Mucche alla riscossa/ Su Rai 2 il film diretto da Will Finn con le voci di Cinzia Leone e Marina Massironi. Le curiosità sulla pellicola

MUCCHE ALLA RISCOSSA, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 26 DICEMBRE 2016: CAST E CURIOSITÀ - "Mucche alla riscossa" va in onda oggi, lunedì 26 dicembre 2016, e la sua regia è stata firmata da Will Finn, animatore statunitense che ha preso parte a pellicole davvero molto popolari per grandi e piccini come, per esempio, "Oliver & Company", "La sirenetta" e "La strada per El Dorado". Straordinario è il cast che ha preso parte a questa produzione: nella versione in lingua inglese è possibile apprezzare il doppiaggio di ottimi attori di grande talento. Come non citare, per esempio, la presenza dell'irriverente Roseanne Barr, conosciuta dal grande pubblico per aver interpretato la mitica Roseanne nella sitcom statunitense "Pappa e ciccia". Al suo fianco recita un'attrice di fama mondiale: si tratta della celebre Judi Dench, artista britannica ed Oscar come migliore attrice nel 1999 grazie alla sua performance nel bellissimo "Shakespeare in Love". Citiamo, infine, la presenza di Steve Buscemi, ottimo caratterista che tutti ricordano nel ruolo del perfido Mr. Pink in "Le Iene" di Quentin Tarantino o in quello del boss della malavita Enoch "Nucky" Thompson nella serie televisiva cult "Boardwalk Empire - L'impero del crimine". È il secondo film d'animazione a cui hanno preso parte tanto Steve Buscemi quanto Jennifer Tilly: entrambi, infatti, avevano recitato nel bellissimo e divertentissimo "Monsters & Co." prodotto dalla Pixar nel 2001.

MUCCHE ALLA RISCOSSA, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 26 DICEMBRE 2016: LA TRMA - "Mucche alla riscossa", in lingua originale "Home on the Range", è un film animato realizzato nel 2004 dalla Walt Disney Pictures. Sarà possibile seguire la sua trasmissione su Rai Due alle ore 15:30 di oggi, lunedì 26 dicembre 2016.

La trama: Maggie (Roseanne Barr) è l'unica vacca restata al Dixon Ranch da quando Alameda Slim (Randy Quaid), ladro di bovini che ha inventato un metodo particolare che gli consente di rubare anche 500 capi alla vota, ha ripulito l'intero podere di tutti il suo bestiame. Mr. Dixon, proprietario della tenuta, è completamente rovinato e quindi non può mantenere Maggie. È costretto, quindi, a cederla a Pearl Gesner (Carole Cook) Dixon vende Maggie a Pearl, la simpatica proprietaria della fattoria che tutti conoscono con il nome di Angolo di Paradiso. Purtroppo anche per questa dolce vecchietta le cose non vanno davvero bene: lo sceriffo locale le fa visita per annunciarle che la sua banca si trova in grande difficoltà. Tutti i debitori devono rientrare delle loro pendenze entro pochi giorni prima che l'istituto di credito decida di procedere all'esproprio dei loro beni. Pearl è costretta a cercare 750 dollari quanto prima per non rischiare di perdere tutto quello che ha costruito in una vita di sacrifici. Maggie decide che è arrivato il momento di fare qualcosa e riesce a persuadere le altre mucche della fattoria convince le altre mucche presenti nella fattoria Grace (Jennifer Tilly) e Mrs. Caloway (Judi Dench) ad andare nella vicina città. Il suo piano è molto semplice: assieme alle sue amiche cercherà di aggiudicarsi il ricco premio previsto in occasione della fiera locale. Purtroppo la situazione è destinata a mutare rapidamente: mentre le nostre protagoniste cercano di fare del loro meglio per risolvere i problemi di Pearl, il coraggioso ranger Rico (Charles Dennis) porta allo sceriffo un criminale che le forze dell'ordine stanno cercando da molto tempo. In questo modo riesce ad ottenere la lauta ricompensa in denaro prevista per la sua taglia. Rico afferma ad alta voce di fronte a Maggie che la sua prossima impresa sarà quella di assicurare alla giustizia anche il feroce Alameda Slim: la taglia che pende sulla sua testa e di ben 750 dollari. Quando la nostra protagonista sente questa cifra, si rende immediatamente conto che è esattamente la somma che serve alla dolce Pearl per salvare la fattoria: assieme alle sue amiche decide di mettersi sulle tracce del delinquente per riuscire ad intascare la ricompensa e per aiutare la sua amata e gentile padrona. Ovviamente, essendo delle mucche hanno una posizione di privilegio per attirare le attenzioni di un ladro di bestiame. Maggie, Grace e Mrs. Caloway si nascondono all'interno di una gigantesca mandria. Alameda Slim, ovviamente, non si farà aspettare...



