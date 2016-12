Il Segreto Anticipazioni / Francisca tornerà alla carica per riportare Bosco alla villa. Oggi 26 dicembre, la soap non va in onda

IL SEGRETO, OGGI, 26 DICEMBRE 2016, NON VA IN ONDA. ANTICIPAZIONI: FRANCISCA TORNERÀ ALLA CARICA PER RIPORTARE BOSCO ALLA VILLA - La lunga pausa che ha coinvolto Il Segreto in questi giorni dedicati alle festività di Natale sta per terminare e già nella giornata di domani tutti i telespettatori potranno ritrovare su Canale 5 le vicende degli amati protagonisti della sopa opera spagnola. Nell'appuntamento che andrà in onda domani, come sempre a partire dalle 15.45, ritroveremo gli abitanti di Puente Viejo alle prese con i preparativi per il santo Natale, ma il personaggio che più di tutti si dedicherà alle festività è Onesimo, deciso più che mai a organizzare in pieno centro un suggestivo presepe vivente. A chi toccherà il ruolo da protagonista? Le prossime festività, invece, non addolciranno la terribile Francisca, che continuerà ad attuare il suo piano per riportare Bosco alla villa, senza preoccuparsi per la sorte di Berta, che sarà al centro di tutte le sue macchinazioni. La Montenegro, infatti, rivelerà al suo fido Mauricio di essere pronta a sbarazzarsi di lei una volta ottenuto il suo scopo. La bambinaia di Beltran è in pericolo?

IL SEGRETO, OGGI, 26 DICEMBRE 2016, NON VA IN ONDA. ANTICIPAZIONI: CARMELO HA UN PIANO? - La settimana de Il Segreto che si è appena conclusa ha riservato ampio spazio ai problemi di Sol, che ha dovuto rinunciare all'amore della sua vita per fare in modo che Eliseo non gli facesse del male. In questo complicato turbinio di eventi è Carmelo ad uscire vincitore: sebbene sia lui la parte lesa di questa vicenda, ha continuato a chiedere a Sol di lottare per Lucas. Leal merita un 8, seguito a poche lunghezze da Candela e Severo, con un 7, che hanno usato ogni modo possibile per convincere Lucas a non partire. Bene anche Mauricio con un 6: il capomastro non si è fidato della sua padrona mettendosi alla ricerca di prove relative a Berta. Ma come sempre accade Mauricio non sa resistere alla sua padrona. Merita un occhio di attenzione anche il nuovo personaggio arrivato provvidenzialmente a Puente Viejo: voto 6 per Cesar Cardenas che ha salvato Emilia da una situazione davvero molto pericolosa. Sufficienti anche Prado e Matias, sempre pronti ad ascoltare i problemi di madre e zia.

IL SEGRETO, OGGI, 26 DICEMBRE 2016, NON VA IN ONDA. ANTICIPAZIONI: RAIMUNDO E FRANCISCA PRONTI PER LA RESA DEI CONTI? - Lungo fine settimana senza Il Segreto per i suoi fan. La soap spagnola torna in onda dopo le feste ma dalla Spagna continuano ad arrivare rumors e anticipazioni interessanti su una sorta di resa dei conti per Francisca e Raimundo. I due sono i veri protagonisti della soap e il loro amore la storia più longeva di quando abbiamo avuto memoria. Raimundo e Francisca si sono amati, feriti, colpiti ma anche traditi e anche in questi giorni in Italia e in Spagna, la coppia è ai ferri corti. In particolare, dalla Spagna arrivano notizie riguardanti un nuovo piano messo in moto dalla matrona per colpire il suo amato ex fidanzato, ma di cosa si tratta? Nel piano è contemplato anche l'aiuto di Mauricio ma proprio lui potrebbe mandare tutto all'aria. Nell'episodio andato in onda venerdì abbiamo visto la guardia civile proprio a caccia dell'ex locandiere per finire a mani vuote, cosa è successo a Raimundo e cosa succederà di preciso? Lo scopriremo solo con le puntate in onda nel 2017.

IL SEGRETO, OGGI, 26 DICEMBRE 2016, NON VA IN ONDA. ECCO PERCHE' - Oggi Il Segreto non andrà in onda, lasciando spazio ad altri programmi dedicati alla vigilia di Natale. Saranno tre i giorni nei quali la telenovela spagnola non sarà presente su Canale 5 e si tratterà di un'antipatica novità per i fans, abituati a seguirla tutti i giorni della settimana. Oltre alla cancellazione di sabato, infatti, mancherà anche l'episodio serale di oggi e quello pomeridiano di lunedì 26 dicembre. Le complicate vicende di Puente Viejo torneranno martedì 27 dicembre nel solito orario pomeridiano e proseguiranno poi per tutta la settimana (anche se dovremo attendere i prossimi giorni per sapere quale sarà la sorte de Il Segreto il 31 dicembre). La stessa programmazione de Il Segreto riguarderà anche Una vita, mentre non si potrà dire la stessa cosa per Beautiful, che tornerà ad inizio gennaio 2017. Per quanto riguarda la puntata della domenica sera de Il Segreto, per ora essa non risulta ripristinata, quindi dovremo attendere ancora qualche settimana per saperne di più.

IL SEGRETO, I FLOP DELLA SETTIMANA: DONNA FRANCISCA INCASTRA BOSCO (ANTICIPAZIONI E NEWS OGGI 26 DICEMBRE 2016) - Non è difficile scegliere i due veri flop delle puntate de Il Segreto dell'ultima settimana de Il Segreto. I peggiori sono sempre loro: Eliseo e Donna Francisca, che non possono andare oltre un 4 in pagella. I loro intrighi causano guai a non finire e a farne le spese sono dei personaggi che non ci hanno convinto molto, nonostante tradizionalmente siano dalla parte dei 'buoni'. Voto 5 per Sol che avrebbe dovuto lottare prima di lasciare Lucas, raccontando a lui o a Severo la verità del suo comportamento. Male anche l'ingenuo Bosco con un 5: l'esperienza del passato non gli ha insegnato nulla e la sua ingenuità potrebbe portarlo di nuovo alla corte di Francisca. Che dire poi di Berta? Anche lei si ferma al 5, anche se il suo stato mentale meriterebbe un 'inclassificabile'. Poco convincenti anche Alfonso ed Emilia: anche se per ragioni diverse i due coniugi Castaneda continuano ad avere la loro parte di colpa, in un rapporto ormai profondamente deteriorato.

