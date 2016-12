Uomini e donne / Gossip e anticipazioni registrazione domani 27 Dicembre: attesa per Manuel Vallicella

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: NUOVA REGISTRAZIONE, DOMANI SI TORNA IN STUDIO - Le feste dei protagonisti di Uomini e Donne Trono Classico stanno già per finire. Come annunciato sulla pagina Facebook di Vicolodellenews, tronisti e corteggiatori si starebbero già preparando per tornare in studio. Neanche il tempo per smaltire l’ultima fetta di pandoro che si torna a registrare negli studi del people show di Maria De Filippi. Domani pomeriggio e telecamere torneranno ad accendersi e tutti i protagonisti saranno di nuovo in studio per commentare le esterne e conoscersi, senza disdegnare un po’ di sana polemica, ingrediente principale del programma. C’è sicuramente tanta attesa per Manuel Vallicella, l’ex corteggiatore di Ludovica Valli scartato all’ultimo nel duello con Fabio Ferrara: chi riuscirà a conquistare il suo cuore?

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI NUOVA REGISTRAZIONE: ELEONORA ROCCHINI E IL "CUOPPO" CON OSCAR BRANZANI - L'amore è nell'aria e non solo per Beatrice Valli e Marco Fantini, ma per un'altra coppia del popolo di Maria De Filippi. Eleonora Rocchini e Oscar Branzani di Uomini e Donne ci hanno già dato prova in questi giorni del loro amore, che a quanto pare sta proseguendo con incursioni romantiche in quel di Salerno. Durante la giornata di oggi, infatti, la coppia si è spostata in città per assaporare un cuoppo, il simbolo per eccellenza dello street food meridionale. Composto da una frittura di pesce, possiamo ammirare in uno scatto Eleonora mentre assapora il suo snack da passeggio, lungo il lungomare cittadino. Clicca qui per vedere la foto di Eleonora Rocchini di Uomini e Donne. L'immagine è stata pubbicata sul profilo Instagram della corteggiatrice ed ha già fatto incetta di like e commenti di gradimento da parte di tutti i fan, specialmente di chi è nativo di Salerno e provincia.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI NUOVA REGISTRAZIONE: GIORGIA LUCINI E FEDERICO LOSCHI SEMPRE PIÙ INNAMORATI - Tutti sembrano felici dopo essere usciti da Uomini e Donne e persino Giorgia Lucini sembra aver ritrovato il sorriso accanto a Federico Loschi, cestista italiano con cui si è fidanzata ormai da un po' di tempo. Giorgia Lucini, ex tronista di Uomini e Donne, si era fidanzata con Andrea Damante dopo averlo conosciuto a Temptation Island e aver deciso di lasciare il suo ragazzo dell'epoca (conosciuto proprio a Uomini e Donne, Manfredi Ferlicchia): i due poi si sono lasciati e non sono rimasti in buoni rapporti. Dopo qualche mese in cui Giorgia ha sofferto molto per Andrea, ha poi conosciuto Federico Loschi, con cui adesso sta vivendo una storia d'amore bellissima. I due sono sempre più uniti e sorridenti, quasi più di Beatrice Valli e Marco Fantini (che aspettano il loro primo figlio), e basta guardarli negli occhi per vedere quanto si amino e non possano stare l'uno senza l'altro. Proprio Giorgia Lucini ha pubblicato una loro foto bel giorno di Santo Stefano, accompagnata da una dolce dedica: "Ma tu cosa sei???? @fedeloschi11 #inspiegabile #lacosapiubelladelmondo #nonceunmomentosenzasorriso #sorrisoni #ioete #pazzeschi #quantotiamo". Clicca qui per vedere la foto di Giorgia Lucini e Federico Loschi.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI NUOVA REGISTRAZIONE: QUATTRO MESI DAL PRIMO INCONTRO, CLAUDIO SONA E MARIO SERPA FESTEGGIANO - La lovestory tra Claudio Sona e Mario Serpa si è concretizzata solo qualche settimana fa quando la scelta del tronista è stata registrata e negli studi del programma di Marisa De Filippi si è assistito al primo bacio gay nella storia del Trono Classico di Uomini e Donne. I due però si sono visti per la prima volta quattro mesi fa e oggi sui social festeggiano così: “Ci siamo visti qua la prima volta,quattro mesi fa,quasi quattro mesi fa,e pensavo di essere io quello impacciato, poi ti sei seduto davanti a me ed eri veramente rincoglionito. Eri timido, eri riservato, ti ho detto sempre che sei stato una persona sensibile e lo penso ancora. Comunque mi hai colpito subito ed ho voluto approfondire la conoscenza con te”. le parole pubblicate sulla pagina Facebook di Claudio Sona hanno colpito al cuore i suoi fans, conquistando oltre 1500 like in una manciata d’ore: clicca qui per vedere il post e tutti i commenti.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI NUOVA REGISTRAZIONE: CLAUDIO SONA E MARIO SERPA ALLE PRESE CON LE PULIZIE, FOTO - Il Natale è passato ed è tempo per le pulizie di Santo Stefano. Claudio Sona e Mario Serpa, la prima coppia gay uscita dal Trono Classico di Uomini e Donne, festeggiano i quattro mesi dal loro primo incontro negli studi del programma condotto da Maria De Filippi e lo fanno dandoci dentro con le pulizie. Anche mettere in ordine fa parte della quotidianità di una coppia e i due ragazzi hanno voluto immortalarsi con un selfie per condividere questo momento con i tanti fans che continuano a seguire la pagina Instagram dell’ormai ex tronista: “Alle prese con le pulizie #quattromesi#love#quotidianità”. Clicca qui per vedere la foto che ha conquistato otre 2mila like in un paio d’ore.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: CAMILLA MANGIAPELO NON HA DUBBI, NE È VALSA LA PENA, FOTO (NEWS OGGI, 26 DICEMBRE) - L'ultima dizione del trono over di uomini e donne è stata caratterizzata da quattro scelte molto importanti, alcune delle quali hanno emozionato più di altre. Purtroppo così non è stato per Riccardo Gismondi, che ha fatto la sua scelta qualche settimana fa circondato dai fischi del pubblico. Nuovi scatti, pubblicati sul profilo ufficiale di Camilla Mangiapelo, testimoniano però il grande amore che lega i due protagonisti a poche settimane da quel giorno, segno di un amore che in principio è nato con qualche dubbio ma oggi, a quanto ambra, è più forte che mai. In uno degli ultimi scatti postati poche ore fa è possibile vedere la coppia baciata dal sole, ma sono le parole di Camilla che testimoniano il grande amore che la lega al suo tronista. Ecco cosa ha scritto in uno scatto che li ritrae mentre si baciano: "..e se mi facessero la fatidica domanda "ne è valsa la pena?!" Io risponderei "ne è valsa la pena, ne è valsa veramente la pena!!". Riusciranno a convincere i tanti fan? Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: NATALE IN LOVE PER CLAUDIO SONA E MARIO SERPA (NEWS OGGI, 26 DICEMBRE) - Il Natale sta per finire ma le coppie di Uomini e donne mai come quest'anno ci hanno tenuto compagnia sui social tra alberi da mostrare, cenoni e regali più o meno importanti (o griffati) da pubblicare. Coppie vecchie e nuove del programma di Maria De Filippi hanno voluto condividere con i fan i loro momenti importanti a cominciare dai ClaMario. La coppia che è nata proprio in queste settimane nello studio di Uomini e donne, sta mettendo insieme i pezzi anche lontano dalla tv e a telecamere spente. Claudio Sona e Mario Serpa, dopo alcuni giorni passati a Roma e poi lontano uno dall'altro, sono finalmente insieme a Verona dove passeranno questa settimana di Natale. I due continuano a pubblicare selfie, battute, tenere coccole e anche il loro albero di Natale e questo rende felici i fan sicuri che questa neo coppia regalerà loro molte soddisfazioni nei prossimi mesi. Sarà così? Li vedremo ancora in una delle prossime registrazioni di Uomini e donne? Lo scopriremo solo qualche il programma tornerà nuovamente in onda.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: BEATRICE VALLI E MARCO FANTINI TRA PANCIONE E ANELLI, FOTO (NEWS OGGI, 26 DICEMBRE) - E alla fine l'annuncio ufficiale è arrivato. Marco Fantini e Beatrice Valli aspettano un bambino e si preparano per il matrimonio? Il Natale ha portato ai fan di Uomini e donne tanti doni importanti ma come dice la stessa ex corteggiatrice "i doni più belli sono persone" e conferma il nuovo arrivo in famiglia nel 2017. Beatrice Valli è incinta e lo sapevamoormai da un po' ma solo ieri ha confermato ufficialmente la cosa postando questa foto con tanto di pancino in bella vista e anello al dito scrivendo: "I regali più belli sono persone, non cose". L'annuncio ufficiale è arrivato anche sul profilo di Marco Fantini. Chi segue Uomini e donne sa bene che al momento della scelta, Marco regalò un paio di scarpe a Beatrice promettendo che avrebbe scelto anche il suo bambino. E adesso? La scena si ripete con tanto di piccole scarpette bianche ed anello con l'unica diffierenza che adesso questo è un bambino che ha voluto e che è nato dall'amore con Beatrice Valli. Ecco qui la foto che ha postato su Instagram e scrivendo: "Merry Christmas". Adesso non ci rimane che attendere il momento clou magari non solo quello della nascita del bambino ma anche quello del matrimonio!

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: CLARISSA MARCHESE E FEDERICO GREGUCCI FESTEGGIANO IL PRIMO MESE D'AMORE, VIDEO (NEWS OGGI, 26 DICEMBRE) - Fra i protagonisti più amati dell'ultima edizione del trono classico di Uomini e Donne, ci sono Clarissa Marchese e Federico Gregucci, due ragazzi che si sono scelti, forse, prima ancora che la bella miss pronunciasse il suo verdetto. A un mese dall'inizio della loro storia d'amore, i due protagonisti hanno deciso di ricordare il fatidico giorno della "scelta" condividendo su instagram un video dei momenti più intensi del percorso che li ha uniti per sempre. Il filmato, che sembra voler raccontare una favola, ha inizio con queste parole: "Non è tutto uno scherzo, il nostro è amore vero. Tutto cominciò con uno sguardo, il suo (quello di Clarissa ndr)". A raccontare il resto della storia, le tante immagini della coppia, fra esterne e attimi di vita quotidiana. Clarissa Marchese, però, non senza un pizzico di ironia, chiarisce subito che nel filmato manca qualcosa: "Io metterei anche il resto del video, perché se non c'è un po' di "aspetta che vomito" non siamo noi. Un mese di #noi #marchesucci #grazie". Se vi siete persi il video potete visualizzarlo direttamente sul profilo ufficiale dell'ex tronista cliccando qui.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: OSCAR BRANZANI ED ELEONORA ROCCHINI, ALTRO CHE CRISI! (NEWS OGGI, 26 DICEMBRE) - Altro che crisi per i Brocchini! I fan di Uomini e donne sono stati a lungo preoccupati per la coppia formata da Oscar Brazani ed Eleonora Rocchini ma nei giorni scorsi tutto era cambiato con i nuovi selfie postati proprio dai diretti interessati. Chi avesse ancora qualche dubbio a riguardo, ha avuto le ultime conferme proprio ieri sera quando proprio Eleonora Rocchini, sempre riservata, ha postato la foto della sua mano con tanto di anello al dito. A quanto pare l'ex tronista si è sbilanciato un po' e ha pensato bene di fare un regalo speciale alla sua fidanzata per questo primo Natale insieme. La coppia ha passato il Natale in famiglia a Torre del Greco, quindi a casa di Oscar, ma questo non è bastato a rendere meno felice Eleonora che ha potuto postare questa foto e scrivere: "I regali più inaspettati sono sicuramente i più belli????". Per i due arriveranno presto anche le nozze o si tratta solo di un regalo simbolico e una promessa poco definita? I fan hanno iniziato già a sognare e noi non possiamo che fare loro i nostri doppi auguri.

