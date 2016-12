Planes 2 - Missione Antincendio/ Su Rai 2 il film diretto da Roberts Gannaway con le voci di Ed Harris e Dane Cook. Le curiosità sulla pellicola

PLANES 2 - MISSIONE ANTINCENDIO, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 26 DICEMBRE 2016: CAST E CURIOSITÀ - Per quanto riguarda la regia di Planes 2 - Missione antincendio, in onda oggi 26 dicembre 2016, essa è stata firmata da Roberts Gannaway, celebre animatore che ha legato gran parte della sua carriera alla Walt Disney, realizzando film popolari come "Mickey's Adventures in Wonderland", "Stitch! The Movie" e "Mickey's House of Villains". Straordinario anche il cast che sarà possibile apprezzare nel corso della sua messa in onda: il protagonista del film ha la voce di Dane Cook, affascinante attore nato a Boston nel 1972. Le pellicole più famose a cui abbia preso parte durante la sua carriera sono, senza dubbio, "Fratelli per la pelle", "Mr. 3000" e "Tutte pazze per Charlie". Al suo fianco recita il grande Ed Harris, uno dei volti più popolari del panorama cinematografico contemporaneo: nel corso della sua brillante carriera ha recitato per registi di grande prestigio come, ad esempio, George A. Romero, Jonathan Demme, Louis Malle, James Cameron, Oliver Stone, Ron Howard e Jean-Jacques Annaud. Jerry Stiller e Anne Meara, due dei doppiatori di questo film, sono sposati nella vita reale: mentre i loro personaggi hanno festeggiato il loro cinquantesimo anniversario durante il film, Stiller e Meara hanno raggiunto il loro sessantesimo proprio nel 2014, anno in cui il film è stato lanciato in tutti i cinema.

PLANES 2 - MISSIONE ANTINCENDIO, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 26 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - "Planes 2 - Missione Antincendio", in lingua originale "Planes: Fire & Rescue", è un film d'animazione realizzato tramite computer grafica. È stato realizzato nel 2014 ed è il seguito del film "Planes", approdato in tutti i cinema durante l'anno precedente. L'appuntamento con questa pellicola è previsto per oggi, lunedì 26 dicembre alle ore 14:00, su Rai Due.

La trama: Dopo aver vinto un prestigioso premio aeronautico nel primo film, Dusty Crophopper (Dane Cook) è riuscito a realizzare una carriera di successo come pilota. Purtroppo, il suo motore è molto danneggiato: i pezzi di ricambio che gli servono non sono più in produzione e Dusty ha la pessima abitudine di lanciarsi ben oltre i limiti consentiti dalla sua conformazione tecnologica. Dottie (Teri Hatcher), la donna meccanico che si occupa della salute del nostro protagonista, lo dota allora di una spia che si accende ogni qualvolta l'aeroplano si lanci in una delle sue spericolate avventure: in questo modo Dusty potrà avere la situazione sempre sotto controllo. Purtroppo il nostro protagonista non è tipo da sottomettersi a queste proibitive regole: quando si trova impossibilitato nello svolgere le sue funzioni a causa delle limitazioni che gli sono state imposte, decide di ignorare i rischi e si lancia in un volo sfrenato. È costretto ad un atterraggio forzato alla stazione di servizio di Propwash Junction, rischiando di provocare un'esplosione pericolosa per sé e per gli altri. Grazie all'intervento dell'aereo antincendio Mayday (Hal Holbrook), fortunatamente nessuno si fa male. Le conseguenze, però, saranno disastrose dato che l'aeroporto verrà chiuso dalle forze dell'ordine per il mancato rispetto delle norme di sicurezza. Dusty si pente in modo molto profondo per la sua negligenza e decide di porre rimedio alla sua pessima condotta: si scusa con Mayday e gli chiede cosa possa fare per diventare a sua volta un vigile del fuoco. Il pompiere gli consiglia di raggiungere la stazione del Parco Nazionale di Piston Peak dove lavora uno dei suoi antichi maestri: si tratta dell'ottimo Blade Ranger (Ed Harris), elicottero di grande esperienza che sicuramente lo addestrerà nel migliore dei modi. Dusty accoglie questi saggi consigli e vola verso la sua nuova destinazione. Nonostante Blade Ranger sia perplesso riguardo alle capacità del nostro protagonista, decide di aiutarlo a realizzare questa sua aspirazione e lo affida alle cure di Maru (Curtis Armstrong), il meccanico che si occupa della manutenzione dei velivoli che lavorano nel parco. L'uomo ritocca il telaio di Dusty e lo adatta alla professione che lo aspetta. Presto il nostro protagonista dovrà ricevere una pessima notizia che lo farà riflettere sul suo futuro. I suoi amici di Propwash Junction non sono riusciti a trovare i pezzi di ricambio che gli servivano: la sua carriera agonistica si è quindi conclusa in modo definitivo...



