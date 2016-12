Ralph Spaccatutto / Trailer, diretta streaming e curiosità sul film animazione della Disney su Rai 3 (Oggi, 26 dicembre)

RALPH SPACCATUTTO, IL FILM IN ONDA SU RAI 3: CRURIOSITÀ (OGGI, 26 DICEMBRE) - Tra le curiosità legate a questa pellicola c’è da segnalare come solitamente gli attori che doppiano i film di animazione registrano la propria parte in autonomia: i dialoghi vengono poi montati in un momento successivo. Per il cartone "Ralph Spaccatutto" le cose sono andate diversamente: tutti gli interpreti coinvolti nelle varie scene hanno recitato assieme, rendendo molto più coinvolgente la loro partecipazione al film. Il regista della pellicola è Rich Moore, un autore statunitense che ha lavorato per alcune delle più celebri ed irriverenti serie televisive degli anni Novanta come "I Simpson" e "Futurama". Infine, nella versione originale hanno doppiato i vari protagonisti del film alcuni noti attori americani come John C. Reilly, Sarah Silverman, Jack McBrayer, Jane Lynch, Alan Tudyk e Mindy Kaling. Tra l’altro lo stesso John C. Reilly è stato già confermato per il doppiaggio del secondo capitolo del film che dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche nel 2018.

RALPH SPACCATUTTO, FILM IN ONDA OGGI 26 DICEMBRE 2016 SU RAI 3: DIRETTA STREAMING E TRAILER - "Ralph Spaccatutto" è un film di animazione prodotto nel 2012 dalla Walt Disney che verrà trasmesso su Rai Tre alle ore 21.15 di oggi, lunedì 26 dicembre 2016. Sarà possibile seguire la pellicola anche in diretta streaming sul sito di Raiplay.it. Il trailer ci presenta lo sfortunato Ralph Spaccatutto, uno dei personaggi di un popolare videogioco. Purtroppo per lui, i suoi creatori hanno preventivato che il nostro protagonista debba fare sempre la parte del cattivo. Dopo trent'anni, Ralph inizia ad essere stanco della rude facciata che è costretto ad indossare: vorrebbe tanto poter assumere il ruolo del buono almeno una volta nella vita. Il suo disagio è tanto forte che inizia a frequentare una terapia di gruppo organizzata per assistere altri personaggi nella sua stessa situazione. Ecco il trailer della pellicola.

RALPH SPACCATUTTO, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 (OGGI, 26 DICEMBRE) – Lunedì 26 dicembre in prima serata viene trasmesso il film animazione Ralph Spaccatutto (Wreck-It Ralph) realizzato nel 2012 e prodotto dalla Walt Disney Animations. La pellicole la cui colonna sonora è stata scritta da Henry Jackman, vede alla regia Rich Moore per una durata complessiva pari a 1 ora e 41 minuti. Nelle versione italiana le voci sono di Massimo Rossi, Gaia Bolognesi e Daniele Giuliani.

RALPH SPACCATUTTO, IL FILM IN ONDA SU RAI 3: LA TRAMA (OGGI, 26 DICEMBRE) – Quando la sala giochi Litwak chiude di notte, i vari personaggi che popolano i videogame lasciano gli schermi a cui appartengono e sono liberi di recarsi in altri giochi. Ralph Spaccatutto (John C. Reilly) è il personaggio cattivo dell’arcade "Felix Aggiustatutto Jr.". Tutti amano profondamente Felix (Jack McBrayer), mentre per il povero Ralph non ci sono che fischi e disprezzo. Dopo trent'anni di cattiverie gratuite e di angherie, il nostro protagonista è davvero stanco dell'odio che il suo ruolo continua ad attirargli. Per cercare di sopravvivere a questo profondo disagio, viene convinto a prendere parte ad un gruppo di sostegno dedicato ai cattivi dei videogiochi: spera di superare la sua sofferenza grazie all'esperienza di altre persone che conoscono perfettamente il disagio che sta vivendo. Ralph vuole andare in pensione e svestire i panni dell'iracondo malvagio. Quando torna a casa, c’è un nuovo colpo al cuore: i personaggi di "Felix Aggiustatutto Jr." hanno organizzato un party privato per festeggiare i trent'anni di attività del loro videogioco ovviamente senza di lui. Il nostro protagonista si sente ferito e decide di dimostrare ai suoi compagni il suo reale valore. Opta per prendere parte al gioco spara-tutto "Hero's Duty": desidera fare di tutto per riuscire a diventare un eroe in grado di conquistare medaglie e premi. Nel frattempo, senza il principale antagonista, "Felix Aggiustatutto Jr." è diventato davvero poco interessante: tutti capiscono alla fine che Ralph era il vero motore dell'azione. Senza di lui il gioco è assolutamente privo di scopo. Quando una ragazzina si lamenta con il proprietario della sala giochi per questo motivo, l'uomo si convince che il video-game si sia rotto e quindi stacca la corrente. Dato che tutti i personaggi sono rimasti senza casa, Felix si trova costretto a prendere in mano la situazione e decide di vagare alla ricerca dello scorbutico Ralph per pregarlo di tornare al luogo a cui appartiene. Nel frattempo, l'esperimento con "Hero's Duty" non è andato a finire bene: Ralph, ora, si è trasferito nello schermo di "Sugar Rush": per vincere la medaglia che desidera tanto, il nostro protagonista dovrà riuscire a vincere una gara di kart. Qui incontra la piccola Vanellope von Schweetz (Sarah Silverman), un bug del video-game: la ragazzina sogna di vincere la gara automobilistica ma i personaggi non vogliono farla partecipare perché non fa parte della loro storia.

