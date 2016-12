NA TALE E QUALE SHOW 2016 / Anticipazioni e ospiti dello speciale natalizio: ecco le imitazioni previste alla corte di Carlo Conti (Oggi, 26 dicembre)

NA TALE E QUALE SHOW 2016, ANTICIPAZIONI ED IMITAZIONI DELLO SPECIALE NATALIZIO IN REPLICA OGGI, 26 DICEMBRE, SU RAI1 - Che Natale sarebbe senza i grandi classici? Na Tale e Quale Show 2016 ci ha tneuto compagnia con lo speciale natalizio proprio nei giorni scorsi, ma oggi pomeriggio torna in onda su Rai1 in replica per la gioia dei fan di Carlo Conti e dei suoi vip in gara. Per quest'ultimo giorno di festa, Raiuno ha pensato bene di occupare il suo pomeriggio con l'allegra brigata di Carlo Conti che, a partire dalle 14.00, andrà in scena per celebrare Natale in musica con la replica dello show che intratterrà tutta la famiglia. Le canzoni di Natale più amate saranno reinterpretate dai vip che si cimenteranno in trasformazioni e canzoni dal vivo. La puntata speciale ha raccolto ottimi ascolti così come ha fatto la stagione "canonica" di Tale e quale 2016 campione del prime time in tutte le settimane di messa in onda. Anche questa puntata speciale avrà una giuria composta da Loretta Goggi, Enrico Montesano e Claudio Amendola insieme a Fabrizio Frizzi e Mara Venier. Ospite anche di questa serata saà Gabriele Cirilli con la sua speciale esibizione natalizia.

NA TALE E QUALE SHOW 2016, ANTICIPAZIONI ED IMITAZIONI DELLO SPECIALE NATALIZIO IN REPLICA OGGI, 26 DICEMBRE, SU RAI1: VIP ED ESIBIZIONI - Repliche per il pomeriggio di oggi, 26 dicembre, di Raiuno dove potremo vedere o rivedere la puntata speciale di Na Tale e Quale Show dedicata ai grandi classici natalizi. Sul palco di Carlo Conti si presenteranno Massimo Lopez e Tullio Solenghi nei panni di Frank Sinatra e Dean Martin con “Let it snow! Let it snow! Let it Snow! ma loro non saranno gli unici artisti sul palco. Nella puntata speciale vedremo anche Attilio Fontana e Clizia Fornasier in versione John Lennon-Yoko Ono con “Happy Xmas (War is over); Serena Rossi in quelli di Mariah Carey con “All I want for Christmas is you”, Leonardo Fiaschi sarà George Michael con “Last Christmas”; Serena Autieri interpreterà Celine Dion con “Adeste Fideles”; Matteo Becucci sarà José Feliciano con “Feliz Navidad”; Sergio Friscia Zucchero con “White Christmas”; Fiordaliso sarà Aretha Franklin con “Oh happy day”; Silvia Mezzanotte sarà Mina con “Jingle bell rock”. Deborah Iurato diventerà Laura Pausini con “Santa Claus is coming to town”; Francesco Cicchella interpreterà il crooner Michael Bublé con “Jingle bells” e, infine, Davide Merlini sarà Jon Bon Jovi con “Hallelujah”.

