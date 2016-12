Now you see me, I maghi del crimine / Trailer e diretta streaming del film con Mark Ruffalo su Italia 1 (Oggi, 26 dicembre)

NOW YOU SEE ME - I MAGHI DEL CRIMINE, FILM IN ONDA OGGI 26 DICEMBRE 2016 SU ITALIA 1: TRAILER E DIRETTA STREAMING - Su Italia Uno viene trasmesso alle ore 21.10 di oggi, lunedì 26 dicembre 2016, il film thriller Now You See Me – I maghi del crimine diretto da Louis Leterrier e con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Melanie Laurent e Dave Franco. Nel trailer di questa pellicola (clicca qui per vederla) viene raccontato di quanto sono capaci di fare un gruppo di maghi illusionisti che in realtà sono dei valenti criminali capaci di mettere a segno delle rapine prosciugando i conti corrente di quanto assistono al loro spettacolo. Sulle tracce di questi criminali ci sono dei validi agenti della FBI alla costante ricerca di prove con le quali incastrarli e quindi assicurarli alla giustizia. La cosa non sarà delle più semplici in quanto i maghi dimostrano una eccezionale abilità. Il film può essere visto anche in diretta streaming collegandosi al sito di Mediaset ed effettuando il login qui

NOW YOU SEE ME - I MAGHI DEL CRIMINE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1: LE CURIOSITÀ - Il film Now you see me - I maghi del crimine ha ottenuto un certo successo ai botteghini di mezzo Mondo tant’è che l’amministratore delegato della Lions Gate Entertainment nel mese di agosto 2013 annunciò l’intenzione di realizzare un sequel che in effetti ha visto la luce in questo 2016 per la regia di Jon M. Chu con il titolo Now You See Me 2. Il cast è stato confermato praticamente in toto con l’aggiunta di un grande interprete di valore internazionale come nel caso di Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan e Jay Chou. Tornando al primo capitolo, le scene del film sono state girate maggiormente nelle città di Las Vegas, New Orleans, New York e Parigi. La casa produttrice della pellicola per la sua realizzazione ha dovuto investire un budget pari a circa 75 milioni di dollari a fronte di un incasso complessivo nei botteghini di ben 274 milioni di dollari.

NOW YOU SEE ME - I MAGHI DEL CRIMINE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1: IL CAST (OGGI, 26 DICEMBRE) – Questa sera su Italia 1 alle ore 21,10 viene mandato in onda il film di genere thriller Now you see me - I maghi del crimine, diretto dal regista Louis Leterrier nel 2013 per la durata di 115 minuti. Distribuito dalla Universal Pictures, il film è interpretato da Mark Ruffalo, Melanie Laurent, Jesse Eisemberg, Isla Fisher, Woody Harrelson, Dave Franco e Morgan Freeman.

NOW YOU SEE ME - I MAGHI DEL CRIMINE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1: LA TRAMA (OGGI, 26 DICEMBRE) – Un individuo dall' identità celata sfida un mentalista, un'escapologa, un prestigiatore e un cartologo a una specie di caccia al tesoro servendosi di alcune carte dei tarocchi che portano tutti e quattro in un abitazione. Qui, attraverso alcuni ologrammi vengono date loro delle indicazioni per eseguire alcuni difficilissimi numeri magici. Passano dodici mesi e i maghi, che adesso si esibiscono insieme facendosi chiamare I quattro Cavalieri dell' Apocalisse, sono in procinto di effettuare a Las Vegas un grande spettacolo patrocinato da Arthur Tressler, boss di un importante società assicurativa. I quattro fanno sì che un uomo venga teletrasportato nel caveau di un istituto di credito di Parigi per poi farlo tornare a Las Vegas assieme a tre milioni di dollari. Quando gli addetti alla sicurezza della banca entrano nel caveau, infatti, prendono atto del fatto che all' interno di esso non ci sono più soldi. Alma Dray dell' interpol e Dylan Rhodes dell FBI vengono scelti per indagare sulla misteriosa scomparsa dei soldi e, non riuscendo a venirne a capo, chiamano in loro soccorso il mago redento Thaddeus Bradley, il quale non fatica a fornire la soluzione: il gruppo non ha fatto altro che usare dei trucchi per far credere ai presenti allo spettacolo che la sottrazione del denaro dal caveau stesse avvenendo in diretta, quando invece loro stessi avevano effettuato la rapina diverse settimane prima. Dopo un secondo show, nel corso del quale i maghi sottraggono diversi milioni di dollari a Tressler, quest' ultimo si allea con Rhodes, nel cui telefonino viene scoperta una cimice, strumento che aiuta i maghi a sfuggire alla polizia. L’FBI rintraccia intanto i Cavalieri, i quali dovrebbero trovarsi in un loft a New York, ma nel corso della loro fuga Dylan viene a sapere tramite il ritrovamento di un documento che il gruppo ha intenzione di sottrarre del denaro ad una società. Nonostante ciò i poliziotti arrivano quando i quattro si sono già impossessati del denaro. Si comincia così ad ipotizzare la presenza di una spia tra le forze dell' ordine, che è poi il Quinto Cavaliere dell' Apocalisse, e i principali indiziati sembrano essere Bradley e Alma. La terza esibizione avviene sul il terrazzo di un istituto d'arte, da cui i truffatori fanno cadere un' ingentissima quantità di dollari che si scoprono poi essere falsi: i soldi veri vengono rinvenuti nell' auto di Bradley, che ovviamente viene messo in prigione. L' ex mago riesce a spiegare il trucco usato dagli ex colleghi e capisce che il Quinto Cavaliere non è altri che l' agente Dylan Rhodes, ma quando domanda a quest' ultimo la ragione dei suoi crimini il poliziotto si dilegua. Lo ritroviamo a far visita ai quattro maghi, ai quali rende nota la propria identità e la possibilità di entrare nell' Occhio, una società segreta formata da maghi che sottraggano denaro ai più abbienti per donarlo ai più sfortunati. Poco dopo, a Parigi, Dylan fa la sua confessione alla Dray e le rivela di essere il figlio di Lionel Shrike, illusionista morto tempo addietro per colpa di Bradley, il quale gli aveva fatto perdere di credibilità. Il suo scopo era proprio quello di vendicarsi dell' ex mago e di Tressler, perché la sua società non aveva corrisposto la somma dovuta per il decesso del padre. Rhodes rivela che la società segreta gli ha dato la possibilità di rivalersi sui due. La poliziotta, da tempo innamorata di lui e corrisposta, gli dice che lo lascerà fuggire.

