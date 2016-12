VATEL / Il film con Gerard Depardieu e Uma Thurman su Cielo. Trama e curiosità (Oggi, 26 dicembre)

VATEL, FILM IN ONDA OGGI 26 DICEMBRE 2016 SU CIELO: DIRETTA STREAMING E TRAILER - "Vatel" è un film in costume che si ispira alla figura di François Vatel, storico cuoco che ha servito alla corte del Principe di Condé. Tale pellicola andrà in onda su Cielo alle ore 21.15 di oggi, lunedì 26 dicembre 2016. Il film potrà essere visto anche in diretta streaming sul sito dell’emittente tv, cliccando qui. Il trailer (clicca qui) ci porta nel 1671: il Re Sole si reca in visita dal Principe di Condé, uno dei suoi cortigiani più potenti. L'aristocratico sa perfettamente che durante la permanenza del sovrano tutto deve essere assolutamente perfetto. Per questo raccomanda al suo cuoco personale di imbandire un banchetto che riesca a lasciare senza fiato anche il raffinatissimo palato del sovrano (clicca qu per lo streaming)

VATEL, IL FILM IN ONDA SU CIELO: LE CURIOSITÀ (OGGI, 26 DICEMBRE) – Il principale protagonista di Vatel è il celeberrimo attore francese Gerard Depardieu che nel corso della propria carriera ha recitato con alcuni registi di grande prestigio come Alain Resnais, Serge Gainsbourg, Marco Ferreri, Bernardo Bertolucci, Luigi Comencini, Mario Monicelli, François Truffaut e Peter Weir. Per Depardieu questo è il secondo film in cui si trova ad avere a che fare con vicende ambientate all’epoca del cosiddetto Re Sole. Infatti nell’anno 1998 faceva parte della pellicola La Maschera di Ferro diretta dal regista Randall Wallace e nella quale interpretava il ruolo di uno dei quattro moschettieri: Porthos. In quella pellicola c’erano tanti altri grandi attori come Jeremy Irons, Leonardo DiCaprio, John Malkovich, Gabriel Byrne e Anne Parillaud. Infine, va sottolineato che il personaggio di Vatel interpretato da Depardieu sia effettivamente esistito ed abbia avuto un importante ruolo nella vicenda.

VATEL, IL FILM IN ONDA SU CIELO: IL CAST (OGGI, 26 DICEMBRE) – Nella prima serata di Cielo viene trasmesso il film di genere storico Vatel. Realizzato in Francia nel 2000, la pellicola è stata diretta da Roland Joffé, autore inglese nato a Kensington nel 1945 da famiglia francese e la colonna sonora è stata musicata dal grande maestro italiano Ennio Morricone. Nel cast sono presenti Gerard Depardieu, Uma Thurman, Tim Roth, Timothy Spall e Julian Glover.

VATEL, IL FILM IN ONDA SU CIELO: LA TRAMA (OGGI, 26 DICEMBRE) – Siamo nella Francia del 1671: il paese sta per entrare in guerra contro i Paesi Bassi. Luigi XIV (Julian Sands), passato alla storia come il Re Sole, si rende conto che ha un disperato bisogno di fare la pace con il Principe di Condé (Julian Glover), il più raffinato stratega del suo esercito. I rapporti tra i due aristocratici sono tesi da ormai diverso tempo: nonostante ciò, Luigi XIV decide di recarsi in visita dal suo vecchio nemico per vagliare la possibilità di riammetterlo a corte. Il primo ministro Colbert, in realtà, è contrario a questa eventualità e spera che il sovrano riconsideri la sua decisione: l'uomo politico, infatti, saprebbe perfettamente a chi affidare l'incarico che il re sta serbando per il Principe di Condé. Probabilmente il sovrano non sa che l'aristocratico è da molto tempo malato: la sua gotta lo tormenta in modo incessante. Nonostante la sua precaria salute, il Principe decide di accettare l'incarico: solo così potrà riconquistare il suo posto a Corte, sanando finalmente le sue disastrate finanze. Per sancire l'accordo, il Re Sole decide di visitare il suo suddito nella sua tenuta, programmando un soggiorno di tre giorni: dall'esito di questo incontro si potrà stabilire chi sarà a capo dell'esercito francese nel futuro conflitto. Il Principe di Condé decide di impressionare il suo sovrano, offrendogli un'ospitalità degna di un re. Il suo migliore alleato sarà il suo fidato maestro di cerimonie, il raffinato ed impeccabile François Vatel (Gérard Depardieu), cuoco di eccezionale talento e di sapiente maestria. Il nobile decaduto non può che spiegare al suo braccio destro quanto sia importante il compito che è chiamato a sostenere: il nostro protagonista non può che promettere al suo datore di lavoro che l'accoglienza riservata a Luigi XIV e alla sua corte sarà di livello superbo. Non sarà un'impresa facile: le finanze di Condé sono davvero disastrate e Vatel non può contare sul vertiginoso budget che in genere viene assegnato ad un ricevimento di tale portata. Nonostante ciò, il nostro protagonista riesce ad organizzare pranzi da 25 portate e spettacoli teatrali di grande livello. Presto, Vatel commette un errore che gli sarà fatale: perde la testa per la bellissima Anna de Montausier (Uma Thurman), una delle aspiranti al titolo di Favorita del sovrano. La giovane è una delle fanciulle più apprezzate della corte e più contesa dagli aristocratici francesi. Per conquistare il suo amore il nostro protagonista dovrà vedersela con il Marchese di Montespan (Marine Delterme), da sempre interessato a conquistare la giovane.

