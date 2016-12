UNA RAGAZZA SPECIALE / Diretta streaming su La5 il film di Ute Wieland con Johanna Lumley e Sophie Schutt (oggi, 26 dicembre 2016)

UNA RAGAZZA SPECIALE, FILM IN ONDA OGGI 26 DICEMBRE 2016 SU LA5: TRAILER E DIRETTA STREAMING - Stasera, lunedì 26 dicembre 2016, alle ore 21.10 va in onda su La5 il film di genere commedia “Una ragazza speciale” (Wie angelt man sich seinen Chef?) diretto dal regista Ute Wieland e con Johanna Lumley, Sophie Schutt e Johannes Brandrup. Nel trailer di questa pellicola viene raccontata la storia di una donna di nome Anna che lavora come segretaria in un’agenzia di consulenza commerciale. Anna è da sempre innamorata del proprio capo ma al tempo stesso si rende conto che il suo è un amore impossibile viste le tantissime donne che gli girano intorno. Tuttavia una serie, complice qualche bicchiere di vino di troppo e il non avere nessuna donna con cui passare la serata, il capo si fa avanti con Anna per una notte di grande passione. Dopo questa notte i loro rapporti cambiano per sempre. Il film è visibile anche in diretta streaming sul sito di Mediaset effettuando il login qui.

UNA RAGAZZA SPECIALE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 26 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - Una ragazza speciale vien mandato in onda oggi, 26 dicembre 2016, da La5. Questo è stato diretto dal regista Ute Wieland e ha il titolo originale Wie angelt man sich seinen Chef? La principale protagonista della pellicola è Sophie Schut che probabilmente il pubblico italiano non conosce molto bene e che avrà oggi la possibilità di vedere in tutta la sua bellezza. La ragazza è stata tra i protagonisti di alcuni film del ciclo basato su Rosamunde Pilcher a partire dal 2000. In patria, la Germania, è una delle attrici più riconosciute dalla critica nazionale ma comunque in Europa ancora deve fare molto per diventare famosa come in patria.

UNA RAGAZZA SPECIALE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 26 DICEMBRE 2016: LA TRAMA Romanticismo e seconde possibilità sono gli ingredienti principali della prima serata di La 5 il 26 dicembre. Appuntamento con Una ragazza speciale, pellicola tedesca del 2000, che farà sognare i più romantici e ricredere in molti. Il film, il cui titolo originale è Wie angelt man sich seinen Chef?, è stato direto da Ute Wieland e vede nel cast princale: Johanna Lumley, Sophie Schutt, Johannes Brandrup, Oliver Petszoka, Yolette Thomas e Jessica Stockmann.

La trama: La protagonista della storia è Anna, la classica segretaria acqua e sapone senza molti grilli per la testa, innamorata da sempre del suo capo Christian. Lìuomo è a capo di um'importante studio commerciale tedesco ed ha un ego smisurato e nessuna intenzione di accasarsi. Ogni giorno Anna vede passare davanti ai suoi occhi donne belle ed eleganti ma nessuna sembra fare breccia nel cinico manager che preferisce incontri occasionali e nessuna relazione fissa. La segretaria oltre alle pratiche lavorative deve occuparsi anche della vita personale di Christian e spesso si occupa di mansioni che spetterebbero ad una domestica. L'uomo non sembra farci caso e le affida commissioni senza nessuno scrupolo. La ragazza nasconde molto bene i suoi sentimenti e può lasciarsi andare alle lacrime solo quando è sola. Una sera l'uomo si ritrova senza nessuna compagna per partecipare ad un'importante serata di gala ed è costretto a chiedere ad Anna di accompagnarlo ad un evento. La ragazza crede che sia finalmente arrivata la sua occasione e si preparare in maniera incredibile, stravolgendo completamente il suo anonimo look. Christian riname colpito dalla sua bellezza e si sente quasi a disagio. A fine serata, Anna è costretta a riaccompagnare il suo capo a casa perché ha bevuto troppo. L'uomo talmente in confidenza con la sua segretaria si lascia andare a molte confidenze e complice una brutta sbornia la bacia. Anna cede alle sue avances e i due trascorrono una romantica notte insieme. Al mattino tra i due c'è forte imbarazzo e mentre Christian cerca di dimenticare quanto accaduto, Anna non ci riesce. Dopo aver passato la notte con il suo principe azzurro per Anna è crollato un sogno. Per l'impacciata segretaria, Christian era l'uomo ideale, un gran lavoratore dall'animo nobile e fiero ma vedendo come si è comportato con lei ora la sua immagine è cambiata. La ragazza cambia in modo repentino il suo atteggiamento verso il titolare e capisce che è venuta l'ora di imporsi anche a livello lavorativo, rifiutando mansioni che non le spetano. Per Christian il comportamento di Anna è una vera e propria doccia fredda che gli permette di capire quando la donna sia diventata importante per lui non solo nella sfera professionale ma anche in quella privata. Quando il loro rapporto sembra ormai compromesso dalle incomprensioni il manager compie un gesto impulsivo e rimantico, che farà ricredere Anna e permetterà ai due di coronare il loro sogno d'amore.

