STASERA IN TV/ Programmi Mediaset: A Natale mi sposo, Now you see me-I maghi del crimine e Vi presento Joe Black (oggi, 26 dicembre 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 26 DICEMBRE 2016. Per la prima serata di oggi, lunedì 26 dicembre 2016, la programmazione delle reti Mediaset è ricca di appuntamenti imperdibili che coinvolgeranno tutti, dai più grandi ai più piccini. Grande cinema, programmi d'intrattenimento e telefilm d'azione faranno da cardine all'intero palinsesto Mediaset per la serata di Santo Stefano. Nel palisesto sono previsti film d'animazione, commedia e d'avventura e saranno accompagnati anche da programmi di intrattenimento e telefilm poliziesco. Ma scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata.

Si parte su Canale 5 alle ore 21.10 con il film comico A Natale mi sposo con Vincenzo Salemme, Massimo Boldi, Enzo Salvi e Nancy Brilli. Il film è uscito nelle sale cinematografiche italiane nel 2010, riscuotendo un discreto successo al botteghino. La storia narra le buffe vicende amorose che ruotano attorno ad un banchetto di nozze organizzato dal cuoco Gustavo in occasione del matrimonio tra Steve e Chris. La trama sviluppa un vero e proprio valzer di coppie tra i protagonisti del film.

A seguire il film commedia I laureati, con la regia di un giovanissimo Leonardo Pieraccioni. Su Italia 1, spazio al cinema poliziesco con il film Now you see me-I maghi del crimine film del 2013 con Dave Franco e Melanie Lourent. Un gruppo di maghi, durante un numero di magia, riesce a rubare tre milioni di dollari da un caveau di una banca. Gli agenti dell' FBI, Dray e Rhodes, dovranno investigare sul singolare furto. In seconda serata si prosegue con la magia. E' infatti in programmazione il film L'incredibile Burt Wonderstone che racconta la storia di due maghi famosi in tutto il mondo che per far fronte all'avanzata di un giovane ed abile mago, dovranno escogitare un nuovo strabiliante numero per riconquistare l'ammitazione del loro pubblico. Su Rete 4 alle 21.15, spazio al grande cinema hollywoodiano con il film Vi presento Joe Black, interpretato da Antonhy Hopkins, Claire Forlani e Brad Pitt.

L'affascinante Joe Black farà il suo arrivo nella villa del miliardario William Parrish, conquistando il cuore di sua figlia. Ma nessuno è a conoscenza del fatto che Joe in realtà, è l'angelo della Morte. La 5 alle ore 21.10 propone il film Una ragazza speciale, che narra le vicende di Anna, segretaria di Christian un famoso manager di successo di cui è follemente innamorata. Riuscirà Anna a conquistare il cuore del suo capo? Su Mediaset Extra spazio al grande intrattenimento con la replica di Little Big Show, programma condotto da Gerry Scotty in cui si esibiscono giovani talenti del mondo della scienza, dello sport, dello spettacolo e della musica. Su Iris alle 21, verrà trasmesso il film Excalibur, film del 81 diretto da John Boorman che racconta la straordinaria leggenda di Re Artù e della leggendaria spada Excalibur. Italia 2 propone il film cult anni 90 Gramlins 2-La nuova stirpe, pellicola a metà tra il comico e l'horror del 90. Su Top crime andranno in onda gli episodi 9 e 10 della prima stagione della serie tv State of Affairs. Infine su Boing spazio all'intrattenimento per i più piccoli con il cartone animato Doraemon.