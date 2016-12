Anticipazioni Un posto al sole / Scontro tra Matteo e Mariana (puntate 27 e 26 dicembre 2016)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 27 DICEMBRE e 26 DICEMBRE: RENATO GIOCA UNO SCHERZO NATALIZIO A NADIA, VIDEO REPLICA ULTIMO EPISODIO - La serata di Rai Tre ci offre alle 20.40 un nuovo appuntamento con le emozionanti storie di Un posto al sole. Grazie alle anticipazioni sappiamo che Renato architetterà un piccolo scherzo natalizio nei confronti di Nadia: come andrà a finire? In attesa di scoprirlo e di apprendere quali altri emozioni ci regalerà questa puntata. Facciamo il punto su quanto è andato in onda venerdì. Nell’episodio trasmesso il 23 dicembre 2016 abbiamo visto Giovanna trovare il nascondiglio di Nunzio. Intanto Matteo, punto sul vivo dalle considerazioni di Ferri, ha deciso di non rispondere più a Marina. Il confronto tra Scheggia e Michele ha fatto invece riflettere quest’ultimo sull’imminente pubblicazione del romanzo. Chi si fosse perso la puntata, o volesse rivederla, può farlo grazie al servizio di video replica messo a disposizione da Raiplay.it, cliccando qui. UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 DICEMBRE 2016 - La serata di domani riporterà in tv i protagonisti della soap opera partenopea Un posto al sole con un nuovo episodio che andrà in onda, come sempre, su Rai Tre alle 20.40. Grazie alle anticipazioni abbiamo già qualche idea su cosa aspettarci e su quali emozioni ci riserverà questo nuovo appuntamento. Nell’episodio di martedì 27 dicembre 2016 vedremo Marina costretta ad affrontare Matteo, che si ostina a non voler rispondere ai suoi messaggi dopo essersela presa per le considerazioni fatte da Ferri sul loro rapporto. Nel frattempo Gigi sarà ospite di un programma televisivo dove dimostrerà di saper “recitare” molto bene. Nunzio invece si renderà conto dei proprio errori e Angela proverà a parlare con Petrone.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 26 DICEMBRE: NATALE CON FILIPPO PER FERRI, ASCOLTI IN RECUPERO DOPO GLI ALTI E BASSI? - Le appassionanti storie di Un posto al sole torneranno a farci compagnia questa sera, lunedì 27 dicembre 2016, su Rai Tre alle 20.40. Terminato il weekend e anche il Natale, vedremo Ferri accettare di trascorrere il Natale con Filippo, mentre Marina sarà sempre più preoccupata per Matteo. Come andranno gli ascolti nella settimana che sta per iniziare? Ultimamente lo share della soap opera napoletana ha vissuto alti e bassi. In particolare tra mercoledì e giovedì la soap opera ha accusato un brusco calo passando dall’8.32% conquistato grazie a 2.066.000 telespettatori a un ben più misero 7.2%, per il quale bisogna ringraziare 1.764.000 telespettatori che giovedì si sono sintonizzati su Rai Tre dalle 20.40 in poi per seguire il consueto appuntamento. La situazione non è cambiata molto venerdì purtroppo: Un posto al sole ha totalizzato il 7.3% di share, incollando davanti al televisore 1.741.000 spettatori. Andrà meglio questa sera?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 26 DICEMBRE: FESTE A PALAZZO PALLADINI, L'ULTIMO GIORNO SUL SET DI ILENIA LAZZARIN. FOTO - Le ultime puntate di Un posto al sole, che oggi andrà in onda regolarmente alle 20.40 su Rai Tre, non hanno visto protagonista l’amatissima Viola Bruni, interpretata da Ilenia Lazzarin, lasciando più spazio a Roberto Ferri, Marina Giordano, Filippo, Matteo, Renato e altri, che ritroveremo nell’episodio di oggi dedicato alle feste a Palazzo Palladini. Nei prossimi episodi la bella Ilenia Lazzarin però tornerà ad essere in primo piano. In questi giorni l’attrice stava infatti registrando nuove puntate che andranno molto probabilmente in onda nel corso delle prossime settimane. Insieme a lei c’erano anche la collega Claudia Ruffo e il regista Bruno De Paola. I due posano insieme a Ilenia in un bel selfie su una meravigliosa terrazza di Posillipo con il Vesuvio sullo sfondo: “Ultimo giorno di lavoro sul set di #UNPOSTOALSOLE e tanti tantissimi auguri da questo #SOLE AUGURI DA #NAPOLI”. Clicca qui per vedere la foto che ha conquistato quasi 3mila like in un giorno.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 26 DICEMBRE: I FESTEGGIAMENTI A PALAZZO PALLADINI - Un posto al sole torna su Rai 3 anche questa sera, nel suo tradizionale orario delle ore 20:40. Sarà comunque il giorno dei festeggiamenti, che vedranno impegnati gran parte degli abitanti di palazzo Palladini. Tra di essi non potranno mancare le famiglie Ferri e Sartori che si riuniranno presso l'appartamento di Filippo e Serena. Quest'ultima avrebbe voluto invitare anche il padre che ha elegantemente declinato l'invito, adducendo a delle scuse abbastanza fantasiose. In sua assenza, faranno parte della brigata Roberto e Monica, che potranno godere di una piacevole giornata in compagnia di Irene. L'atmosfera sarà decisamente più divertente in casa di Renato, che progetterà uno scherzo per Nadia, seguendo l'esempio di Raffaele. Andrà tutto come previsto o l'ucraina finirà per arrabbiarsi per questo affronto? Avrà poco voglia di festeggiare Marina, che avrebbe voluto trascorrere il Natale in compagnia di Matteo. Il personaggio interpretato da Luca Ward, però, non risponderà alle chiamate della Giordana che comincerà ad apparire fortemente preoccupata per le sue sorti.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 26 DICEMBRE: NUNZIO HA LE ORE CONTATE? - I festeggiamenti del Natale concederanno una breve pausa alla trama legata alla sparizione di Nunzio e alle indagini di Giovanna. La scorsa settimana Angela ha chiarito la situazione con Giovanna, giunta nei pressi del nascondiglio del ragazzo. La poliziotta non vorrà creare ulteriori problemi a Cammarota: il suo obiettivo sarà soltanto quello di evitargli guai peggiori, soprattutto se Gianni dovesse cercare vendetta per quanto accaduto. Il figlio adottivo di Nunzio avrà quindi le ore contate, soprattutto in vista di quanto recentemente dichiarato dal suo interprete Vincenzo Messina al settimanale 'Nuovo': lui stesso non ha fatto mistero riguardo al fatto che Nunzio finirà in carcere dove dovrà fare i conti con delle esperienze molto difficili. Riuscirà a fare ammenda dei suoi errori, comprendendo che Franco aveva ragione nel volerlo tenere lontano dai guai? Se non fosse stato per i soldi di nonno Vintariello, nulla di tutto ciò sarebbe accaduto.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 26 DICEMBRE: FIN QUANDO NADIA SOPPORTERA'? - Nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda oggi pomeriggio ci sarà ancora ampio spazio per il comportamento non certo ineccepibile di Renato versa Nadia. La baby sitter di Irene dovrà fare i conti con uno scherzo di cattivo gusto che potrebbe peggiorare una situazione già molto tesa. In attesa di scoprire se sarà questa la goccia che farà traboccare il vaso, vi segnaliamo che quasi in tutte le puntate della soap partenopea Nadia ha incontrato e incontrerà Alberto Palladini. Una certa attrazione reciproca tra loro è più che evidente fin dall'inizio, tanto che Nadia è stata una delle poche persone (insieme a Niko) ad essere gentile con l'avvocato caduto in rovina. La questione sembra tuttavia essere destinata ad evolversi, soprattutto quando Renato si dimostrerà eccessivamente pressante nei confronti della sua compagna. La spingerà proprio tra le braccia di Alberto Palladini?

© Riproduzione Riservata.