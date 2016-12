VOYAGER - AI CONFINI DELLA CONOSCENZA / Speciale Una notte da favola, anticipazioni e diretta streaming: la curiosità su Star Wars (Oggi, 26 dicembre)

VOYAGER, DIRETTA STREAMING PUNTATA 16 DICEMBRE 2016 - Stasera, lunedì 26 dicembre 2016, va in onda su Rai Due alle 21.10 una puntata speciale di Voyager dal titolo “Una notte da favola”. Roberto Giacobbo ci accompagnerà in un mondo fantastico per un appuntamento dedicato a grandi e piccini. Scopriremo ad esempio che Cenerentola è nata quattro secoli fa dalla fantasia di uno scrittore napoletano e che alcune scene di Star Wars sono state girate nella Reggia di Caserta, che farà da cornice alla serata. Giacobbo ci svelerà alcune curiosità della location e i luoghi chiusi al pubblico, muovendosi dai sotterranei al tetto passando per ambienti segreti. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere lo speciale di Voyager sintonizzandovi su Rai Due, potrete seguire il programma di Giacobbo anche in diretta streaming sul sito di Raiplay.it, cliccando qui.

VOYAGER - AI CONFINI DELLA CONOSCENZA, UNA NOTTE DA FAVOLA, LO SPECIALE IN ONDA OGGI, 26 DICEMBRE 2016: STAR WARS - Torna questa sera lo speciale di Voyager - Ai confini della conoscenza, una puntata speciale dedicata interamente alle favole che si svolgerà nella location esclusiva della Reggia di Caserta. Proprio a questo proposito, sapevate che due episodi di Star Wars sono stati girati proprio all'interno del castello più famoso d'Italia? Lo annuncia proprio la pagina Facebook ufficiale di Voyager - Ai confini della conoscenza, con una foto pubblicata dove ci sono alcune persone vestite dai protagonisti di Star Wars. "Sapevate che George Lucas creatore di Star Wars/Guerre Stellari ha ambientato ben due episodi della Saga più famosa della storia del cinema nella Reggia di Caserta? A stasera alle 21.10 su Rai2". " Caspita non lo sapevo! E uno dei film che più amo perciò stasera aspetto con curiosità il programma. Grande voyager". "Si, lo so. In quel periodo io stavo facendo servizio di Leva proprio nella Reggia e osservavo le riprese da una delle sue balconate che affacciavano nel cortile", scrivono i fan del programma sulla pagina di Voyager - Ai confini della conoscenza. E voi lo guarderete? Clicca qui per vedere il post su Star Wars.

VOYAGER - AI CONFINI DELLA CONOSCENZA, UNA NOTTE DA FAVOLA, LO SPECIALE IN ONDA OGGI, 26 DICEMMBRE 2016: VIDEO PROMO - Una serata speciale per indagare sulle fiabe più famose, tra fantasia e realtà. È con queste parole che il video promo della puntate speciale di Voyager in onda stasera, lunedì 26 dicembre 2016, ci invita a non perderci “Una notte da favola”. A condurre l’appuntamento di oggi con il programma di Rai Due ci sarà come sempre Roberto Giacobbo, che ritroviamo anche nell’anticipazione: “Benvenuti nel fantastico mondo delle favole. Siamo venuti nella Reggia di Caserta”. La location di stasera è infatti il celebre palazzo da favola ricco di storia e segreti, scenario perfetto per un viaggio incantato. Chi arrivava alla Reggia di Caserta rimaneva folgorato dalla sua bellezza e lo stesso si potrà dire sicuramente per i telespettatori che stasera seguiranno “Voyager - Una Notte da Favola”, in onda dalle 21.10 su Rai Due. Clicca qui per vedere il video promo.

VOYAGER - AI CONFINI DELLA CONOSCENZA, UNA NOTTE DA FAVOLA, LO SPECIALE IN ONDA OGGI, 26 DICEMMBRE 2016 - Il Natale porta con sé una puntata speciale di Voyager - Ai confini della conoscenza. Rai2 ha intenzione di tenere compagnia a tutta la famiglia anche in questa serata di Santo Stefano e così ha deciso di non mettere in panchina il programma condotto da Roberto Giacobbo ma di trasformare la puntata in uno speciale che ci porterà dietro le quinte delle favole. Un viaggio per grandi e piccini, alla scoperta di cosa c’è di vero nelle favole al grido di "Una notte da favola". Questo è il sottotitolo della puntata speciale in onda questa sera e che ci porterà a conoscere dettagli sulle favole più famose tramite indagini e ricostruzioni messe in scena da oltre 40 attori in costume. Roberto Giacobbo ci porterà alla scoperta di significati nascosti e dettagli delle favole più belle a cominciare da Cenerentola, passando dalla Bella e la Bestia e finendo ai film di animazione moderni come Cars, la saga di Star Wars. Roberto Giacobbo ci racconterà retroscena, dettagli e leggende attraversando i giardini e i lunghi corridoi della bella Reggia di Caserta che farà da location a questa notte da favola.

© Riproduzione Riservata.