JARED LETO, BUON COMPLEANNO! L'ATTORE DI SUICIDE SQUAD COMPIE 45 ANNI (OGGI, 26 DICEMBRE 2016) - È uno dei sex symbol dei nostri tempi: Jared Leto, uno degli attori più talentuosi e particolari degli ultimi, compie oggi 45 anni (e nessuno l'avrebbe mai detto!). Da più di vent'anni al cinema, dietro e davanti la telecamera, e da quindici anni anche protagonista delle scene musicali, Jared Ledo può essere definito uno degli artisti più completi che Hollywood abbia mai sfornato. L'attore non ha un carattere facile e a volte alcuni suoi colleghi - come la bellissima Margot Robbie, sua co star in Suicide Squad - lo hanno definito "inquietante": secondo i racconti dei suoi compagni di set, tra cui Will Smith, Jared Leto è uno di quegli attori che non escono mai dal loro personaggio. E siccome questo è avvenuto quando Jared vestiva i panni di Joker, il super cattivo di Suicide Squad, si può ben capire perché i suoi amici lo abbiano definito "spaventoso". Will Smith ha addirittura sottolineato come, durante tutto il tempo delle riprese, lui abbia parlato forse solo una volta con Jared Leto. Abbastanza inquietante, non trovate?

JARED LETO, BUON COMPLEANNO! LA CARRIERA DELL'ATTORE (OGGI, 26 DICEMBRE 2016) - Dopo alcuni ruoli minori ottenuti al cinema, Jared Leto si impone come attore dopo la sua straordinaria interpretazione dell'eroinomane Harry Goldfarb in Requiem for a dream, film di successo che lo consacrò come uno degli astri nascenti di Hollywood. Da allora la sua carriera è stata tutta in discesa: ha ottenuto senza problemi il ruolo di Paul Allen in American Psycho e ha recitato in diversi film tutti di successo, da Panic Room ad Alexander. La consacrazione però, arriva nel 2014 con Dallas Buyers Club, dove interpreta il transessuale Rayon: per quel ruolo ottiene un Golden Globe, lo Screen Actors Guild Award e l'Oscar al miglior attore non protagonista (ottenuto anche da Matthew McConaughey, ma come protagonista). Nel 2016 è un Joker straordinario in Suicide Squad (anche se per questo ruolo sconterà un ingiusto paragone con Heath Ledger) mentre nel 2017 lo vedremo accanto ad Harrison Ford e Ryan Gosling in Blade Runner 2049. In che ruolo? Come nella migliore tradizione che da anni a questa parte riguarda Jared Leto, ancora non si sa!

