La storia infinita 2/ Su Italia 1 il film diretto da George Miller con Kenny Morrison e Clarissa Burt. Le curiosità sulla pellicola

LA STORIA INFINITA 2, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 26 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - La storia infinita 2, oggi in onda su Italia 1, è ovviamente il seguito del precedente film, tratto dal romanzo omonimo di Michael Ende. Il cast però è completamente cambiato, e così sarà di nuovo per il terzo capitolo della saga. Bastian (Jonathan Brandis) ritorna nel mondo di Fantàsia, dove ritrova il giovane guerriero Atreyu (Kenny Morrison) e il drago volante Falkor. Qui scopre che tutta Fantàsia sta venendo divorata dal Nulla e rischia di scomparire. Per distruggere un gigantesco mostro immaginato dallo stesso Bastian, i tre devono recarsi dalla regina Xayde (Clarissa Burt) e poi portarla alla magica Torre d'Avorio. Qui però Bastian, vittima di un incantesimo, si rivolta contro Atreyu e i due sono costretti a combattere a morte per il destino di Fantàsia.

LA STORIA INFINITA 2, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 26 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - La storia infinita 2 è un film fantastico per ragazzi diretto da George Miller (Zeus e Roxanne - Amici per la pinna, Tempo scaduto per Santa Claus) ed interpretato da Kenny Morrison (le serie tv Casalingo Superpiù e Genitori in blue jeans), Jonathan Brandis (Attrazione fatale, Ragazze nel pallone) e Clarissa Burt (Casablanca Casablanca, Willy Signori e vengo da lontano). La storia infinita 2 andrà in onda nel pomeriggio del giorno di Santo Stefano, alle ore 16,40, su Italia 1.

Il film ha una trama piuttosto confusa e povera di idee, cui sopperisce con effetti speciali molto imponenti per l'epoca. La storia infinita 2 è generalmente considerato inferiore al primo capitolo, diretto da Wolfgang Petersen, e soprattutto all'originale romanzo di Ende. Tutti i personaggi di un certo spessore, da Atreyu al drago Falkor fino a Mordiroccia, sono ripresi dal primo film, e questo nuovo capitolo non riesce ad aggiungere nulla alla storia già narrata. Ende stesso aveva dichiarato il suo disappunto per la riuscita della prima pellicola, che giudicava poco fedele al proprio lavoro. Nel 1994 è stato realizzato un terzo capitolo della saga, La storia infinita 3, con un cast nuovamente stravolto, che ottenne un'accoglienza ancora meno entusiasta del secondo film. Pur restando i personaggi classici creati da Ende, la trama del film era del tutto originale rispetto a quella del libro.

