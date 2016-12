Uomini e donne/ Anticipazioni e news trono over, il Natale in lacrime di Gemma Galgani (Oggi, 26 dicembre 2016)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI E IL SUO NATALE IN LACRIME (OGGI, 26 DICEMBRE 2016) - Uomini e donne e il suo trono over non andrà in onda nemmeno oggi o questa settimana visto che il programma è in pausa fino al 2017, ma i suoi protagonisti continuano a mietere successi social. La più seguita rimane ancora lei, la bella Gemma Galgani. La torinese continua a tenere compagnia ai suoi fan sui social e su Facebook dove, però, ieri ha avuto modo di dire addio a persone che ha conosciuto e stima. La dama si riferisce al disastro dell'aereo russo e delle vittime morte nell'incidente. Gemma ha scritto: "Amiche mie è Natale!!!!! Finalmente dopo tanto tempo di attesa è arrivato il grande giorno di festa. Un giorno che porta tanta felicità e allegria. Purtroppo mi è doveroso rivolgere un pensiero a al coro dell'arnata russa che è stata da noi in teatro due settimane fa. Il loro aereo è caduto, le notizie sono incerte ma oggi questa giornata la voglio dedicare a loro. La tristezza è infinita. Li ho salutati uno ad uno, persone di un umanità eccellente. Una tragedia! Non ho parole per descrivere il mio stato d'animo. È comunque un giorno di festa quindi trascorretelo in serenità con le persone amate ma non dimenticate chi non sta bene o è felice come voi! Buon Natale tesori.. vi adoro!!!!"

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: DAUNIA CESARI E LE DIFFICOLTÁ DEL POST PRANZO NATALIZIO - Con la fine della giornata di Santo Stefano stiamo per metterci alle spalle anche questo Natale 2016 ma ci restano gli “effetti” delle abbuffate natalizie. Tra coloro che forse hanno esagerato a tavola c’è anche Daunia Cesari, ex dama del Trono Over di Uomini e Donne. L’affascinante signora bionda non si è risparmiata e ora accusa il colpo. Per darci un’idea della situazione che sta vivendo pubblica su Facebook una foto che ci mostra Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati quando era incinta: il vistoso pancione evidenziato dall’abito bianco sembra un’ottima rappresentazione a Daunia, che aggiunge semplicemente le parole “Io, oggi”. L’effetto è davvero divertente e molti suoi amici virtuali che si trovano alle prese con lo stesso problema hanno premiato il suo post con un like e con un commento a riguardo: clicca qui per vederli tutti.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: IL DURO SFOGO DI ERMINIA KOBAU CONTRO L'IPOCRISIA NATALIZIA - La nota dama del Trono Over di Uomini e Donne Erminia Kobau ha scelto la giornata di oggi, Santo Stefano, per pubblicare sulla sua pagina Facebook un duro sfogo: “Beh i nodi sono venuti al pettine...ci hanno messo 60 anni...ma ci sono arrivati...le simulazioni di convenienza quest'anno fortunatamente non ci sono state...IO ricomincio da qui...alleggerita e senza fardelli...non cambio me stessa per piacere...e tantomeno per convenienza...w la libertà”. Parole che vanno lette insieme a quelle contenute nell’immagine condivisa da Erminia: “È finito il Natale. Avviso a tutta la popolazione. La simulazione di pace e amore è finita. Potete riprendere a comportarvi come al solito”. Un duro attacco all’ipocrisia dell’amore fraterno a tutti i costi? Clicca qui per vedere il post e tutti i commenti.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: ROSSELLA BOVA IN LUTTO PER LA MORTE DI GEORGE MICHAEL E DEGLI ALTRI BIG CHE CI HANNO LASCIATI QUEST’ANNO - La morte di George Michael è arrivata come un fulmine a ciel sereno proprio quando sembrava che il capitolo “morti di cantanti illustri” del 2016 si potesse considerare concluso e tra i tanti in lutto che si sfogano sui social in queste ore ci sono anche alcuni protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. L’ex dama Rossella Bova si è espressa così su Facebook ricordando i tanti grandi artisti che ci hanno lasciati nel 2016: “David Bowie, Glenn Frey, Paul Kanter, Prince, Greg Lake, Leonard Cohen, George Micheal e la corale dell'armata russa: tutti insieme a provare per il concertone di Capodanno da qualche parte”. Un concerto al quale molti dei suoi amici virtuali vorrebbero assistere, come testimoniano i quasi 30 like raccolti dal post in meno di mezz’ora: clicca qui per vederlo e leggere tutti i commenti.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: ANNA TEDESCO AFFIDA AI SOCIAL IL SUO AUGURIO SPECIALE, FOTO (26 DICEMBRE 2016) - Le festività di Natale hanno coinvolto un po' tutti i protagonisti del trono over, fra i quali anche la bellissima Anna Tedesco, che tornerà nel salotto di Uomini e Donne a partire dal prossimo gennaio ancora una volta alla ricerca della sua anima gemella. La dama ha condiviso il suo messaggio direttamente su Facebook, al quale ha affidato queste semplici parole ":Ad ognuno di voi dico GRAZIE!!! Grazie per le risate, grazie per i momenti fantastici che mi donate, grazie per esserci sempre presenti. Ad ognuno di voi auguro un buon Natale e un felice anno nuovo". Anna Tedesco ha inoltre augurato ai suoi follower qualcosa di molto speciale: "Auguro ad ognuno di voi un futuro pieno di emozioni indescrivibili... auguro ad ognuno di voi che ogni vostro desiderio possa avverarsi. A chi è solo auguro di trovare finalmente chi può colmargli il cuore, a chi è in dolce compagnia auguro un futuro pieno di battiti del cuore, un futuro pieno di tanto amore. A chi ha sofferto tanto nella vita e, nonostante tutto ha sempre trovato la forza di rialzarsi, auguro la serenità del cuore e la pace dell'anima perché dopo il buio arriva sempre il sole a scaldarci. Vi auguro solo il meglio che la vita possa donarvi. BUON NATALE". Nella prossima edizione di Uomini e Donne, si avvererà anche il suo desiderio? Per visualizzare il suo messaggio, potete cliccare qui.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: DALLA MOTOSEGA, ALLA LASAGNA A GEORGE MICHAEL (26 DICEMBRE 2016) – Per tutti è Natale e questo spesso significa mettere in stand by la vita di tutti i giorni per dedicarsi a famigliari e amici. Anche per Gianni Sperti è stato così. Il ballerino anche quest'anno è tornato in Puglia per passare il Natale in famiglia ma prima di mettersi a tavola per le famose abbuffate del Sud, ha deciso di mettersi a lavoro con tanto di motosega e legna da mettere al fuoco non prima di averla accuratamente tagliata. Ebbene sì la vigilia di Natale è anche questo e vedere Gianni Sperti in versione taglialegna è stato bello visto che l'ex ballerino ha pensato bene di postare questo piccolo video su Instagram per mostrare ai fan il suo "duro lavoro" pre abbuffata. Cosa avrà mangiato in queste ore e quando lo rivedremo nuovamente a lavoro nei boschi? Dopo la movimentata vigilia, Gianni Sperti ha passato un ottimo Natale a base di lasagne e lauto pranzo ma oggi non ha potuto fare a meno che dedicare un saluto a George Michael. Pubblicando questa foto ha scritto: "Hai segnato momenti importantissimi della mia vita. La tua arte resterà per sempre! Bye Bye George Michael".

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA RICORDA GEORGE MICHAEL (OGGI, 26 DICEMBRE 2016) - E'stato un brutto risveglio quello di oggi per i fan della musica e di George Michael. Tra questi c'è anche Gemma Galgani, la dama del trono over di Uomini e donne. Sappiamo bene come la musica e l'arte facciano da sempre parte della sua vita e anche lei, come tutti, è rimasta colpita dalla notizia del giorno ovvero quella che ha annunciato la notizia della morte della star. Se ieri sera la dama è andata a letto condividendo il nuovo singolo di Ligabue, questa mattina, senza alcun commento, una sua amica e fan ha deciso di condividere Wham! - Last Christmas sul diario della dama torinese. Gemma sa già quello che è successo o lo scoprirà solo al suo risveglio? Lo scopriremo al suo primo messaggio della giornata. Proprio ieri aveva detto "addio" alle vittime dell'incidente aereo e oggi dovrà fare lo stesso con la star della musica spentasi a poco più di 50 anni.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: LUCA RUFINI COME BABBO NATALE, BARBA E BAFFI PER FAR FELICE LA SUA BAMBINA (OGGI, 26 DICEMBRE 2016) - Il natale è arrivato anche per i protagonisti del trono over, che nella giornata di ieri non hanno fatto mancare i loro auguri a tutti i fan che ormai da tempo li seguono nel salotto di Uomini e Donne. Ma fra tutti i post di auguri, quello di Luca Rufini è stato sicuramente quello più originale, perché ha rivelato ciò che quasi tutti i papà fanno nel corso della serata dedicata al Natale. Il cavaliere, infatti, ha messo da parte il suo fascino per vestire i panni di Babbo Natale e, per evitare che qualcuno potesse riconoscerlo a causa dei suoi bellissimi occhi azzurri, ha scelto di indossare un paio di occhiali neri, un accessorio che ha reso il suo personaggio molto particolare. Un video mostra Luca Rufini intento a indossare il celebre abito rosso pochi secondi prima di fare il suo ingresso nella sala per consegnare i regali alla sua bimba, e naturalmente non mancano barba, baffi e pancia finta. Se volete vedere il filmato postato poche ore fa su Facebook, potete cliccare qui.

