UNA VITA, ANTICIPAZIONI E NEWS: CAYETANA È IN PERICOLO? OGGI, 26 DICEMBRE, LA SOAP NON VA IN ONDA - Da domani i tanti fan di Una Vita potranno ritrovare gli amati protagonisti della soap opera su Canale 5, dove andranno in onda puntate più lunghe a causa della pausa che la rete ha imposto a Beautiful, che invece tornerà a partire dal prossimo gennaio. Dalle 13.40, quindi, le nuove vicende dei protagonisti di Acacias 38 faranno ritorno sulla rete ammiraglia di Mediaset per una serie di situazioni assolutamente da non perdere. Cayetana, ancora una volta protagonista delle prossime puntate, verrà messa in guardia da Fabiana su Berta con un invito a non fidarsi di lei in quanto informatrice della polizia. Quali saranno le conseguenze di tutto ciò? Possiamo anticiparvi che Berta aspetterà il calare della notte per mettere in atto il suo proposito, quello di avvicinarsi al letto della sua rivale con dei propositi che non lasciano ben sperare. Se non volete perdervi tutti gli sviluppi, non resta che attendere i nuovi episodi di Una Vita, che tornerà sul piccolo schermo già a partire da domani.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI E NEWS: VICTOR E MARIA LUISA SPOSI? OGGI, 26 DICEMBRE, LA SOAP NON VA IN ONDA - Una notizia buona e una cattiva per Una vita. La soap spagnola oggi, 26 dicembre 2016, non va in onda e questo è il brutto di queste feste ma la buona notizia è che da domani la soap raddoppia. Acacias 38 ha il compito di prendere il posto di Beautiful che siederà in panchina per qualche giorno e questo significa che le puntate saranno più lunghe e ricche di colpi di scena a cominciare dalla situazione di Cayetana e finendo ai giovani e, in particolare, a Victor e Maria Luisa. I due sono sempre più innamorati e il giovane pasticcere sembra pronto a fare sul serio presentandosi a casa Palacios e chiedere la sua mano. Dalla parte opposta del loro lieto fine si posizionerà Lourdes che dirà no alla figlia e al suo amore con Victor. per fortuna ci sarà Ramon a prendere le parti dei giovani innamorati, riuscirà a fare con la sua Trini.

UNA VITA, OGGI, 26 DICEMBRE, LA SOAP NON VA IN ONDA: ANTICIPAZIONI PROSSIME PUNTATE - Una vita oggi non andrà in onda ma da domani ci terrà compagnia con una doppia puntata al giorno in cui vedremo Manuela e German ancora protagonisti. I due sono usciti di scena proprio sul finire della prima stagione e mentre per alcuni sono vivi e felici da qualche parte, per altri sono morti e sepolti. Proprio per questo Mauro, a caccia di indizi sulla loro morte, ha deciso di far riesumare i cadaveri. La notizia spaventa Guadalupe che è già pronta ad opporsi ma non Cayetana, perchè? Lei sa bene che le bare potrebbero essere vuote e questo potrebbe restituirle la libertà, ma andrà davvero tutto secondo i suoi piani? La verità arriverà proprio nelle doppie puntate in onda questa settimana su Canale 5 ma per la dark lady i problemi potrebbero non essere finiti.

UNA VITA, OGGI, 26 DICEMBRE, LA SOAP NON VA IN ONDA MA DA DOMANI RADDOPPIA! - La detenzionE di Cayetana non durerà a lungo, come sicuramente molti telespettatori di Una vita hanno già sospettato. La signora De La Serna riuscirà a superare anche questo nuovo ostacolo, tornando ad essere la donna subdola e crudele di sempre. Per raggiungere i suoi obiettivi, primo fra tutti la costruzione di una scuola in onore di German, Cayetana approfitterà di un nuovo amante: si tratterà di Oliva, che le permetterà di ottenere le autorizzazioni che andrà cercando. Purtroppo però si tratterà di un uomo sposato e le conseguenze di questo tradimento avranno delle ripercussioni che spingeranno Oliva a suicidarsi. Non sarà l'unico uomo che Cayetana accoglierà nella sua vita: arriverà infatti anche un nobile, il duca di Somoza, che dimostrerà un interessamento sfrenato per Cayetana. Ma sarà davvero così tanto innamorato di lei? O dietro al suo comportamento ci sarà dell'altro?

