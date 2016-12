Il Grinta / Trailer del film su Canale 9 con John Wayne e Glen Campbell, alla regia Henry Hathaway (oggi, 26 dicembre 2016)

IL GRINTA, FILM IN ONDA OGGI 26 DICEMBRE 2016 SU NOVE: TRAILER - Stasera, lunedì 26 dicembre 2016, alle ore 21.15 su Canale Nove va in onda il film di genere western Il Grinta (True Grit) diretto da Ethan Coen assieme al fratello Joel con la partecipazione di Matt Damon, Josh Brolin e Jeff Bridges. Nel trailer di questa pellicola (clicca qui per vederla) viene riportata la storia di un quattordicenne che vive in una piccola cittadina del selvaggio West. Il ragazzo ha visto morire il proprio amato padre da un pistolero ed ora l’unico scopa della sua vita è diventato quello di ottenere una tremenda vendetta. Il ragazzo conscio di non avere la forza e l’abilità per poter uccidere un simile criminale, decide di assoldare un valido sceriffo ed un Texas Ranger per dare vita ad una emozionante caccia all’uomo in lungo e in largo.

IL GRINTA, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 26 DICEMBRE 2016: CURIOSITA' - Il Grinta, è il film che andrà in onda su Canale Nove oggi, lunedì 26 dicembre 2016. Una pellicola dal genere avventura, western, commedia e drammatica che è stata affidata alla regia di Joel e Ethan Coen che si sono occupati anche della sceneggiatura e della produzione con Scott Rudin e Steven Spielberg mentre il soggetto è stato esteso da Charles Portis. La casa di produzione che ha aderito al progetto è la Scott Ridin Productions e la Skydance Ptoductions e la distribuzione in Italia è stata invece gestita dall'azienda Universal Pictures. Il montaggio è stato effettuato da Roderick Jaynes con le musiche della colonna sonora che sono state composte da Carter Burwell e la scenografia ideata da Jess Gonchor con i costumi di scena che sono stati realizzati da Mary Zophers. La pellicola è stata prodotta in USA nel 2010 e la sua durata è pari a 110 minuti. Curiosità: Il grande John Wayne non ha affatto gradito la scelta dell'attrice Kim Darby per interpretare il ruolo di Mattie Ross: non riteneva che la giovane collega fosse adatta alla parte. Tra i due si è instaurata da subito un'antipatia così profonda che i due si parlavano a stento a telecamere spente.

IL GRINTA, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 26 DICEMBRE 2016: IL CAST E LE CURIOSITA' - Il Grinta, il film in onda su Canale Nove oggi, lunedì 26 dicembre 2016 alle ore 21.15. Una pellicola dal genere western prodotta nel 1969, dietro alla macchina da presa possiamo trovare l'ottimo Henry Hathaway, regista californiano che è nato come assistente alla regia di vere e proprie leggende del cinema quali Victor Fleming e Von Sternberg. Riuscito a farsi un nome ad Hollywood, ha realizzato pellicole popolari quali "Anime sul mare", "Il bacio della morte" e "Rommel, la volpe del deserto". Per quanto riguarda il cast per cui si è caratterizzata questa produzione, il protagonista ha il volto segnato del grandissimo John Wayne, re assoluto del genere western. All'attivo l'attore ha una filmografia davvero sconfinata: "Il Grinta", però, è l'unica per cui l'attore sia riuscito a guadagnare la statuetta dedicata al migliore attore protagonista. Al suo fianco troviamo un attore di eccezione, si tratta di Glen Campbell, musicista country estremamente popolare che ha ceduto alle lusinghe della recitazione in solo un paio di occasioni. Ricordiamo infine la presenza della graziosa Kim Darby, giovanissima interprete californiana, esordiente grazie al celeberrimo "Bye Bye Birdie" di George Sidney.

IL GRINTA, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 26 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Frank Ross (John Pickard) è un possidente terriero piuttosto benestante, durante un viaggio di lavoro viene ucciso brutalmente dal suo aiutante Tom Chaney (Jeff Corey). Il delinquente lo deruba di tutti i suoi averi e scappa con la refurtiva. Ross aveva una giovane figlia di nome Mattie (Kim Darby), una ragazzina di grande temperamento e determinazione. Disperata a causa della scomparsa del padre, la nostra protagonista si reca a Fort Smith, cittadina dell'Arkansas, qui assume un vecchio sceriffo di nome Reuben 'il Grinta' J. Cogburn (John Wayne). Il suo compito sarà quello di riuscire a rintracciare Chaney per assicurarlo alla giustizia. La giovane Ross, infatti, non può permettere che la morte di suo padre passi impunita. Dalle prime indagini risulta che il bandito ha deciso di unirsi in società con uno dei peggiori fuorilegge della zona, il crudele 'Lucky' Ned Pepper (Robert Duvall) che da tempo terrorizza l'intero Oklahoma. Presto i nostri due avventurieri dovranno scoprire di non essere i soli sulle tracce di Chaney, anche La Boeuf (Glen Campbell), giovane Texas Ranger di grande determinazione, sta cercando di acciuffare il bandito per assicurarlo alla giustizia. I tre decidono di unire le forze e di concertare il loro intervento, almeno ufficialmente. La Boeuf e Cogburn, infatti, concordano nel ritenere che la piccola Mattie sia solo un intralcio per la buona riuscita della loro missione e decidono di fare di tutto per seminarla. Non sanno che la giovane Ross è davvero un osso duro: la ragazzina si rifiuta mangiare la polvere e dimostra ai suoi compagni di viaggio di essere perfettamente in grado di tenere il loro ritmo. Dopo alcuni giorni, i tre scoprono due ladri di cavalli Emmett Quincy (Jeremy Slate) e Luna (Dennis Hopper), i banditi stanno aspettando l'arrivo di Ned Pepper per fare affari con lui. Cogburn cattura e interroga i due uomini. Il vecchio pistolero non ha nessuna remora nello sfruttare una ferita alla gamba di Luna per riuscire ad estorcergli delle informazioni riguardanti Lucky Ned, quando Quincy capisce che il suo compagno sta per cedere alle torture di Cogburn, lo uccide senza troppe cerimonie per impedirgli di parlare e di tradire il loro capo, con un'efferatezza che può certo lasciare indifferente il nostro protagonista...

