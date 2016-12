OROSCOPO PAOLO FOX 2017 / Anticipazioni e previsioni: Cancro è capriccioso, Toro, Leone, Gemelli e gli altri segni (Santo Stefano, oggi 26 Dicembre)

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, LE PREVISIONI DI OGGI 26 DICEMBRE 2016 E LE ANTICIPAZIONI 2017: CANCRO IN LOTTA - La fine di dicembre è un po’ particolare per il Cancro secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Al di là dei consueti bilanci di fine anno, ci sono infatti delle vere e proprie lotte. A volte il modo di fare dei Cancro è capriccioso e i nati sotto questo segno reagiscono in maniera un po’ infantile alle provocazioni, come ha ricordato stamane l’astrologo nel suo intervento di oggi sulle frequenze di LatteMiele: “Metti il muso, non parli, fai anche dei piccoli dispetti. Questo non perché tu sia una persona matura ma perché hai un terribile bisogno d’amore e quando non vedi ripagata questa tua esigenza ti comporti in un modo un po’ particolare, cercando di far pagare agli altri quello che non ti danno”. Qualche Cancro potrebbe essere stato lasciato ed essere ancora stupito da un atteggiamento poco leale.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, LE PREVISIONI DI OGGI 26 DICEMBRE 2016 E LE ANTICIPAZIONI 2017: REVISIONI IN AMORE PER IL LEONE - Tempo di revisioni in amore per il Leone secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Ora i nati sotto questo segno devono capire se è il caso di chiudere definitivamente o se bisogna trovare nuove modalità per ripartire da febbraio. Certe situazioni sentimentali non chiare si definiscono ora, come ha ricordato oggi l’astrologo nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele: “Il momento della verità è adesso, tra fine dicembre e gennaio. c’è chi torna un po’ più tardi a casa o non risponde alle provocazioni. Chi convive prova a farsi scivolare addosso la rabbia ma non è facile avere questo atteggiamento sempre e comunque!. Per quanto riguarda il lavoro c’è una buona occasione per un lavoro part time tra febbraio e maggio: “Se ne potrebbe parlare già a gennaio”.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, LE PREVISIONI DI OGGI 26 DICEMBRE 2016 E LE ANTICIPAZIONI 2017: NERVI TESI PER LA VERGINE- Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la Vergine vive giornate che invitano alla prudenza, anche nei rapporti interpersonali. Marte opposto rende tesi a causa delle tante cose da fare, come ha ricordato oggi l’astrologo nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele: “A volte sembra che tu non abbia risorse, che ci siano meno possibilità. Forse non hai una piena visione d’insieme per il 2017 paga e paga soprattutto rispetto a quello che puoi e sai fare. Non bisogna quindi scoraggiarsi”. L’amore a gennaio avrà bisogno di un po’ di forza: “Il primo mese dell’anno sarà quello delle verifiche”.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, LE PREVISIONI DI OGGI 26 DICEMBRE 2016 E LE ANTICIPAZIONI 2017: GEMELLI TRADITI E IN LOTTA CON SATURNO - I Gemelli continuano a fare i conti con Saturno opposto, che secondo l’oroscopo di Paolo Fox crea da diversi mesi molte difficoltà ai nati sotto questo segno. La maggioranza di queste non sono create però da scelte sbagliate o dal modo di fare dei Gemelli, come ha ricordato oggi l’astrologo nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele: “Ci sono stati dei tradimenti. Non parlo di corna ma di tradimenti messi in atto da soci, collaboratori, persone che ti dovevano dare cose che poi non ti hanno dato”. negli ultimi tempi i Gemelli sono stati inoltre in pena per una persona cara che non è stata bene di salute e dal punto di vista amoroso non è andato tutto liscio. Anche se non è proprio un momento di totale disagio, c’è questo grande stress che bisogna cercare di superare. Per fortuna a Capodanno ci sarà una bella Luna che fornirà ottime prospettive anche per quanto riguarda l’anno prossimo.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, LE PREVISIONI DI OGGI 26 DICEMBRE 2016 E LE ANTICIPAZIONI 2017: CAMBIAMENTI IN ARRIVO PER I TORO - Il Toro è preoccupato e ansioso per questioni di tipo economico e lavorativo secondo quanto previsto dall’oroscopo di Paolo Fox. Sarà probabilmente necessario fare dei cambiamenti, come ha ricordato oggi l’astrologo nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele: “I primi sei mesi dell’anno saranno importanti per chi ha un’impresa o un’attività ma se già ci sono delle avvisaglie di qualche difficoltà entro settembre bisognerà rimettere tutto in chiaro, tagliare rami secchi, organizzarsi al meglio e ottimizzare la situazione per evitare che la fine del 2017 costi cara. Molti Toro vorranno vivere un Capodanno in maniera tranquilla e lontano dallo stress.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, LE PREVISIONI DI OGGI 26 DICEMBRE 2016 E LE ANTICIPAZIONI 2017: GLI ARIETE FANNO CHIAREZZA IN AMORE - Gli Ariete si apprestano a vivere un grande 2017 stando a quanto previsto nell’oroscopo di Paolo Fox. Non mancheranno però le difficoltà causate da Giove opposto: ci sono conti da sanare e situazioni da verificare. Anche in un anno complesso come questo l’Ariete potrà contare su diversi pianeti favorevoli, come ha ricordato oggi l’astrologo nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele: “Uno dei pianeti più importanti per l’Ariete sarà Venere, che resterà molti mesi nel segno. Si tratta di un piccolo regalo per gli amici dell’Ariete, visto che questo evento avrà un effetto sull’opposizione di Giove. Molte situazioni inutili saranno spazzate via e in amore si farà finalmente chiarezza”. In generale l’Ariete è un segno che “si fissa” in amore, cercando sempre nuove soluzioni anche quando in realtà non ce ne sono. Per i nati sotto questo segno è tempo ora di essere più saggi. Per quanto riguarda la fine dell’anno, Capodanno sarà una bella giornata: “Sabato e domenica saranno giornate utili per chi vuole riconciliarsi”.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017 e LE PREVISIONI DI OGGI 26 DICEMBRE 2016 DI BRANKO: I SEGNI DI TERRA E DI MARE Attenta è l'analisi fatta da Branko nel suo spazio su Dimensione Suono Due dedicato all'Oroscopo per i segni di terra. Il Toro ha Mercurio che lo aiuta a vendere, comprare, investire e a parlare di amore. Per la Vergine qualcosa in vista per quanto riguarda la sfera sentimentale: il vostro astro Mercurio transita infatti nel campo dell’amore e della fortuna portando novità inaspettate. Il Capricorno non deve sottovalutare una grande gratifica morale che ripaga gli sforzi che in questo periodo molto intenso ha dovuto affrontare. I SEGNI DI MARE - Sono diverse le riflessioni sui segni di mare da parte di Branko nel suo spazio per l'Oroscopo durante la rubrica su Dimensione Suono Due. Il caritevole Nettuno spinge sulle corde della generosità e della bontà caratteriale della Bilancia, un segno molto altruista e sempre felice di donare qualcosa agli altri, soprattutto ai più bisognosi. Per l’Acquario nei rapporti stretti non guasterà un pizzico di egoismo: anche se vi costerà fatica, dovete riconoscere che in questo periodo un po’ vi hanno sfruttato, ed è il momento di reagire per ristabilire l'equilibrio. Per i Gemelli un aspetto molto bello tra Venere e Urano che potrebbe portare a sorprese di tipo gioioso, amoroso ma anche alla fortuna vera e propria.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017 e LE PREVISIONI DI OGGI 26 DICEMBRE 2016 DI BRANKO: I SEGNI DI ARIA E FUOCO Andiamo a vedere i segni di aria analizzati da Branko nel suo consueto spazio con l'Oroscopo su Dimensione Suono Due. Il Cancro ha la luminosa Luna nello Scorpione, il che è implica che è un ottimo momento per spiegare oppure chiedere qualcosa in sospeso al proprio coniuge o ad un parente stretto. Lo Scorpione troverà in questa serata di Natale qualcosa, o chissà forse anche qualcuno, che potrà cambiare la rotta dell’anno che si sta concludendo. Ed infine ci sono i Pesci: non pensate soltanto al bene degli altri ma anche al vostro senza trascurare la vostra forma fisica e state calmi e portate pazienza perché le buone stelle arrivano fino a voi. PREVISIONI I SEGNI DI FUOCO Anche i segni di fuoco sono stati analizzati da Branko nel suo consueto spazio dedicato all'Oroscopo su Dimensione Suono Due. All’Ariete questa pausa delle feste natalizie deve servire per riordinare le idee su amicizie e affetti, per rivedere qualche progetto lavorativo e per recuperare le energie; infatti, non è facile agire con il Sole negativo perché implica un maggior dispendio energie: prendete le vostre decisioni in autonomia e metterete gli altri poi davanti ad un fatto compiuto. Giove ammira invece il Leone e vi premierà con i soldi: premierà la bravura, l'impegno, la costanza e la tenacia perché certamente Giove è generoso ma non dona mai il bene gratuitamente, pretende molto prima di dare. Per i Sagittario Saturno è in aspetto con Urano: state sereni e tranquilli perché questo è un aspetto positivo che prepara una grande riscossa nel settore degli affari e in quello finanziario.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, LE PREVISIONI DI OGGI 26 DICEMBRE 2016 E LE ANTICIPAZIONI 2017: SVILUPPI POSITIVI PER IL CANCRO. ARIETE, GEMELLI E GLI ALTRI SEGNI ZODIACALI - Cosa ha in serbo per noi il futuro? Possiamo scoprirlo con l'oroscopo di Paolo Fox che in occasione delle festività natalizie ci ha fornito alcune anticipazioni sul 2017. L'astrologo come di consueto ha letto le stelle e pare che ci siano novità molto interessanti, per cui non ci resta che scoprirle... Ariete sempre in lotta, come si presupponeva già per la sua natura. Secondo l'oroscopo di Paolo Fox, che è intervenuto sulle frequenze di LatteMiele, l'Ariete cercherà il prossimo anno di districarsi tra amori impossibili e battaglie famigliari. Pioniere delle tendenze controcorrente, nel 2017 dovrà prestare attenzione ai giudizi frettolosi e agli errori di diplomazia. Le nuove amicizie, invece, promettono bene.

Paolo Fox ha lanciato un monito al Toro in vista dell'arrivo del nuovo anno: dovrà, infatti, stare attento in famiglia. L'astrologo ha spiegato che le feste nascono con qualche dubbio. Proprio a fronte di ciò il consiglio di Paolo Fox al Toro con il suo oroscopo è di provare a stare più sereni, se si hanno persone care attorno o vi sono stati problemi in passato. Calma, dunque, è la parola chiave. Gemelli ha sia Marte che Saturno dissonante. L'astrologo Paolo Fox ha spiegato con il suo oroscopo i risvolti di questa situazione nel suo intervento a LatteMiele. Negli ultimi tempi Saturno contrario è stato pagato caro, in particolare con alcune situazioni nuove, come traslochi, viaggi o lavoro, che hanno impiegato il doppio del tempo a realizzarsi. Secondo Paolo Fox, i Gemelli devono fare attenzione ai nervosi Leone e Toro, che metteranno alla prova la loro pazienza. Possono consolarsi, però, con una previsione interessante: presto riceveranno dei compensi.

Importanti novità all'orizzonte per il segno zodiacale del Cancro, nonostante le perplessità e le tensioni maturate di recente. Lo ha assicurato l'astrologo Paolo Fox. Il Cancro può vantare un dono in più questo Natale: le stelle prospettano, infatti, sviluppi positivi a livello professionale nella primavera 2017, ma potrebbero concretizzarsi prima quelli sentimentali. Il mese di gennaio allora porterà emozioni! Il Leone appare piuttosto nervosetto: per Paolo Fox potrebbe trattarsi forse di rabbia verso una persona o forse manca qualcuno all'appello. L'astrologo nel suo consueto oroscopo su LatteMiele ha dato un consiglio al Leone, nel caso in cui in coppia ci siano state difficoltà o se qualcuno ha alzato troppo la voce: bisogna mantenere il controllo. Anche dei motivi banali possono far scattare, infatti, una discussione. Meglio allora trovare gente che possa far divagare la vostra mente.

Per la Vergine trovare serenità e ottimismo non è difficile, purché ci siano risultati concreti. Ne è sicuro Paolo Fox, il quale è intervenuto a LatteMiele con il suo oroscopo. L'astrologo sostiene che al segno della Vergine servano conferme e sicurezze, non una semplice pacca sulla spalla. Inoltre, ha previsto delle novità dal punto di vista professionale. Potrebbero esserci degli sviluppi interessanti sul lavoro oppure all'orizzonte potrebbe comparire un traguardo particolare. I Bilancia sono in bilico tra dovere e piacere secondo Paolo Fox: l'astrologo ritiene, infatti, che in amore siano stabili e fedeli, ma non è esclude che poi sotto l'influsso di Venere possano avere la voglia di trasgredire. L'astrologo ha poi spiegato che i Bilancia sono in apparenza ligi all'etichetta, eppure nel profondo desiderosi di piaceri reconditi. Per Paolo Fox è allora necessario trovare un punto di accordo, una sorta di equilibrio.

Giornate importanti all'orizzonte per lo Scorpione, perché la Luna transita positivamente sul segno. Secondo Paolo Fox ciò porterà intuizioni ed emozioni. Ci sarebbe anche da recuperare lo stress, ma entro l'autunno Giove si farà sentire e toglierà ogni peso allo Scorpione, che avrà quindi posto per un po' di serenità. Piacevole Natale per il Sagittario che ha voglia di vivere grandi emozioni. Se in viaggio o fuori dal solito ambiente allora sarà ancora meglio secondo Paolo Fox. Per l'astrologo, infatti, si presenteranno nuovi progetti e ciò vorrà dire buttare nel cestino progetti (e persone) non più congeniali. Per gennaio allora è il caso di armarsi di ramazza.

Il Capricorno si sente veramente forte, energico e desideroso di amore, ma non si tratta di un segno zodiacale portato a mille smancerie. Le novità secondo Paolo Fox saranno portate da Mercurio e Marte favorevoli: l'astrologo prevede una grande passione e la possibilità di curare nuovi progetti. Siamo all'Acquario che ha la Venere nel segno: per Paolo Fox ciò vuol dire che piomberà tanta stanchezza addosso. Un vero Acquario tra l'altro non ama avere persone assillanti addosso, di conseguenza può arrivare a tagliare rapporti di amicizia o amore; ciò potrebbe dipendere dal fatto che in pochi lo capiscono. Badate bene, però, a non battervi coi parenti e state attenti al nervosismo, d'altronde le feste comandate non vi sono mai andate giù. Da oggi, però, andrà già meglio.

Infine, i Pesci: il cielo del 2017 si apre in favore, quindi con grandi eventi. Uno, secondo Paolo Fox, subito a febbraio, quando Venere e Marte saranno nel segno. Poi bisognerà prepararsi a ottobre in maniera propositiva. Secondo l'astrologo ci saranno dei problemi, invece, con Gemelli, Cancro e Scorpione. La persona che ti ama ti dà anche troppo filo da torcere? Secondo l'oroscopo di Paolo Fox devi approfittare delle feste per far sentire le tue esigenze.

