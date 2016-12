LETHAL WEAPON/ Oggi, 26 dicembre 2016, non va in onda: ecco perché

LETHAL WEAPON, OGGI 26 DICEMBRE 2016, NON VA IN ONDA: ECCO PRECHÈ - I primi 9 episodi di Lethal Weapon hanno appassionato molto il pubblico italiano ma questa sera, lunedì 26 dicembre 2016, i telespettatori non ritroveranno in onda su Italia 1 Damon Wayans e Clayne Crawford nei panni di Roger Murtaugh e Martin Riggs. Anche se la prima stagione risulta essere di 18 episodi, al momento ne sono stati realizzati solo 10. Il decimo, dal titolo Homebodies, andrà in onda in prima tv sulla rete statunitense Fox solo il 4 gennaio 2017 e non ci sono quindi per ora nuovi episodi che Italia 1 potrebbe trasmettere. Al momento sappiamo solo che il decimo episodio andrà in onda in prima tv Italia nel 2017 e in questo i fans della serie tv di Lethal Weapon devono leggerci una buona notizia: in questo nuovo anno ritroveranno sul piccolo schermo i loro beniamini e ora non ci resta che attendere per scoprire esattamente quando Italia 1 trasmetterà l’episodio mancante.

