La storia infinita/ Su Italia 1 il film diretto da Wolfgang Petersen con Noah Hatahaway e Barret Oliver. Le curiosità sulla pellicola

LA STORIA INFINITA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 26 DICEMBRE 2016: LE CURIOSITÀ - Dietro alla macchina da presa de ''La storia infinita'', oggi in onda su Italia 1, possiamo trovare l'ottimo Wolfgang Petersen, regista tedesco classe 1941 che ha realizzato film molto noti anche sulla scena internazionale come, ad esempio, "Virus letale", "Air Force One" e "Troy". Venendo a parlare del cast che ha preso parte a questa immaginifica produzione, il protagonista ha il volto di Noah Hathaway, attore californiano classe 1971: al tempo delle riprese aveva appena tredici anni. Nel tempo ha proseguito con la sua carriera di attore ed ha interpretato il ruolo di Boxey nel telefilm "Battlestar Galactica". Accanto a lui troviamo il giovane Barret Oliver: dopo aver partecipato a produzioni popolari come, ad esempio, "Invito all'inferno", "Cocoon - L'energia dell'universo" e "Frankenweenie" di Tim Burton, il ragazzo ha accantonato la sua carriera nel mondo della recitazione e si è dedicato alla fotografia, ottenendo un discreto successo. Non possiamo non citare, infine, la presenza della bellissima Tami Stronach: all'epoca delle riprese la bimba aveva appena undici anni. Dopo questa esperienza Tami decise di abbandonare il cinema ed è diventata una popolare ballerina. Durante la battaglia tra Atreiu ed il perfido Gmork, il giovane attore Noah Hathaway ha quasi perso un occhio. Una delle zanne del robot utilizzato durante le riprese si è chiusa sul suo volto senza che il bambino riuscisse a liberarsene a causa dell'eccessivo peso della macchina. Per questo motivo la scena è stata girata solo una volta: la produzione non ha ritenuto opportuno che Noah dovesse correre ulteriori pericoli.

LA STORIA INFINITA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 26 DICEMBRE 2016 - "La storia infinita" è un film fantasy tedesco realizzato nel 1984 ed ispirato al bellissimo romanzo di Michael Ende. Sarà possibile seguire la sua trasmissione su Italia 1 oggi, lunedì 26 dicembre 2016, alle ore 14:40.

La trama: Bastian (Barret Oliver) è un bimbo che vive un'infanzia davvero poco felice. Sua madre è morta da qualche tempo e suo padre (Gerald McRaney) si è chiuso nel suo dolore senza riuscire a comunicare con il bambino. Inoltre, il nostro protagonista ha un aspetto goffo e delicato che lo rende vittima dei bulli della sua scuola: spesso lo inseguono e lo percuotono senza che nessun adulto faccia niente per fermarli. Un giorno il bimbo cerca di sfuggire ai suoi persecutori infilandosi in una particolare libreria antiquaria: qui fa amicizia con Carl Conrad Coreander (Thomas Hill), il proprietario dell'esercizio commerciale. Bastian si ritrova irrimediabilmente attratto da un particolare volume che riporta in copertina uno strano simbolo. Il bambino non riesce a controllarsi: ruba il libro e fugge. Capisce di essere diventato un delinquente e decide di rinchiudersi nella soffitta della sua scuola per leggere in pace il misterioso tomo che ha rubato. Esso racconta le avventure di un regno lontano e fantastico: è una notte tempestosa e un gruppo di bizzarri viaggiatori si riunisce attorno al fuoco. Essi sono un Mordiroccia (Alan Oppenheimer), un Maghetto (Tilo Prückner) e un Omino a cavallo di una lumaca da corsa. Tutti e tre si stanno recando alla torre d'avorio, residenza dell'Infanta Imperatrice (Tami Stronach), per denunciare quello che sta succedendo all'interno del reame di Fantàsia: il Nulla, misteriosa entità che cancella tutto ciò che incontra sul suo cammino, sta distruggendo il loro mondo. Tutti sperano che la loro potente sovrana riesca a trovare il modo per salvarli. Purtroppo, una volta raggiunto il palazzo, si dovranno rendere conto che le cose non sono così semplici: Caronte (Moses Gunn), il consigliere della giovane regina, deve annunciare a tutti i suoi sudditi che l'Imperatrice è molto malata. L'unico che può salvarla è Atreyu (Noah Hathaway), il più valoroso guerriero di Fantàsia: gli astanti, con loro grande stupore, dovranno scoprire che si tratta di un bambino. Nonostante la sua giovane età, però, il ragazzo decide di accettare l'incarico e parte per portare a termine questa delicatissima missione...



