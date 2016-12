STASERA IN TV/ Programmi Rai: 8 amici da salvare, Voyager e Ralph Spaccatutto (oggi, 26 dicembre 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 26 DICEMBRE 2016 – Le proposte del palinsesto Rai per questo lunedì 26 dicembre 2016 è molto ampia proponendo film, telefilm, programmi di intrattenimento e di approfondimento culturale. Un’offerta ampia e che evidentemente non può che essere influenzata dall’atmosfera natalizia.

Rai1, rete ammiraglia, in prima serata manda in onda un film per tutta la famiglia, 8 amici da salvare (Eight below, 2006), pellicola targata Walt Disney. L'attore protagonista è il compianto Paul Walker. Il film si basa su una storia vera e racconta l'odissea di una muta di cani husky abbandonati in mezzo ad una tormenta di neve. A seguire verrà trasmesso il primo episodio di Gli occhi cambiano, programma curato da Walter Veltroni in sette puntate. Ognuna racconta alcuni verbi importanti della nostra vita: quello di stasera è "sapere". Rai 2 propone invece il programma culturale Voyager, che stasera va in onda in una puntata speciale dal titolo Una notte da favola. Roberto Giacobbo, solito avere a che fare con misteri ed enigmi, racconta le tante mitologie fiorite attorno alla notte di Natale. In seconda serata viene trasmesso il programma Milano-Roma in viaggio con i Gialappa's, documentario che segue in viaggio i tre componenti del mitico trio comico Gialappa's Band ( Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci) assieme a due ospiti. Su Rai 3 spazio per i più piccoli con il film di animazione, Ralph Spaccatutto (Wrech-It Ralph, 2012) anch'esso targato Disney: narra le vicende del personaggio di un videogioco che fugge dal suo gioco per trovarne un altro in cui possa recitare un ruolo migliore. In seconda serata segue l'informazione del TG3. Rai 4 propone una nuova puntata di Challenge, un innovativo format che mette a confronto comici tradizionali e i nuovi comici nati dal web tramite YouTube. Rai 5 invece dedica la prima serata agli amanti del teatro trasmettendo lo spettacolo Ma che cos'è questo amore?, che narra di una singolare passione che nasce sulle carrozze di un treno. Rai Movie mette in palinsesto un nuovo episodio in prima televisiva italiana del telefilm statunitense Hell on wheels, giunto alla quinta stagione. Le vicende narrate seguono la costruzione della prima ferrovia transcontinentale in America. Per completare il palinsesto Rai di questo Santo Stefano, Rai Premium trasmette le repliche del recente programma condotto su Rai Uno da Flavio Insinna e Federico Russo, Dieci cose.