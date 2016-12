SABRINA/ Su Rete 4 il film con Audrey Hepburn. Le curiosità sulla pellicola

SABRINA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4: CURIOSITÀ (OGGI, 26 DICEMBRE 2016) - Sabrina è il film che verrà trasmesso oggi, lunedì 26 dicembre 2016, sul piccolo schermo di Rete 4 a partire dalle 16.30. La pellicola è stata diretta da Billy Wilder, uno dei nomi più importanti della Hollywood degli anni Cinquanta. Diverse sue opere sono citate tra i film migliori di sempre come, per esempio "Scandalo internazionale", "Viale del tramonto", "L'asso nella manica" e "Quando la moglie è in vacanza". Gli attori Audrey Hepburn e William Holden si innamorarono perdutamente sul set di Sabrina, diventando una delle coppie più apprezzate dello star system del periodo. Fu la bella interprete a rompere improvvisamente la loro relazione quando venne a sapere che Holden non poteva avere figli.

SABRINA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4: IL CAST (OGGI, 26 DICEMBRE 2016) - Sabrina è un film romantico realizzato nel 1954: sarà possibile seguire la sua messa in onda su Rete 4 alle ore 16.30 di oggi, lunedì 26 dicembre 2016. Un grande regista per una grande pellicola: dietro la macchina da presa sarà possibile apprezzare la presenza del grande autore austriaco Billy Wilder. Non si può non guardare con grande attenzione anche al cast che ha preso parte a questa divertente pellicola: la protagonista ha la classe, l'eleganza e gli occhi da cerbiatta della splendida Audrey Hepburn, una delle interpreti più amate della storia del cinema. Al suo fianco recita un'altra leggenda di Hollywood: si tratta dell'inconfondibile Humphrey Bogart, il duro cinematografico per eccellenza. Nel corso di "Sabrina" sarà possibile apprezzarlo in un inedito ruolo comico. Non possiamo non citare, infine, la presenza dell'affascinante William Holden, premio Oscar grazie alla sua performance nel film "Stalag 17 - L'inferno dei vivi". Nel corso della sua brillante carriera ha lavorato per registi di ottimo livello come, ad esempio, Norman Foster, George Cukor, Otto Preminger, Henry King, David Lean, John Ford e John Huston.

SABRINA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4: LA TRAMA (OGGI, 26 DICEMBRE 2016) - Sabrina Fairchild (Audrey Hepburn) è una sognante fanciulla di neppure vent'anni: la giovane abita in una lussuosa villa che appartiene ai Larrabee, una famiglia davvero altolocata e raffinata. Nessuno di loro, però si accorge dell'esistenza della nostra protagonista: il padre di Sabrina, infatti, è il loro autista privato e nessuno presta attenzione alla figlia di uno dei membri della servitù. Tutti si aspettano che la ragazza diventi cuoca come sua madre, recentemente scomparsa. La nostra ragazza, però, ha ben altro per la testa: il suo cuore appartiene completamente a David Larrabee (William Holden), il più giovane dei figli dei padroni di casa. Sabrina sogna di diventare la sua sposa anche se David è solo un frivolo ed incallito donnaiolo. Una sera, la nostra protagonista si nasconde per osservare i movimenti dell'oggetto del suo desiderio e lo sorprende mentre corteggia una bellissima ed elegantissima ragazza. Il suo cuore si spezza e la figlia dell'autista decide di porre fine ai suoi giorni. Si rinchiude nel garage della famiglia e mette in moto tutte le automobili presenti: fortunatamente per lei, viene sorpresa dall'austero Larry (Humphrey Bogart), il primogenito della famiglia Larrabee. L'uomo, responsabile e dedito al dovere, irrompe nel locale e porta fuori la dolce Sabrina ancora viva e vegeta. Il padre della ragazza decide di intervenire e manda sua figlia a Parigi dove frequenterà una prestigiosa scuola di cucina. Qui la nostra protagonista incontra il bizzarro aristocratico Barone St. Fontanel (Marcel Dalio), uomo molto più anziano di lei che prende la fanciulla in simpatia e la inserisce nel bel mondo parigino. Grazie a lui, Sabrina imparerà a vestirsi e a truccarsi, diventando una donna avvenente e raffinata. Dopo due anni decide di lasciare la Francia e di tornare a casa. Sarà presto chiaro a tutti che le sue intenzioni non sono affatto cambiate: David è ancora nel suo cuore. La nostra protagonista decide di fare di tutto per sedurlo, forte della sua grazia e della sua innegabile bellezza. Ovviamente, il giovane Larrabee, è estremamente sensibile al fascino femminile e non può che cedere di fronte alla freschezza di Sabrina, arrivando persino a prometterle di sposarla. Dovrà intervenire il coriaceo Larry per impedire che il fratello si leghi ad una giovane dalle origini popolari...

