formato di film per televisione (o anche come una serie televisiva). La puntata riguardante il matrimonio senza lo sposo è stata realizzata in Canada nel 2010. La pellicola ha una durata di circa 120 minuti ed è descrivibile come un tipico lavoro giallo. Non a caso dei compiti di regia si è occupato Gary Yates. In alcuni casi, però, la pellicola è descritta anche come un tipico thriller psicologico che punta molto sui sentimenti dgli spettatori, in modo da farli spaventare e tenerli incollati allo schermo per tutta la durata del film. Il titolo originale del film è Shadow Island Mysteries - Wedding for One. Dei compiti di sceneggiatura della pellicola si sono occupati Alex Galatis e Paula Smith. La colonna sonora originale è stata creata da Alex Khaskin. I compiti di fotografia sono stati affidati a Michael Marshall. Del cast hanno fatto parte attori riconosciuti nazionalmente in Canada, come Jennifer Finnigan (la bella sposa che cercherà lo sposo), Natalie Brown, Shaun Benson, John Lowe, James Thomas, Peter Poney, Theresa Joy, Darren Ross, Ross McMillian e Sarah Constible.

I MISTERI DI SHADOW ISLAND – MATRIMONIO SENZA LO SPOSO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 26 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - La trama narra di Danny LaBelle, un uomo innamorato di una donna dal nome Monica Johnson. L'uomo si convince di sposare la donna sull'isola di Shadow Island. La pellicola continua mostrando i preparativi alla festa, quando tutto sembra procedere per il verso migliore. Entrambi, sposo e sposa, trascorrono molto tempo per prepararsi al lieto evento al meglio delle loro capacità e finalmente il tanto agognato giorno arriva. Entrambi sono molto emozionati all'idea di sposarsi, in quanto si tratta di un passo molto importante della loro vita che loro affronteranno pur avendo vicino delle persone davvero molto importanti. Non a caso Monica ha scelto come damigella d'onore Claire La Foret, sua intima amica sin dai tempi d'infanzia. Da tempo, però, Danny sembrava aver sviluppato una grande simpatia nei confronti di Claire. Non solo. Danny aveva un fratello, Sam, e anche lui si è innamorato di Claire ed è sembrato intenzionato a farsi avanti per conquistare la sua mano. La trama però non finisce qui e nella bella Shadow Island arriva Jess, l'ex ragazzo di Claire. Anche questo sembra intenzionato a combattere per riconquistare il cuore di Claire e averla di nuovo a proprio fianco. Quest'ultima, tuttavia, sembra aver dimenticato il ragazzo ed è intanto vogliosa di conoscere le persone nuove. Jess la prende male e accortosi del fatto che Claire sembra aperta solo verso Danny decide di lanciare a quest'ultimo una sfida e affrontarlo a viso aperto nei boschi dell'isola. Danny accetta poco prima dell'inizio della cerimonia del matrimonio e scompare nel bosco. Tutti perdono le tracce dello sposo che sembra essere perduto. Mentre tutti sono in trepidante attesa di Danny, che non si sa dove sia scomparso, Claire non sa cosa fare e cerca di mantenere tutti tranquilli. In contempo partono le ricerche dello sposo, che però sembra essere definitivamente scomparso nel nulla. Il film si conclude con gli ospiti in attesa dello sposo e con Claire che cerca di rintracciare, senza successo, Danny, lasciando aperte varie possibilità.

