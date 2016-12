QUARRY / Anticipazioni del 26 dicembre 2016: Suggs ha rapito Joni!

QUARRY, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 26 dicembre 2016, Sky Atlantic trasmetterà due nuovi episodi di Quarry, in prima Tv assoluta. Saranno il terzo ed il quarto, dal titolo "Il rapimento" e "Le paure più profonde". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Mac (Logan Marshall-Green) ritorna a parlare con Ruth (Nikki Amuka-Bird) per sapere se il marito le aveva mai parlato di un certo quantitativo di soldi. Cerca poi di darle dei soldi per il figlio, ma la donna rifiuta. Passa poi a trovare il padre, ma è Susan (Haviland Morris) ad aprirgli. Per convincerla a farlo entrare, Mac non usa mezzi termini e la spinge anche a chiamarlo in ufficio, se vorrà proprio liberarsene. Dopo aver ascoltato la loro conversazione, Mac decide comunque di andare via. Corre a casa e sfoga la sua rabbia in alcool e materasso, riducendo se stesso e la casa in condizioni orribili. Joni (Jodi Balfour) infatti decide di non permettergli di dormire nella camera da letto quella notte ed a Mac non rimane altro che prendere la macchina ed andare altrove. Intanto, Buddy (Owen Harn) ha una lunga discussione con Joe Don (Owen Harn) riguardo a delle nuove armi in arrivo e lo obbliga ad accettare anche dei soldi in meno del previsto. Più tardi, Joni viene interrogata dalla Polizia sull'incidente del suo collega e sui suoi spostamenti al momento del delitto. Tommy (Josh Randall) trova particolare il fatto che suo marito sia proprio Mac. Nonostante riesca a mantenere una facciata di tranquillità, Joni è costretta a riprendere fiato nei bagni prima di ritornare dietro la sua scrivania. Prima che i due poliziotti perlustrino la scrivania di Cliff, la donna riesce a prelevare un'audiocassetta dai suoi effetti personali. Quella sera, Mac incontra il Broker (Peter Mullan) ad un incontro di wrestling e scopre che la moglie è stata interrogata dalla Polizia, ma che sono riusciti a far figurare la morte di Cliff come un incidente. Solo dopo molto capisce che l'uomo potrebbe averlo voluto allontanare proprio per fare del male a Joni, ma gli assicura che non ne ha alcun interesse e gli chiede ancora di accettare il lavoro che gli ha offerto il precedenza. Quarry viene quindi affiancato a Buddy, che ritorna a parlare con Joe Don. La situazione precipita nel giro di poco, quando il criminale cerca di derubarli e Buddy viene ferito ad una gamba. Mentre Mac insegue uno degli altri uomini in fuga, Buddy spacca il cranio a Don, rimasto ancora a terra. Intanto, Joni scopre che la cassetta presa a Cliff contiene la registrazione di un suo rapporto con Mac.

QUARRY, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 26 DICEMBRE 2016, EPISODIO 3 "IL RAPIMENTO" - Suggs rapisce Joni e lascia un messaggio sanguinoso a Mac sullo specchio del bagno ed in seguito gli chiede di pagare 20 mila dollari per riavere la moglie. Preso dal panico, Mac chiede aiuto al Broker e Karl e per poco non va alla Polizia a denunciare l'accaduto. Intanto, Tommy informa la sorella di Cliff che la sua morte è avvenuta a causa di alcool e droga rilevati nel sangue del fratello. Vorrebbe portare ancora avanti le indagini, ma i suoi capi vogliono chiudere il caso. Intanto, Joni trova il modo di liberarsi, legare i propri aguzzini e nascondersi a bordo di un motoscafo, mentre Buddy decide di trovare rifugio dalla madre e decide di cambiare lavoro.

QUARRY, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 26 DICEMBRE 2016, EPISODIO 4 "LE PAURE PIU' PROFONDE" - Joni non esita a scagliarsi contro il marito quando scopre che Mac non sta facendo molto per toglierli da quel brutto guaio. Più tardi, Mac si ritrova una notte a sorprendere uno sconosciuto aggirarsi nei dintorni della sua villa. Il broker ha infatti scoperto tramite il suo amico Buddy che c'è la possibilità di fare un lavoro per 4 mila dollari, per conto del veterano. Nel frattempo, Arthur continua ad essere interessato nel prendere in gestione una fabbrica e si rifiuta di accettare il lavoro del Broker.

