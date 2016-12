ITALIAN MUSICAL AWARDS 2016 / Premi e vincitori: trionfa Notre Dame de Paris. Iaia Fiastri: "Ho avuto una fortuna immensa" (oggi, 26 dicembre 2016)

ITALIAN MUSICAL AWARDS 2016, ANTICIPAZIONI, PREMI E VINCITORI: TRIONFA NOTRE DAME DE PARIS. IAIA FIASTRI: "HO AVUTO UNA FORTUNA IMMENSA" (OGGI, 26 DICEMBRE 2016) - Debutto su Canale 5 per Italian Musical Awards 2016, la terza edizione dell'evento che premia il miglior musical dell'anno. Conduce Michelle Hunziker, che ritrova Christian De Sica dopo Zelig Event nella veste di presidente di giuria. Dal Teatro Brancaccio di Roma, dunque, nel giorno di Santo Stefano, viene premiato Notre Dame de Paris, che vince anche il titolo di miglior colonna sonora di Riccardo Cocciante e di spettacolo più votato sui social network. Franca Valeri, invece, vince il Premio alla carriera, mentre Serena Autieri ottiene la statuetta per miglior attrice protagonista grazie alla sua Anna di Vacanze Romane di Pietro Garinei e Armando Trovaioli. Quella di miglior regia a Saverio Marconi per Sister Act. Nel corso degli Italian Musical Awards è intervenuto Leo Gullotta come premiatore d'eccezione: «Se avete un sogno da realizzare, guardatelo come una cosa reale e studiatelo. Dovete crederci» il consiglio rivolto a chi sogna di sfondare nel mondo dello spettacolo. Gullotta ha poi consegnato il premio per migliori testo, libretto e adattamento a Iaia Fiastri: «Era da tempo che non salivo sul palcoscenico, ma l'emozione è la stessa. Sono stata fortunata nella vita: fare nella vita ciò che più ti piace al mondo è una fortuna immensa» il commento della commediografa e sceneggiatrice.

ITALIAN MUSICAL AWARDS 2016, ANTICIPAZIONI E OSPITI: CONDUCE MICHELLE HUNZIKER, IN ONDA SU CANALE 5 (OGGI, 26 DICEMBRE 2016) - Va in onda oggi, 26 dicembre 2016, su Canale 5 alle ore 13.40 l'evento condotto da Michelle Hunziker Italian Musical Awards 2016. Questo è stato protagonista al Teatro Brancaccio lo scorso tredici settembre e viene riproposto con tantissimi ospiti d'eccezione. Il Presidente della giuria è l'attore Christian De Sica e al suo fianco ci saranno Francesco Mandelli, Pintus e Max Tortora. Inoltre saranno moltissimi anche gli spettacoli presenti sul palcoscenico da Peter Pan a Sister Act, passando per Notre Dame de Paris, Vacane Romane e Jersey Boys. Ecco i premi che verranno assegnati durante la serata: Miglior regia, Miglior scenografia, Miglior spettacolo Revival, Miglior spettacolo Big, Miglior spettacolo off, Miglior attrice non protagonista, Migliori musiche originali, Miglior attore protagonista, Migliori luci, Migliori Coreografie, Migliori costumi, Miglior attrice protagonista e Miglior attore non protagonista. Ecco invece la lista dei protagonisti in questione: Jacopo Bertoni, Andrea Busato, Concetta Castagnozzi, Stefano Limerutti, Andrea Di Bella, Arianna Berteli, Martina Maiorino, Manuel Mario, Pamela Tamantini, Roberto Tomassoli, Margherita Toso e Rosalba Veniero. L'appuntamento è ovviamente dopo pranzo su Canale 5.

