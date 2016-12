THE EXORCIST / Anticipazioni del 26 dicembre 2016: denunciato Tomas, dovrà abbandonare la Chiesa?

THE EXORCIST, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, lunedì 26 dicembre 2016, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di The Exorcist, in prima Tv assoluta. Si tratta della nona puntata, intitolata "Capitolo nove: 162". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Angela (Geena Davis) non sa che cosa sta succedeno alla fine ed inizia ad essere preoccupata che possa non sopravvivere. La famiglia si presenta al convento, dove il Demone che dimora in Casey (Hannah Kasulka) fa leva sui segreti di ognuno per mantenere il controllo. Marcus (Ben Daniels) cerca di tenerli lontani, ma l'entità si avventa contro Henry (Alan Ruck) con il pensiero e lo scaraventa contro il muro. L'esorcismo riprende e Angela spinge perché il resto della famiglia torni a casa, consapevole che devono prepararsi anche a lasciare la città una volta che Casey si sarà ristabilita. Madre Bernadette (Deanna Dunagan) cerca invece di arginare il problema della folla all'esterno e rifiuta di far entrare un poliziotto in borghese che nel frattempo si è avvicinato al convento. Intanto, Bennett (Kurt Egyiawan) cura le ferite grazie a Cherry (Keira Naughton) e Lester (Ken Marks), mentre denunciano la presenza dei corpi nei sotterranei della metro. Tomas (Alfonso Herrera) invece chiede ancora a Marcus di farlo partecipare alla pratica, ma finiscono per metteersi le mani adosso. Solo poco prima di colpire il sacerdote, Marcus si rende conto che è l'influenza del Venditore (Robert Emmet Lunney) ad alimentare la loro rabbia e si ferma. Non potendo entrare in contatto con Casey senza l'aiuto di Angela, i due sacerdoti decidono di fare in modo che la donna incontri il Venditore. Dopo qualche sguardo, Angela si ritrova in un'altra dimensione, all'interno dei propri ricordi. Rivede quel giorni in cui da bambina aveva attirato a sé il Venditore grazie alla tavola ouija. Nel vederlo, realizza tuttavia di averlo incontrato quando aveva solo sei anni la prima volta. Non appena si riprende, si ritrova di nuovo nel mezzo dell'esorcismo, ma l'unione delle tre figure religiose non sembrano riuscire ad intaccare il Maligno. Dopo diversi sforzi, gli occhi di Casey ritornano finalmente normali e tutto sembra ormai risolto. La ragazza viene quindi trasportata in ospedale, dove Henry spinge Kat (Brianne Howey) a riflettere sulla possibilità di trasferirsi veramente in California con Chris (Sharon Gless), in modo da riprendere i corsi di ballo. Anche le srade di Marcus e Tomas si dividono, mentre Padre Bennett incontra Simon (Francis Guinan), che non esita a farlo uccidere dai suoi uomini. Nello stesso momento, Tomas scopre che Jim (Andrew Rothenberg), il marito di Jessica (Mouzam Makkar), lo sta aspettando in Chiesa e sa tutto sulla relazione che ha con la moglie. Mentre Marcus realizza che il complotto contro il Papa è ancora in atto, Angela prosegue il trasloco in compagnia della madre. Dopo una disussione con Chris, Angela le torce il collo e la getta giù dalle scale. Il Maligno l'ha trovata.

THE EXORCIST, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 26 DICEMBRE 2016, EPISODIO 9 "CAPITOLO 9: 162" - Nel prossimo episodio di The Exorcist le cose inizieranno a complicarsi sempre di più. Innanzitutto la comunità dovrà affrontare la misteriosa scomparsa di Padre Bennett, avvenuta in seguito al suo incontro con il perfido Simon. Anche Tomas dovrà gestire le conseguenze della denuncia sulla sua relazione con Jessica. Il marito della donna ha infatti mantenuto le sue promesse ed ha provveduto ad informare la Curia del comportamento del sacerdote. Nel frattempo, Angela continua ad affondare gli artigli sempre di più, all'interno di quel vortice di sofferenza e dolore in cui è entrata in seguito alla possessione. Siamo ormai alla vigilia della visita del Pontefice, come anticipato dall'inizio della stagione. Le sorelle Rance sembrano ormai aver ripreso la loro strada, ma lo stesso non si può dire per Marcus. Ancora una volta l'esorcista sarà al centro di una nuova missione da compiere, nella speranza di sventare una tragedia imminente.

