THIS IS US / Anticipazioni del 26 dicembre 2016: la crisi di Randall

THIS IS US, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, lunedì 26 dicembre 2016, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio della serie rivelazione This is us, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, intitolato "La giornata della carriera". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: nel passato, Rebecca (Mandy Moore) osserva il padre mentre guarda il football alla televisione ed in qualche modo diventa la sua passione. Lei e Jack (Milo Ventimiglia) stanno insieme da qualche anno e su una cosa sono d'accordo: non avranno mai dei figli. Nel presente, Randall (Sterling K. Brown) chiede a Kevin (Justin Hartley) quanto intende rimanere in casa loro, dato che sta creando diverso scompiglio, anche nell'alimentazione delle bambine. Quando scopre che il fratello ha una suite in hotel, decide invece di andarci con la moglie, approfittando della sua presenza perché faccia da baby sitter alle figlie. Nel passato, Jack rivela alla moglie che in realtà vorrebbe avere dei figli e che forse un argomento così delicato dovrebbe essere affrontato in modo diverso. Nel presente, Kate (Chrissy Metz) rivela a Toby (Chris Sullivan) di avere intenzione di guardare la partita degli Steelers da sola, perché fa parte di un suo rito privato, ma il fidanzato inizia a premere perché condividano l'evento. Mentre Kevin coinvolge William (Ron Cephas Jones) e le bambine nello studio del copione, Beth (Susan Kelechi Watson) rivela al marito di avere un ritardo di un po' di giorni e di non aver avuto ancora il coraggio di fare un test di gravidanza. Kate invece si presenta a casa di Toby e scopre che ha invitato anche un amico, Shooter (Reggie Watkins), solo perché è appassionato di sport. Nel passato, Rebecca si accorge che il marito ha un comportamento strano e scopre che è per la questione dei figli. Sapeva che non voleva fare la madre e casalinga fin da quando si sono sposati, ma adesso Jack guarda al futuro, a qualcosa di più grande che possono costruire insieme. Nel presente, Toby continua ad interrompere la trasmissione per altre questioni, tanto da spingere Kate e lasciare la casa ed a guardare la partita da sola. Randall accompagna invece la moglie in farmacia e dimostra di essere piuttosto contrariato perché il suo progetto di una pensione a Charleston è sfumato. Nel passato, dopo una discussione accesa con la moglie, Jack capisce grazie a Miguel (Jon Huertas) che deve superare quel piccolo ostacolo per una vita di coppia più felice. Nel presente, Randall e Beth si ritrovano seduti in bagno, aspettando il rsultato del test. Kevin si ritrova invece a dover gestire una discussione con le nipote sulla vita e la morte. Anche se le manda subito a letto, sente comunque di non essere in grado di essere un bravo zio. William gli rivela tuttavia di essere un grande fan della sua trasmissione e lo spinge ad essere un po' più sicuro di se stesso. Intanto, Beth rivela a Toby di considerare il football molto importante, perché le ricorda il padre e perché è collegato con il suo concepimento. Gli presenta poi il padre, mostrandogli l'urna che tiene sulla mensola del salotto.

THIS IS US, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 26 DICEMBRE 2016, EPISODIO 6 "LA GIORNATA DELLA CARRIERA" - Jack decide di mettere da parte tutte le proprie ambizioni per poter dare alla famiglia una vita soddisfacente. Mette così la cravatta ed inizia a lavorare in un ufficio, dove per tanti anni sogna solo di aprire un'impresa tutta sua da lasciare ai figli. Nel frattempo, Rebecca scopre dalla scuola di Randall che il figlio è troppo dotato per poter rimanere in quella classe, dato che non ne gioverebbe. Rebecca tuttavia è d'accordo con il fatto che il marito insegua il suo sogno. Nel presente, Kevin trova un aiuto inaspettato in Olivia, che pur di farlo entrare a contatto con il proprio dolore, lo porta ad una veglia funebre di uno sconosciuto. In questo modo, l'attore inizia ad elaborare il lutto per la morte del padre Jack.

© Riproduzione Riservata.