L’INCREDIBILE BURT WONDERSTONE/ Su Italia 1 il film diretto da Don Scardino con Steve Buscemi

L’INCREDIBILE BURT WONDERSTONE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 26 DICEMBRE 2016 - L'incredibile Burt Wonderstone è un film statunitense che ha visto la partecipazione di aversi attori rinomati a livello internazionale. La pellicola in questione andrà in onda su Italia 1 alle ore 23.25 del 26 dicembre 2016. Si tratta di un film tipicamente comico diretto da Don Scardino e scritto da Jonathan Goldstein in coppia con John Francis Daley. Il film è liberamente ispirato alla storia scritta da Tyler Mitchell e Chad Kultgen. Lo sviluppo della pellicola è iniziato nel 2006, quando la New Line Cinema ha acquistato lo scritto di Kultgens' denominato Burt Dickenson: il più potente mago sul pianeta Terra. Il processo di sviluppo della pellicola è durato diversi anni ed è ripreso con costanza solo a partire dal 2011, quando Charles McDougall fu assunto per dirigere il film. Poco dopo, però, egli è stato sostituito con Scardino. Pur ispirandosi allo scritto originale di Kultgen, Goldstein e Daley lo hanno leggermente riscritto per farlo adattare al grande schermo. La pubblicazione della pellicola è avvenuta nel gennaio del 2012. Tuttavia, la pellicola non ha avuto il successo commerciale sperato e sui 30 milioni di dollari spesi per la produzione, il film ne ha guadagnati solo circa 28. L'incredibile Burt Wonderstone è un film che dura 100 minuti, ed è stato prodotto da varie menti celebri, come Tyler MItchell, Steve Carell, Chris Bender e Jake Weiner. Del cast hanno fatto parte attori come Steve Buscemi, Olivia Wilde, Alan Arkin, Jim Carrey, James Gondolfini e Steve Carrell. Le musiche sono state scritte da Lyle Workman. Degli aspetti di cinematografia e di montaggio si sono occupati, rispettivamente, Matthew Clark e Lee Haxall. La New Line Cinema ha aiutato negli aspetti di produzione della pellicola insieme alla Benderspink e alla Carousel. Negli Stati Uniti d'America il film è stato distribuito dalla Warner Bros. Pictures.

L’INCREDIBILE BURT WONDERSTONE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 26 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - L'intera storia del film si sviluppa intorno alle figure di Burt Wonderstone ed Anton Marvelton, che insieme formano una grande coppia d'illusionisti riconosciuta anche molto lontano dai confini degli Stati Uniti d'America in generale e di Las Vegas nello specifico. I due hanno grande affinità sul palcoscenico e mettono in mostra diversi trucchi sbalorditivi. La loro spettacolarità e la capacità nell'eseguire giochi illusionistici fa loro guadagnare un'immensa fama e la coppia sembra essere una delle migliori mai esistite. Tuttavia, nella vita di tutti i giorni, lontano dal palcoscenico, non tutto va come dovrebbe. La routine quotidiana fa nascere tra i due diversi attriti che potrebbero scoppiare in delle furiosi liti. Anno dopo anno cresce un rancore reciproco da Marvelton e Wonderstone e la coppia sembra arrivare presto a un punto di rottura. In contempo cresce la figura di Steve Gray, un artista di strada che fa degli abili giochi illusionistici. Presto questa figura cresce abbastanza da rappresentare un pericolo per la famosa coppia d'illusionisti e questi decidono di mettere da parte il loro rancore reciproco e concentrarsi su Steve Gray e su come sarebbe possibile batterlo nella corsa al miglior gioco di prestigio. Così Wonderstone in collaborazione con Marvelton idea uno spettacolare gioco illusorio in modo da salvare la propria carriera ed essere ancora considerati i migliori. Il numero ideato, però, è molto pericoloso, e Burt dovrà sorpassare il suo egocentrismo sfrenato e ritornare bambino per ricordare ciò che lo fece innamorare dei giochi di prestigio facendogli intraprendere quella determinata strada. La scena finale del film mostra come Burt, Anton e Holloway trasportino i spettatori verso un'area aperta dove si svolgeranno altri giochi di prestigio.

