MOTIVE 4 / Anticipazioni del 26 dicembre 2016: sulle tracce di Lexi, tre anni dopo (finale di stagione)

MOTIVE 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 26 dicembre 2016, Premium Crime trasmetterà l'ultimo episodio di Motive 4, in prima Tv assoluta. La puntata sarà la13esima, dal titolo "L'omicida". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Angie (Kristin Lehman) parla on il figlio riguardo al trasferimento all'interpol e scopre che non avrebbe nulla al contrario. Viene informata poi che la sua vecchia mentore, Natalie Rodman (Joanna Cassidy) è stata vittima di un attacco nella propria abitazione. La donna è quasi saltata in aria mentre accendeva il barbecue, ma il marito Brent (Tim Matheson) crede che sia collegato con alcune minacce che hanno ricevuto di recente. Tutti i sospettati però si trovano in prigione o hanno degli alibi forti, tranne Craig Sugimoto (Hiro Kanagawa), che di recente ha perso una figlia, condannata dalla giudice Rodman. Lucas (Brendan Penny) scopre invece che l'uomo ha parlato con la donna il giorno precedente. Nel passato, l'assistente della Rodman, Lexi Moore (Emily Tennant), riceve una telefonata da un'amica e si allontana di corsa. Meredith (Erin Boyes) è sconvolta perché credeva di aver visto un uomo che la perseguita appostato sulla strada. Nel presente, Angie va di nuovo a trovare la Rodman riguardo agli indizi che ha nascosto, ma la donna si accascia a terra e muore. La causa è dovuta al fumo già presente nei polmoni che l'hanno portata ad avere una crisi respiratoria. Seguendo gli spostamenti delle ultime ore della giudice, Angie e Lucas risalgono ad un appartamento intestato alla donna ed in cui trovano Justin (Luke Humphrey). L'uomo rivela di essere l'amante della Rodman ed anche che Brent ne era al corrente. Dopo aver temuto il peggio per via di alcune sue parole, Lucas scopre che Saunders (David Lewis) vorrebbe che si candidasse per un posto agli Affari Interni, ma il detective intende rifiutare. Risalgono così a tutti i vecchi amanti di Natalie e scoprono che ha inviato diversi ragazzi in un programma di recupero conosciuto come Nature Bond. Ad un esame più approfondito, scoprono che in realtà la giudice abusava anche del programma. Ore dopo, Lucas scopre che è stato Vega (Louis Ferreira) a raccomandarlo a Saunders e decide di accettare il trasferimento. Angie invece scopre che Mark Duff (A.J. Buckley), uno dei custodi del progetto, aveva l'abitudine di usare violenza per gestire i ragazzi ospiti del centro. Analizzando la lista di alcuni ragazzi inviati al programma, i due detective individuano Meredith e quando controllano il suo appartamento, non sanno che Lexi si trova all'interno. Una volta entrati, i due detective trovano la ragazza morta nella vasca da bagno e molti litri di combustibile. Il medico legale stabilisce che è morta diverse settimane prima e che quindi l'aggressione alla Rodman è una vendetta per la perdita dell'amica. Nello stesso momento, Lexi uccide Duff lasciando che la pedana meccanica lo tranci in due. Più tardi, Angie incontra Vega a casa propria e gli comunica di aver deciso di partire, anche se è un po' perplessa sull'abbandonare il caso in corso.

MOTIVE 4, ANTICIPAZIONI DEL 26 DICEMBRE 2016, EPISODIO 13 "L'OMICIDIO" - Tre anni dopo gli ultimi eventi, Lexi Moore compie un nuovo omicidio, spingendo il proprietario di una società di pignoramenti contro il rotore posteriore di un elicottero. La squadra è ora costituita da Saunders, Paula e Mitch. Alcuni peli di gatto randagio ritrovati sulla scena del crimine permettono ai detective di collegare il caso con gli omicidi della giudice Rodman e di Duff. Dato che avevano gestito loro i due primi casi, Angie e Lucas partecipano alle indagini. La detective in particolare, ora agente dell'Interpol, incontra di nuovo Vega dopo tanti anni. Le indagini porteranno presto la squadra a delineare un quadro più grande che comprende le vittime dei casi gestiti nell'arco di un intero anno.

