Natale a 4 zampe/ Su Canale 5 il film diretto da Paolo Costella con Massimo Boldi e Maurizio Mattioli. Le curiosità sulla pellicola

NATALE A 4 ZAMPE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 26 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - L'hotel di Sestriere dove è stato girato Natale a 4 zampe, in onda oggi su Canale 5, è lo storico Hotel Principe di Piemonte, oggi ribattezzato Hotel Roseo. Negli anni '30 parte dell'hotel era utilizzata dalla famiglia Agnelli come loro residenza. Massimo Boldi è uno dei volti più noti della commedia italiana. Attivo dal 1974, insieme a Christian De Sica ha formato una delle coppie comiche di maggior successo del cinema italiano, attiva per oltre un ventennio e scioltasi nel 2003. Boldi inizia la propria carriera artistica nel 1963 come batterista, suonando con artisti del calibro di Al Bano, Enzo Jannacci e Gino Paoli. Nel 1973 conosce un giovanissimo Christian De Sica, nuovo cantante della sua band dell'epoca.

NATALE A 4 ZAMPE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 26 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Natale a 4 zampe, in onda oggi alle ore 16.25 su Canale 5, è una commedia per la televisione del 2012 scritta e diretta da Paolo Costella (Tutti gli uomini del deficiente, Ricky & Barabba) ed interpretata da Massimo Boldi (la serie di film Vacanze di Natale, Grandi Magazzini, Tifosi), Maurizio Mattioli (La soldatessa alle grandi manovre, Nel continente nero, Vacanze ai Caraibi) e Paola Tiziana Cruciani (Baci e abbracci, Caterina va in città, Questa notte è ancora nostra). Natale a 4 zampe verrà trasmesso da Canale 5 nel pomeriggio del giorno di Santo Stefano, alle ore 16.25. Paolo Costella esordisce come sceneggiatore nel 1985 con la pellicola Belli freschi, commedia con Lino Banfi e Christian De Sica. Nel 1995 esce I love Ornella Muti, il suo primo film anche come regista, ma rimane attivo, sia in televisione che al cinema, principalmente come sceneggiatore. In coppia con Boldi ha realizzato la serie tv Fratelli Benvenuti e il film A Natale mi sposo. Natale a 4 zampe andrà in onda su Canale 5 alle ore 16.25 del giorno di Santo Stefano.

La trama: Luca e Sara stanno cercando un prestito per aprire un hotel per cani a Sestriere, ma tutte le banche rifiutano di investire in un progetto così rischioso. Solo Antonio (Biagio Izzo) accetta di finanziare l'hotel tramite la banca di cui è direttore. Il progetto si rivela subito un successo, ma i due ragazzi litigano e rischiano di mandare a monte l'attività insieme alla loro relazione, convincendo Antonio a bloccare il prestito. Intervengono quindi i padri dei due ex fidanzati: Lorenzo (Massimo Boldi), padre di Sofia, è disposto a continuare con l'hote per cani, ma Michele (Maurizio Mattioli), padre di Luca, vorrebbe trasformarlo in una grande discoteca. Quando Sophie, il cane di Antonio, si perde, sarà però Spartaco, il cane di Lorenzo, a ritrovarlo, e questo metterà il direttore di banca nell'umore giusto per concedere la parte di denaro che era stata bloccata. Lorenzo e Michele sono disposti a continuare l'attività per conto dei figli, ma questi ultimi non smettono di litigare.

