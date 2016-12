Vi presento Joe Black / Diretta streaming su Rete 4 il film di Martin Brest con Brad Pitt e Anthony Hopkins (oggi, 26 dicembre 2016)

VI PRESENTO JOE BLACK, FILM IN ONDA OGGI 26 DICEMBRE 2016 SU RETE 4: TRAILER E DIRETTA STREAMING - Su Rete 4 va in onda stasera, lunedì 26 dicembre 2016, il film di genere drammatico Vi presento Joe Black (Meet Joe Black) diretto da Martin Brest e con Brad Pitt, Anthony Hopkins e Claire Forlani. Nel trailer di questa pellicola (clicca qui per vederla https://youtu.be/LsxrZhv-XCs) viene raccontata la storia di un uomo di nome William che dal niente ha saputo mettere in piedi un vero e proprio impero economico dando vita ad una importante azienda televisiva. Tutto procede per il meglio fino a che la sua esistenza non assume dei contorni drammatici nel momento in cui la figlia inizia una relazione con un misterioso ragazzo il cui nome è Joe Black. Infatti, Joe è l’angelo della morte e questo comporta delle conseguenze nefaste per l’intera famiglia del magnate che dal proprio canto prova in ogni modo a difendersi. Il film può essere seguito anche in diretta streaming sul sito di Mediaset effettuando il login qui.

VI PRESENTO JOE BLACK, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 26 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - Vi presento Joe Black, il film che Rete 4 trasmette oggi 26 dicembre 2016 in prima serata, è il terzo remake del film La morte in vacanza (prodotto nel 1934). La seconda pellicola della serie è comparsa nel 1971 con il nome dell'originale. Le vicende del film sono liberamente ispirate alla storia raccontata da Alberto Casella nell'omonimo libro comico scritto nella Villa Josephine (curiosamente denominata la Villa delle streghe o la Villa maledetta) nella località di Rocchetta Cairo. La pellicola ha vinto il Bogey Award nel 199 e ha ricevuto ben tre nomination ai Saturn Award dello stesso anno (Miglior attore protagonista a Anthony Hopkins, miglior attrice non protagonista a Claire Forlani e miglior colonna sonora a Thomas Newman). Sempre nel 1999 il film è stato nominato ai Golden Reel Award per il miglior montaggio sonoro (Dialoghi e ADR).

VI PRESENTO JOE BLACK, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 26 DICEMBRE 2016: IL CAST - Vi presento Joe Black è un celebre film realizzato nel lontano 1998 dal regista Martin Brest e andrà in onda questa sera, lunedì 26 dicembre 2016, su Rete 4 alle 21.15. Il film è uno dei più lunghi della storia, in quanto la sua durata nella versione integrale supera le 3 ore. Le vicende della pellicola mischiano più generi tra di loro. Così ne esce fuori un film drammatico, giallo, a parti fantastico e sentimentale. Vi presento Joe Black è comunque un lavoro che ha segnato la vita di tante generazioni. Degli aspetti di sceneggiatura e soggetto si è occupato Bond Goldman, a tratti aiutati dal regista. Quest'ultimo ha svolto pienamente i compiti di produzione in coppia con il produttore esecutivo della pellicola, Ronald L. Schwary. La gestione degli aspetti della fotografia è stata affidata a Emmanuel Lubezki, mentre del montaggio si è occupato il duo Michael Tronick e Joe Hutshing. Gli effetti speciali, infine, sono stati creati e gestiti da Robert DeVine. Le musiche originali per la pellicola sono state messe a punto grazie a Thomas Newman, mentre dei costumi si sono occupati David C. Robinson e Aude Bronson. Del cast hanno fatto parte star rinomate del cinema mondiale come Brad Pitt (nel ruolo di Joe Black), Anthony Hopkins (Bill Parrish), Claire Forlani (nelle vesti di Susan Parrish), Jake Weber (nei panni di Drew), Marcia Gay (che ha dato il volto ad Allison Parrish), Jeffrey Tambor (Quince) e David S. Howard (Eddie Sloane).

VI PRESENTO JOE BLACK, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 26 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - La trama di Vi presento Joe Black ruota attorno a William Parrish, un ricco magnate che nella vita ha ottenuto tutto ciò che voleva, a partire dal denaro e per finire con la famiglia. Tuttavia, il suo bel sogno viene presto a mancare per via dell'arrivo della Morte un individuo venuto sulla Terra per scoprire le emozioni di Bill a proposito dell'amore. Bill decide di presentare la morte alla sua famiglia come Joe Black, uno strano individuo subito apprezzato dall'intera famiglia. Presto Susan riconosce l'uomo, perché se ne era innamorata tempo addietro e inizia a trascorrere sempre più tempo insieme a lui. Mentre le vicende del film continuano Bill viene estromesso dalla sua compagnia per colpa di Drew. Intanto arriva il 65° compleanno di Bill. Quest'ultimo è conscio che in questo giorno dovrà morire insieme a Susan. All'ultimo, però, Joe Black ci ripensa sulla decisione di portare con sé anche Susan e le dice addio. Prima di morire Bill riesce a smascherare il gioco di Drew e riprendere in mano le redini dell'azienda. Prima di morire Bill abbraccia tutta la sua famiglia e ringrazia Allison per avergli organizzato una fantastica festa di compleanno. I due, Bill e Joe Black, si allontanano dalla festa,e ma Susan li insegue e sulla strada incontra il vero Joe, quello di cui si era innamorata tempo prima. La ragazza intuisce il tutto e accetta la situazione così com'è per davvero, triste sia per aver perso suo padre, ma anche per aver perso la parte di Joe che interpretava l'amore. Il film si conclude con Susan che cerca la speranza di poter ritrovare l'amore.

