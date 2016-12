STAR WARS: LA MINACCIA FANTASMA / Diretta streaming su Tv8 il film con Liam Neeson, Ewan McGregor: il regista George Lucas (oggi, 26 dicembre 2016)

STAR WARS: LA MINACCIA FANTASMA, FILM IN ONDA OGGI 26 DICEMBRE 2016 SU LA7: IL REGISTA GEORGE LUCAS - E' George Lucas il regista di Star Wars: La Minaccia Fantasma film in onda ora su Tv8. Nato a Modesto nel maggio del 1994 ha debuttato alla regia con una serie di cortometraggi che negli anni sessanta erano considerati pura avanguardia. Il suo esordio in un lungometraggio lo fa nel 1971 quando dirige il pionieristico ''L'uomo che fuggì dal futuro''. Dopo il film American Graffiti però si dedica a questo progetto che resiste ancora oggi e ha portato a una terza trilogia. Nel 1977 dirige infatti Guerre Stellari anche se lascia gli altri due episodi alle mani esperte di Irvin Kershner e Richard Marquand. George Lucas ha poi diretto i tre film della seconda trilogia a cavallo degli anni 199 e 2005. Regista dotato dell'innato senso della misura è riuscito negli anni a farsi amare anche di più come produttore.

Se preferite vedere la pellicola in diretta streaming potete farlo collegandovi al sito dell'emittente tv, cliccando qui. Il trailer (clicca qui) ci presenta una coppia di cavalieri Jedi che vaga di pianeta in pianeta per ordine della Repubblica Galattica. Durante il loro viaggio, incontrano un bambino molto particolare: i nostri protagonisti si accorgono subito che nel fanciullo la Forza scorre con particolare potenza. Il più anziano dei due guerrieri decide di farne il suo pupillo: il suo nome è Anakin Skywalker

Star Wars: La minaccia fantasma è una pellicola dal genere azione, avventura, fantastico e fantascienza, è stata affidata alla regia di George Lucas che si è occupato anche della sceneggiatura con Rick McCallum. È il quarto film della saga di Star Wars, la prima delle tre parti di un lungo prequel alla trilogia originariamente prevista dallo stesso Lucas. Tra l'altro è stato anche il film che ha segnato il ritorno in cabina di regia da parte di George Lucas da ben 22 anni dall'ultima volta. Prodotto dalla casa cinematografica Lucasfilm e distribuito dalla 20th Century Fox, nel film hanno collaborato John Williams che ha scritto la colonna sonora, Gavin Bouquet che ha realizzato la scenografia, David Tattersall che si è occupato della fotografia mentre Paul Martin Smith e Ben Burtt hanno realizzato il montaggio mentre John Konol ha realizzato gli effetti speciali. La pellicola è stata prodotta negli Stati Uniti d'America nel 1999 e la sua durata si estende per 136 minuti.

Star Wars: La minaccia fantasma. Una pellicola americana del 1999 della durata di due ore e 16 minuti che ha visto alla regia il grande George Lucas che ha anche sviluppato il soggetto e la sceneggiatura. Nel cast figurano Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman, Jake Lloyd, Pernilla August, Ian McDiarmond e Kenny Baker.

Il film narra di quando la Federazione dei Mercanti decide di imporre una sorta di blocco navale sul sempre pacifico pianeta Naboo. Saputa la cosa, vengono inviati due jedi per ordine del cancelliere Valorum (Terence Stamp). Si tratta del Maestro Qui-Gon-Jinn (Liam Neeson) insieme a quello che è il suo apprendista, un certo Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) che insieme devono provare a convincere la Federazione negoziando con loro per mettere fine all'embargo. Tuttavia però qualcosa non va per il verso giusto in quanto i due jedi subiscono una feroce aggressione ma riescono per fortuna a mettersi in salva per ritornare sul pianeta Naboo che però nel frattempo è stata invasa da una sorta di esercito di droidi da battaglia. Per fortuna Qui-Gon e Obi-Wan riescono ad impedire che la regina di Naboo, Amidala (Natalie Portman) fosse fatta prigioniera dalla Federazione e nello specifico dai suoi uomini e questa loro mossa permette loro di salire a bordo dell'astronave della regina per fuggire dal pianeta Naboo ora diventato troppo pericoloso dirigendosi verso Coruscant al fine di chiedere alla Repubblica di agire velocemente e trovare una soluzione. Durante il tragitto in orbita, l'astronave viene pesantemente colpita, quinsi si decide di fermarsi sul pianeta Tatooine per cercare di riparare quanto più possibile la navicella. Qui nel cercare potenziali pezzi di ricambio si imbattono in un bambino di nove anni di nome Anakin Skywalker (Jake Lloyd), schiavo, ma con una dote ed un ingegno tale da potersi considerare come una sorta di riparatore di droidi. Lo jedi Qui-Gon vede nel bambino il prescelto della profezia jedi e per questo motivo riesce a liberarlo dalla schiavitù e portarlo con loro per seguire l'addestramento Jedi. Finalmente l'astronave approda su Coruscant dove la regina Amidala vuole chiedere aiuto per il suo popolo al cancelliere Valorum. Per la regina e per i Jedi da questo momento ha inizio un'importante azione diplomatica per negoziare il tanto ambito accordo di pace.

