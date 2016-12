MISSION/ Su Rai Movie il film diretto da Roland Joffè con Robert De Niro

MISSION, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 26 DICEMBRE 2016: IL CAST - Lunedì 26 dicembre 2016 a partire dalle ore 23,00 viene mandato in onda sulle frequenze di Rai Movie il film di genere storico – avventura Mission (titolo originale The Mission). Si tratta di una pellicola diretta dal noto regista Roland Joffè, uscita nel 1986 con durata di circa 2 ore e 5 minuti, con soggetto e sceneggiatura che vennero ideati e sviluppati da Robert Bolt con la collaborazione di David Puttnam con quest’ultimo che ne è stato anche uno dei produttori assieme a Fernando Ghia. Inoltre, c’è stato l’importante contributo della casa cinematografica della Warner Bros che ne ha anche curato la distribuzione nei botteghini e nel mercato dell’home video,la fotografia è stata curata da Chris Menges,il montaggio è stato realizzato da Jim Clark, gli effetti speciali sono stati ideati e realizzati da Peter Hutchinson, le musiche sono state composte dal grande maestro italiano Ennio Morricone e la scenografia è di Stuart Craig. Nel cast figurano Robert De Niro, Jeremy Irons, Ray McAnally, Liam Neeson, Aidan Quinn e Cherie Lunghi.

MISSION, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 26 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Siamo in Sud America, è il 1750 e precisamente in quella che è conosciuta come la foresta pluviale situata al confine tra il Brasile, l’Argentina e il Paraguay. Un missionario facente parte dell’ordine dei gesuiti, un certo Padre Gabriel (Jeremy Irons) suona una musica spettacolare, ed infatti grazie al suono del suo oboe riesce anche a arrivare a quelle che sono tribù che vivono ancora allo stato selvaggio come la tribù degli Indios. Il coraggio mostrato da Padre Gabriel è notevole in quanto in passato già un gesuita era stato ucciso gettato nel fiume Iguazù perché si era avvicinato agli Indios provando in qualche modo a convertirli alla fede in Dio. Nel frattempo invece in Argentina un uomo di nome Rodrigo Mendoza (Robert De Niro) aveva ucciso durante un duello il proprio amato con sanguigno Felipe (Aidan Quinn) perché aveva scoperto che si intratteneva sentimentalmente in una relazione con l’amore della sua vita, Carlotta (Cherie Lunghi). Rodrigo nonostante stia scontando la propria pena in carcere, non si da pace di quanto fatto così decide di lasciarsi morire, tuttavia quando Padre Gabriel viene a sapere della cosa, si reca da lui e lo convince ad espiare le sue colpe trasportando pesanti attrezzature fin sopra le cascate. Rodrigo accetta e dopo questi fatto decide di prendere i voti diventando anche lui un gesuita come Padre Gabriel e di continuare insieme la missione intrapresa già in passato da tutti i gesuiti di offrire protezione agli Indios evitando che questi siano continuamente e pesantemente sfruttati. Questa protezione offerta agli Indios da parte dei gesuiti però inizia ad essere considerata ostile dai coloni portoghesi e spagnoli i quali invece sono interessati soltanto ai loro loschi affari economici. Così il cardinale Luis Altamirano (Ray McAnally) chiede all’ordine religioso di abbandonare queste sue missioni per concentrarsi sulle richieste fatte loro dai vari sovrani europei. Tuttavia questa situazione non piace affatto ai gesuiti che ora capeggiati da Rodrigo e da Padre Gabriel hanno stretto una sorta di alleanza fraterna con gli Indios per cercare insieme di creare una sorta di comunità in cui non ci sia più spazio per lo sfruttamento.

