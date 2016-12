SELFIE, LE COSE CAMBIANO: OGGI, 26 DICEMBRE 2016, LO SHOW NON VA IN ONDA. LA GIOIA PER VITO E LE CRITICHE A GEMMA E PAMELA PRATI - Questa sera Selfie, le cose cambiano, show condotto da Simona Ventura che sta riscuotendo un discreto successo in televisione, non andrà in onda: visto che è Santo Stefano lo show lascia il posto a un film natalizio ma, nonostante tutto, la pagina facebook di Selfie continua a rimanere attiva. Nel mentre delle vacanze è stata riproposta la storia di Vito, l'uomo a cui Alessandra Celentano ha donato un volto nuovo e i fan del programma sono stati molto felici del fatto che lui possa aver realizzato il suo sogno. Oltre alla contentezza per quanto è successo a Vito, i telespettatori di Selfie, Le cose cambiano hanno detto come siano queste le storie che dovrebbero essere raccontate e non quelle di Gemma Galgani e Pamela Prati, che sono persone che hanno la disponibilità economica per aiutarsi da soli. "Ecco: occupatevi di casi BISOGNOSI e non dei denti di Gemma! Episodio indecente!!!!!!!", hanno scritto sotto il video che racconta la storia di Vito.

Selfie, Le cose cambiano, oggi, 26 dicembre 2016, lo show non va in onda. Ecco perchè - Primo lunedì senza Selfie, le cose cambiano. Il programma di Canale 5 che in queste settimane ci ha tenuto compagnia con casi (più o meno gravi) da risolvere tra orecchie a sventola, peso da perdere, difetti fisici poco noti al grande pubblico e tante emozioni. Il programma non è solo questo e gli ascolti lo dimostrano. Simona Ventura, giudici e mentori stanno portando a casa ogni settimana ottimi risultati anche in termine di share e tutto per via del trash che spesso diventa protagonista facendo passare tutto in secondo piano. Nel corso di queste settimane il programma ha aperto le porte anche ad alcuni volti noti di Canale 5 a cominciare dalla dama torinese del trono over di Uomini e donne, Gemma Galgani, passando dalla ciociara di Paolo Bonolis e ex gieffina, Alessia Macari, e finendo a Pamela Prati che non ha avuto molto fortuna e che ha lasciato lo studio dopo le critiche di Stefano de Martino. Oggi il programma non andrà in onda lasciando il posto alla commedia all'italiana "A Natale mi sposo" con Massimo Boldi, Vincenzo Salemme, Nancy Brilli ed Elisabetta Canalis.

