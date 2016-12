STEFANO DE MARTINO / News: lo struggente messaggio per il nonno scomparso nel giorno del suo onomastico (oggi, 26 dicembre 2016)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: LO STRUGGENTE MESSAGGIO PER IL NONNO SCOMPARSO - Quest'estate Stefano De Martino ha vissuto un lutto molto importante: la morte del suo amato nonno, scomparso tragicamente qualche mese fa in seguito a una malattia. E Stefano ha voluto ricordarlo proprio il giorno del suo onomastico, che ha sempre festeggiato con il nonno come il più importante degli avvenimenti. "Per noi l'onomastico è sempre stato importante, era un giorno in più per festeggiare, per stare assieme, per farci la nostra solita chiacchierata a fine pranzo quando rimanevamo da soli a tavola e cominciavi : "Biscuit stai attento, arap l'uocchie!" Ed io cercavo di rassicurarti provando a mascherare le mie preoccupazioni come se si potessero nascondere a chi ti conosce da sempre. Così mi guardavi negli occhi e mi dicevi "Ce simm capit". Vorrei scriverti tante cose ma tu sai già che non mi va di scavare a fondo..."Ce simm capit". Mi manchi". Un messaggio struggente che arriva proprio nel Natale più difficile per Stefano De Martino: lontano da suo figlio Santiago, senza l'ex moglie Belen Rodriguez e adesso anche senza il suo caro nonno. Clicca qui per leggere il post di Stefano dedicato al nonno.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO DI AMICI FESTEGGIA IL SUO ONOMASTICO, IL MESSAGGIO DI AUGURI SUI SOCIAL, FOTO - Stefano De Martino, volto amatissimo dal pubblico di Canale 5, ha preso una pausa dai suoi numerosi impegni di lavoro in occasione delle festività natalizie. La scuola di Amici di Maria De Filippi, infatti, riaprirà i battenti a partire dal prossimo gennaio, di conseguenza il ballerino ha scelto di prendersi un periodo di pausa circondato dall'affetto dei suoi cari. Stefano, però, non dimentica i suoi numerosissimi follower ai quali, nella giornata di ieri, ha lasciato i suoi più sinceri auguri direttamente sul suo profilo ufficiale. "Buon Natale a tutti!!!", ha scritto Stefano pubblicando un semplice selfie. Ma tutti i suoi fan hanno approfittato dell'immagine per lasciare, fra i tanti commenti, anche gli auguri per il suo onomastico: "Buon onomastico Stefano e Buon Santo Stefano a te e il tuo piccolino, sei una persona bellissima è sensibile. Ti auguro tutto il bene possibile!!!", " Buon onomastico Stefano con tante cose positive e buona vita bacioni... siamo vicinissimi, ma quando vieni a torre ma non riesco mai ad incontrarti... bacioni... auguriii", "Oggi è Santo Stefano quindi Buon onomastico e una bella giornata insieme alla famiglia". In questo natale così particolare per il ballerino, il secondo da quando si è diffusa la notizia sulla sua separazione dall'ex moglie Belen Rodriguez, non mancano anche gli auguri di chi spera che un giorno la sua bellissima famiglia possa riunirsi, per la gioia del piccolo Santiago: "Ho sempre la voglia di rivederti con la tua famiglia... non c'è uomo che possa dividere ciò che il Signore ha unito", scrive una fan. Il suo desiderio sarà presto esaudito? Per visualizzare l'immagine e tutti i commenti dei follower potete cliccare qui.

